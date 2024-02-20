Польские митингующие заблокировали железную дорогу на украинской границе и рассыпали зерно из вагона. ВИДЕО
Польские протестующие начали новую волну протеста у украинской границы, во время которой открыли грузовой контейнер с высыпавшейся на колею сельскохозяйственной продукцией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как отмечается, это произошло у пункта пропуска "Медика-Шегини". Протестующие перекрывали железнодорожный путь около 15 минут, затем снова вернулись на трассу, где перекрывают движение грузового транспорта.
На 20 февраля в Польше анонсировали новую волну массовых протестов фермеров.
Как сообщалось, польская ассоциация "Охотники в действии" заявила, что присоединится к протестам фермеров на границе с Украиной, которые запланированы на 20 февраля.
Ранее сообщалось, что польские фермеры с 20 февраля обещают на месяц заблокировать все пограничные переходы из Украины.
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да они хуже последних чернож*ых макак! это же варварство!
Агов, пане кулеба, чи не пора взятись до діла і замість того, щоб супроводжувати поїздки голови ОПУ, організуйте робочу зустріч Президентів України та Польщі.
Що ж ви ховаєтесь?
Невже не розумієте, що організований і підтримуваний московитами КОНФЛІКТ, сам по собі не затихне?!
А якби хотів, щоб кордон був наглухо перекритий, і дві країни почали ворогувати - робив би те саме, що зараз робить Єрмак. надсилав би по колу фури, які б не пропускали та висипали зерно з них. при тому, що зерно це святе для України, і українці це сприймають занадто близько до серця. Підіймав би і далі градус напруги, доки б не почались сутички та жертви... От тоді вже все, кінець.
Фермеры Польши, которые блокируют границу Украины, вышли на протесты с флагами Советского Союза,
а также с дерзкими пророссийскими лозунгами.
Власти и правоохранительные органы Польши никак этому не мешают.
https://www.dialog.ua/world/290389_1708449020
Нехай ці придуркуваті польські фермери знизять ціни. А ще хай згадають, як їх самих пускали у Євросоюз і які збитки були у німецьких фермерів.
Це зерно збирали наші люди під обстрілами. А польська наволоч висипає його як сміття. Коли російська наволоч вбиває українців, польська наволоч встромляє ніж у спину
Если поляки ( правительство) не может собственные дороги и границы контролировать, как они собираются воевать с Ерефией? Прикиньте если какой нибудь профсоюз "примет решение" заблокировать польские военные части например