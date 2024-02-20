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Польские митингующие заблокировали железную дорогу на украинской границе и рассыпали зерно из вагона. ВИДЕО

Польские протестующие начали новую волну протеста у украинской границы, во время которой открыли грузовой контейнер с высыпавшейся на колею сельскохозяйственной продукцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, это произошло у пункта пропуска "Медика-Шегини". Протестующие перекрывали железнодорожный путь около 15 минут, затем снова вернулись на трассу, где перекрывают движение грузового транспорта.

На 20 февраля в Польше анонсировали новую волну массовых протестов фермеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокирование польско-украинской границы не имеет оправдания, - МИД

Как сообщалось, польская ассоциация "Охотники в действии" заявила, что присоединится к протестам фермеров на границе с Украиной, которые запланированы на 20 февраля.

Ранее сообщалось, что польские фермеры с 20 февраля обещают на месяц заблокировать все пограничные переходы из Украины.

Автор: 

зерно (1070) Польша (8435) протест (5858)


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Топ комментарии
+72
Где там ООН которая хотела накормить африканских мальчиков в трусиках. Пуская сирийские и афганские мальчики в трусиках идут в Польшу и кушают зерно которое по всей Польше на дорогах валяется.
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20.02.2024 12:43
+58
Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !
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20.02.2024 12:47
+50
кончені мразі
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20.02.2024 12:42
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Страница 4 из 4
До можу вам мовити - поляки, це і є ті гниди, які не мають ні совісті, ні честі!!! Хай вони скажуть на поліграфі , де вони беруть гроші на це, та на прожиття родини??? І все зразу буде понятно. Слава Україні !!!!!!!!!!!!!
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20.02.2024 16:03 Ответить
Таки вірно підмічено ; історія вертиться по спіралі... Іще трішки- ЗЕ---засланцям піднатужитись. щоб догодити ліліПУТІНУ . черговим подарунком напередодні його виборів А саме: ( своїм. настирливим. бикуванням таки .остаточно. збурити Польщу ) і історичний процес. як ФЕНІКС.відродиться...Тріумфуючі бандерлоги московії засядуть із ляхами за одним столом. як у добрі їх часи... За отим . традиційним. поділом України на : " ПРАВОБЕРЕЖНУ та ЛІВОБЕРЕЖНУ " / Читаймо історію безталанної України--РУси за 16--18 ст. /
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20.02.2024 16:12 Ответить
кретинам та зе-виборцям це не доходе. в них все па пріколу...
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20.02.2024 16:28 Ответить
Мудра людина, будучи президентом, з ворогів робе союзників. А кретин навіть з союзників плоде ворогів.
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20.02.2024 16:14 Ответить
Москаль Лях і собака - то віра однак !
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20.02.2024 16:18 Ответить
это страна евросоюза (куда нас не берут), с верховенством закона и права???
да они хуже последних чернож*ых макак! это же варварство!
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20.02.2024 16:22 Ответить
Продажна нація. Товарообмін з рф в 3рази більше чим з Україною.
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20.02.2024 16:27 Ответить
Зе ботік, це білий бізнес, а значить робочі місця та податки
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20.02.2024 17:51 Ответить
І шо, будуть разом панувати? Ага... Колись же ж у 1939-му напевно також просили гітлера і сталіна, а 1-го і 17-го вересня допросилися...? "Не буди лихо поки в тебе тихо..."!
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21.02.2024 11:46 Ответить
Попри гіркоту від великого міжнародного конфлікту з країнами-сусідами, який насправді був спричинений "обраними зернотрейдерами" у 2022 році, потрібні негайні переговори на найвищому рівні.

Агов, пане кулеба, чи не пора взятись до діла і замість того, щоб супроводжувати поїздки голови ОПУ, організуйте робочу зустріч Президентів України та Польщі.
Що ж ви ховаєтесь?
Невже не розумієте, що організований і підтримуваний московитами КОНФЛІКТ, сам по собі не затихне?!
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20.02.2024 17:18 Ответить
Ви праві. В наших інтересах домовитись, а не бикувать як янетряпка. Мудрість потрібна! А зе офіс нагнітає конфлікт ще більше
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20.02.2024 17:33 Ответить
От дуже просте питання, якщо Польща демократична країна, то хто дав дозвіл на проведення акції? Що записано в дозволі? Бо я бачу, що фермери можуть все, і владі польській пох**. Тому претензії до цієї влади від України справедливі! Бойкот польських товарів підтримую, бо це все продовольство їхніх "фермерів", що як наркомани-банкрути сидять на субсидіях від ЄС, і вимагають ще більше!
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20.02.2024 17:38 Ответить
Якраз тому що Польша -демократична країна і громадяни протестують проти того що їх не влаштовує. І поліцію ********** в разі чого, це ж не Україна.
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21.02.2024 07:38 Ответить
А поліція стоїть собі і дивиться, навіть нікого не затримує. Польський уряд це якість імпотенти.
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20.02.2024 18:20 Ответить
чому імпотенти, вони підтримують знищення України, тільки сліпий того небачить!
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20.02.2024 18:27 Ответить
Якби було бажання припинити блокування, та вирішити питання - я б припинив надсилати туди фури з зерном, які все рівно не пропускають, це розблокувало б кордон і надходила б зброя, та провів зустрічі на рівні міністрів та президентів. До повного врегулювання.

А якби хотів, щоб кордон був наглухо перекритий, і дві країни почали ворогувати - робив би те саме, що зараз робить Єрмак. надсилав би по колу фури, які б не пропускали та висипали зерно з них. при тому, що зерно це святе для України, і українці це сприймають занадто близько до серця. Підіймав би і далі градус напруги, доки б не почались сутички та жертви... От тоді вже все, кінець.
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20.02.2024 18:44 Ответить
Не переживайте, ще і ваш час прийде... Бозя вам так повисипає той хліб що будете його шукати з простягнутою рукою і не знайдете
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20.02.2024 19:06 Ответить
Напис: "Путін, наведи порядок з Україною, Брюселем і нашими можновладцями".
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20.02.2024 19:52 Ответить
Польские фермеры, блокирующие границу, призвали Путина напасть на Польшу и Брюссель​

Фермеры Польши, которые блокируют границу Украины, вышли на протесты с флагами Советского Союза,
а также с дерзкими пророссийскими лозунгами.

Власти и правоохранительные органы Польши никак этому не мешают.

https://www.dialog.ua/world/290389_1708449020
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21.02.2024 03:20 Ответить
Де всі ті придурки, які пару місяців тому звинувачували в усьому Україну і захищали дії цих дегенератів?
Нехай ці придуркуваті польські фермери знизять ціни. А ще хай згадають, як їх самих пускали у Євросоюз і які збитки були у німецьких фермерів.
Це зерно збирали наші люди під обстрілами. А польська наволоч висипає його як сміття. Коли російська наволоч вбиває українців, польська наволоч встромляє ніж у спину
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20.02.2024 19:57 Ответить
Мені здається наша влада вирішила в угоду зерновим виробникам розісратись із нашими союзниками. Мабуть справа в тому, що на ринку ЄС зерно коштує дорожче й можна заробити більше, ніж поставляючи на інші ринки. При цьому ми створюємо збитки для європейських фермерів, збиваючи ціни, а також не враховується, що блокується постачання необхідного для ЗСУ. То може треба шукати винних у нашій владі, а не обвинувачувати польських аграріїв?
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20.02.2024 20:08 Ответить
Польські сцикуни. Вони сцять піти бастувати в Бельгію то знайшли Україну крайньою. Що би кончені мразі не отримали більше ні цента дотацій від ЕС за розсипане збіжжя. Слава Україні.
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20.02.2024 20:09 Ответить
Если пошла такая пляска, вернись.., ситуация настолько становиться неприемлемой (страдает, и украинский агробизнес, и водители), на мой взгляд, необходимо, как можно быстрее, найти альтернативные пути доставки грузов в Европу и работать дальше. Напрмер, через Белорусь, Литву и выход к побережью Балтийского моря. Нужно не ждать божей помощи, а действовать и находить приемлемые решения.
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20.02.2024 21:10 Ответить
белорусь???
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21.02.2024 02:00 Ответить
Białoruś, Белоруссия, Беларусь.
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21.02.2024 14:17 Ответить
Polscy rolnicy wysysają Putina.
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20.02.2024 21:31 Ответить
Эти блокады то вводят - то отменяют, не первый раз уже, дело не в фермерах, это давление и делается явно по указке польских властей.
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20.02.2024 22:48 Ответить
Я не понял:в Евросоюзе есть ЗАКОН? В Польше есть ВЛАСТЬ и ПОРЯДОК? Несколько сот преступников творят беспредел в Польше, убивая тем самым Евросоюз-но властям Польши и органам ЕС на это плевать. Теперь понятно почему Великобритания сдвхалась от ЕС и ЕС это мертворожденный проект не выдерживающий даже самого слабого испытания
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20.02.2024 23:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Vg8fLiISflw Україна ЗНАЙШЛА ВИХІД❗ Як блокада кордону "вдарить" по Польщі? | МАРКЕР ПОДІЙ
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21.02.2024 00:59 Ответить
и все молчат. И в ес, в политики и даже наши беженцы. Вы-то чего языки позасовывали в одни места??
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21.02.2024 02:07 Ответить
Такой момент --Луда сказал мол это было решение фермеров, ( закрытие границы) а не правительства. Ничоси? Так давайте какие нибудь украинские массажисты или бандуристы тоже границу закроют с украинской стороны. Или может найти какого нибудь редкого спеца в Польше,по вязанию спицами под водой например, и он решит открыть границы.
Если поляки ( правительство) не может собственные дороги и границы контролировать, как они собираются воевать с Ерефией? Прикиньте если какой нибудь профсоюз "примет решение" заблокировать польские военные части например
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21.02.2024 02:25 Ответить
в польщі за багато агресивного бидла
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21.02.2024 02:55 Ответить
пани хреновы.
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21.02.2024 07:10 Ответить
А чому прикордонники не відганяють тих уїбанів від українського кордону? Пару вистрилів над головами і ті польські ссикунитпобіжать додому
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21.02.2024 07:42 Ответить
А чи перекривали поляки дороги і кордони коли кацапи збили їхній урядовий літак, де загинуло 96 найвищих польських чиновників на чолі з президентом Качинським??? 🤔🤔🤔

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22.02.2024 08:45 Ответить
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