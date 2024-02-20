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Вражеская БМП с оккупантами на броне взрывается на противотанковой мине. ВИДЕО беспилотника

Вражеская БМП с оккупантами на броне наехала на противотанковую мину и взорвалась.

Как сообщает Цензор.НЕТвидеозапись зрелищного взрыва вражеской бронемашины опубликована в соцсетях.

"Самоденацификация вражеской БМП, на которой густо расселись оккупанты. Как мехвод смог не увидеть минный шлагбаум - не понятно. Но это уже и не важно...", - отмечает автор публикации.

Смотрите также: Пограничники дроном атаковали российскую "буханку" на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) взрыв (6772) уничтожение (7023) БМП (403) мина (295)


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Топ комментарии
+27
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20.02.2024 18:36
+23
Мінний шлагбаум - це ряд мін які кладуть поперек дороги навіть не приховуючи. Побачити його можна на 7й секунді відео.
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20.02.2024 18:56
+19
Думаю таи НЕ одна мина сдетанировала . Здорово так , с огоньком прокатились.
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20.02.2024 18:39
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20.02.2024 18:36 Ответить
А де ж поділися какцапи?
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20.02.2024 18:39 Ответить
В повному складі на концерт.
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20.02.2024 18:41 Ответить
Вороны по деревьям собирают...
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20.02.2024 18:43 Ответить
Стали кацманавтами. ))
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20.02.2024 18:50 Ответить
Йух з ними... краватку шкода!
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20.02.2024 18:58 Ответить
Телепортировались?
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20.02.2024 19:37 Ответить
Ні єдім ні єдім в сасєднєє сіло на діскатєку..(с)
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20.02.2024 18:39 Ответить
Думаю таи НЕ одна мина сдетанировала . Здорово так , с огоньком прокатились.
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20.02.2024 18:39 Ответить
Головне питання дуплєт чи триплєт??
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20.02.2024 21:15 Ответить
Гарненько дрантя розлетілось. *** розберешся чиї руки, ноги голова порожна.
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20.02.2024 18:40 Ответить
Ефективність міни 500 % !
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20.02.2024 18:41 Ответить
Быстро десантировались ) ) )
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20.02.2024 18:43 Ответить
А где там был "противоминный шлагбаум"? Как он выглятит-то?
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20.02.2024 18:48 Ответить
Ланцюжок яскравих цяток-мін поперек дороги, на який героїчно увіпхалася коробочка.
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20.02.2024 18:56 Ответить
Мінний шлагбаум - це ряд мін які кладуть поперек дороги навіть не приховуючи. Побачити його можна на 7й секунді відео.
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20.02.2024 18:56 Ответить
Понятно, спасибо.
Только ж непонятно зачем его ставят? Чтобы противник тоже увидел? Или в случае подхода противника его снимают?
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20.02.2024 19:08 Ответить
Ось на такі випадки й ставлять, коли немає можливості якісно замінувати - розрахунок на неуважність під час пересування чи бою.
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20.02.2024 19:13 Ответить
Мінний шлагбаум у такому вигляді виставляють як правило на асфальтованих дорогах, бо там міну просто не можна закопати. Але в цьому випадку скоріше всього не закопали, бо дуже близько до ворога. Можливо мінували наземним дроном.
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20.02.2024 19:50 Ответить
Мрія мехвода


Навіть якщо мехвод висуне свою бошку з люка (для більшого обзору) то за 50-60 метрів він ще не баче міни, а за 30-40 вже не баче (горизонт закрився). Ви ж не думаєте що на кацапських "бехах" встановлені камери, не те що кругового, а хоча б фронтального обзору.
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20.02.2024 20:27 Ответить
мехвод - молодець!
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20.02.2024 19:09 Ответить
Пущай полетают...
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20.02.2024 18:48 Ответить
Цікаво, чому інтерфейс дрона російськомовний?
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20.02.2024 18:49 Ответить
А вам шашечки, чи їхати треба?
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20.02.2024 19:37 Ответить
Мова інтерфейсу це важливо. Але в данному випадку - ні
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21.02.2024 12:57 Ответить
под ласточкино полетали аля ласточки)
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20.02.2024 18:59 Ответить
И лапти разлетелись
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20.02.2024 19:09 Ответить
і півнячі грєбєшкі..
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20.02.2024 19:10 Ответить
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20.02.2024 19:34 Ответить
Чеський мільярдер Ян Барта задонатить 2 мільйони доларів на FPV-дрони для українських військових за ретвіти його допису у соцмережі X.

https://twitter.com/absurdtrader/status/1759307764176707643?t=PQulp89PfUsuLMGT7XxuJA&s=19
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20.02.2024 19:39 Ответить
*****....
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20.02.2024 19:40 Ответить
Россияне атаковали Украину ракетами Х-101, но две из них "потерялись" по дороге. Одна из них была найдена в Волгоградской области в РФ. Об этом сообщил военно-политический обозреватель проекта Информационное сопротивление Александр Коваленко.
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20.02.2024 19:43 Ответить
они шо незрячие , там и слепой мины увидит
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20.02.2024 19:49 Ответить
Ти в цій ******** сидів коли небудь щоб таке питати ?
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20.02.2024 21:19 Ответить


Ukrainian President Volodymyr Zelensky stresses the importance of real results of an investigation into crimes committed against participants in the Revolution of Dignity.
Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості реальних результатів розслідування злочинів, скоєних проти учасників Революції Гідності.

10 років минуло
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20.02.2024 19:51 Ответить
Якая ж красота 🥳
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20.02.2024 19:51 Ответить
випарились ))
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20.02.2024 20:43 Ответить
Туди кацапам й дорога.
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20.02.2024 21:00 Ответить
как не увидел? Да как обычно, выпимши был.
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20.02.2024 21:42 Ответить
Високо так шматки злетiли, видовищно!
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20.02.2024 21:55 Ответить
Добре що дюди не постраждали! 😁
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20.02.2024 21:59 Ответить
То мехвод просто засланный казачек-камикадзе. ошибки нет
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20.02.2024 23:13 Ответить
Асфабадитэли-Асфабадылысь🏁
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21.02.2024 08:18 Ответить
Цікаво чи можна після такого залишитись живим
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21.02.2024 12:53 Ответить
аллё там все живы здоровы? кабздон на бис
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21.02.2024 12:53 Ответить
 
 