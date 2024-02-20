Боец Интернационального легиона ВСУ ведет бой с оккупантами: "Good morning, Vietnam!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой боец Интернационального легиона ВСУ ведет стрелковый бой с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, опубликованная в соцсетях, сделана камерой, установленной на амуниции бойца. Иностранец ведет бой с позиции, оборудованной в лесополосе.

"Буданов передав привєт, сука! Good morning, Vietnam!..", - говорит на записи боец после первых очередей в направлении врага.

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