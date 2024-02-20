Вражеская БМП с оккупантами на броне взрывается на противотанковой мине. ВИДЕО беспилотника
Вражеская БМП с оккупантами на броне наехала на противотанковую мину и взорвалась.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.
"Самоденацификация вражеской БМП, на которой густо расселись оккупанты. Как мехвод смог не увидеть минный шлагбаум - не понятно. Но это уже и не важно...", - отмечает автор публикации.
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+27 Kiev_Kiev_777
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Только ж непонятно зачем его ставят? Чтобы противник тоже увидел? Или в случае подхода противника его снимают?
Навіть якщо мехвод висуне свою бошку з люка (для більшого обзору) то за 50-60 метрів він ще не баче міни, а за 30-40 вже не баче (горизонт закрився). Ви ж не думаєте що на кацапських "бехах" встановлені камери, не те що кругового, а хоча б фронтального обзору.
https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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