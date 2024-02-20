Россияне мародерят в оккупированном Северодонецке: "Бл#, квартиры у них просторные. Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись оккупанта, снявшего как он мародерит полуразрушенные и заброшенные квартиры в оккупированном Северодонецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин осматривает поврежденную многоэтажку и "инспектирует" одну из квартир. Оккупант очень сожалеет, что не сможет забрать уцелевший телевизор, который виден в недоступном из-за разрушений месте, и положил глаз на односпальную кровать, очевидно, в детской комнате.

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"Бл#, квартиры у них не маленькие - просторные... Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая", - говорит мародер на видео.

Внимание! Ненормативная лексика!

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