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Новости Видео Война
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Боец Интернационального легиона ВСУ ведет бой с оккупантами: "Good morning, Vietnam!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой боец Интернационального легиона ВСУ ведет стрелковый бой с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, опубликованная в соцсетях, сделана камерой, установленной на амуниции бойца. Иностранец ведет бой с позиции, оборудованной в лесополосе.

"Буданов передав привєт, сука! Good morning, Vietnam!..", - говорит на записи боец после первых очередей в направлении врага.

Смотрите: Американский доброволец Кристофер Кэмпбелл, жених дочери режиссера Санина, погиб в боях в Бахмуте. ФОТО

Автор: 

Буданов Кирилл (456) Интернациональный легион (17) бой (166)


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Топ комментарии
+31
Красавчик - Наш человек!
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20.02.2024 22:42
+19
Та буданоф то шльондра козиря!
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20.02.2024 22:33
+11
Дякуємо, Вам, за бойову підтримку України!!
Бо у ВРУ та ОПУ, якісь дивні особи, відкупитися хотять через Закон від Захисту України!! Мародерити Україну, вони хочуть, але не захищати її!!
Треба прізвища їх оприлюднити Українцям, мало, як підуть справи у них в Україні, ********… Щоб їм, було достеменно «зрозуміло», що за Конституцію гроші не платять!!
Сашко Білий, саме про таких і попереджав … Начувайся враже!!
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20.02.2024 22:51
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Та буданоф то шльондра козиря!
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20.02.2024 22:33 Ответить
Теж не розумію до чого тут той намарафєчєний пі..до..рок.
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20.02.2024 22:43 Ответить
Красавчик - Наш человек!
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20.02.2024 22:42 Ответить
цікаво,а що йому за рекламу пообіцяли?
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20.02.2024 22:50 Ответить
Не судіть по собі.
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20.02.2024 22:52 Ответить
Порве за Буданова
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20.02.2024 22:51 Ответить
Дякуємо, Вам, за бойову підтримку України!!
Бо у ВРУ та ОПУ, якісь дивні особи, відкупитися хотять через Закон від Захисту України!! Мародерити Україну, вони хочуть, але не захищати її!!
Треба прізвища їх оприлюднити Українцям, мало, як підуть справи у них в Україні, ********… Щоб їм, було достеменно «зрозуміло», що за Конституцію гроші не платять!!
Сашко Білий, саме про таких і попереджав … Начувайся враже!!
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20.02.2024 22:51 Ответить
Чемний, вітається, перед тим як зажмурити русню….
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20.02.2024 22:55 Ответить
Ми постійно чуємо про роботу хлопців з країн-союзників ,яких Буданоф відправляє в найгарячіші місця з літа 2022-го.Часто з некрологами...
Про подібну роботу русскіх армій-бригад-батальонів Буданова не чути.
Певно,це якийсь хитрий секретний план 🤔
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20.02.2024 22:57 Ответить
Пасть закрий, гнидо кацапська.
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20.02.2024 23:00 Ответить
Пан переживає за хлопчиків з Русского добровольчєского корпуса ,та Лєґіона "Свобода Рассіі" ?
Бачу справжнього патріота-бандерівця !
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20.02.2024 23:10 Ответить
Про бої РДК у Білгородській області ми чули і бачили, а от про бої у Польші Павла Макаренка - ні.
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21.02.2024 01:01 Ответить
Всі бачили шоу "Визволення Білгородщини",та не всі зробили висновки.
І до чого тут Польща ?
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21.02.2024 01:12 Ответить
Польща тут до того, що хтось в ній сидить і звідти щось триндить на защисників України.
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21.02.2024 02:19 Ответить
РДК та Сибірський батальон брали активну участь в обороні Авдіївки в останні дні.
Серед них є загиблі та поранені.
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20.02.2024 23:09 Ответить
Про мертвих русскіх буданівців в Авдіївці ми б вже дізнались з марафону.
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20.02.2024 23:22 Ответить
Легіонерам теж казки від буданги крутять?
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21.02.2024 06:57 Ответить
дякуємо Creedence Clearwater Revival за безсмертні хіти, для нашої війни теж підходить
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21.02.2024 07:26 Ответить
Чудове відео, але до чого там Буданов?...Але добре, що не було другого дубля зі згадкою про "найвеличнішого"...
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21.02.2024 09:13 Ответить
Росіяни із ЗСУ готували операцію із силового звільнення Навального у РФ

https://redaktor.com.ua/2024/02/21/rosiyany-iz-zsu-gotuvaly-operacziyu-iz-sylovogo-zvilnennya-navalnogo-u-rf/
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21.02.2024 21:13 Ответить
 
 