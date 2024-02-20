Харьковские гвардейцы отразили наступление и уничтожили два взвода оккупантов на Запорожском направлении. ВИДЕО
17 февраля в Запорожском направлении враг пытался наступать на позиции бригады "Спартан". Аэроразведкой бригады было обнаружено движение нескольких вражеских колонн тяжелой техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, бойцам бригады удалось остановить наступление техники. Нацгвардейцами 3-й бригады оперативного назначения были уничтожены 3 единицы вражеской техники и 2 взвода пехоты россиян.
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Luk Viktor
показать весь комментарий20.02.2024 12:27 Ответить Мне нравится 12
Funt Gor
показать весь комментарий20.02.2024 14:07 Ответить Мне нравится 3
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