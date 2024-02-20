Вражеская БМП с оккупантами на броне взрывается на противотанковой мине. ВИДЕО беспилотника

Вражеская БМП с оккупантами на броне наехала на противотанковую мину и взорвалась.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

"Самоденацификация вражеской БМП, на которой густо расселись оккупанты. Как мехвод смог не увидеть минный шлагбаум - не понятно. Но это уже и не важно...", - отмечает автор публикации.

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