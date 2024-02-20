Боец Интернационального легиона ВСУ ведет бой с оккупантами: "Good morning, Vietnam!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой боец Интернационального легиона ВСУ ведет стрелковый бой с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, опубликованная в соцсетях, сделана камерой, установленной на амуниции бойца. Иностранец ведет бой с позиции, оборудованной в лесополосе.
"Буданов передав привєт, сука! Good morning, Vietnam!..", - говорит на записи боец после первых очередей в направлении врага.
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+31 Виктор Дийнега
показать весь комментарий20.02.2024 22:42
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Бо у ВРУ та ОПУ, якісь дивні особи, відкупитися хотять через Закон від Захисту України!! Мародерити Україну, вони хочуть, але не захищати її!!
Треба прізвища їх оприлюднити Українцям, мало, як підуть справи у них в Україні, ********… Щоб їм, було достеменно «зрозуміло», що за Конституцію гроші не платять!!
Сашко Білий, саме про таких і попереджав … Начувайся враже!!
Про подібну роботу русскіх армій-бригад-батальонів Буданова не чути.
Певно,це якийсь хитрий секретний план 🤔
Бачу справжнього патріота-бандерівця !
І до чого тут Польща ?
Серед них є загиблі та поранені.
https://redaktor.com.ua/2024/02/21/rosiyany-iz-zsu-gotuvaly-operacziyu-iz-sylovogo-zvilnennya-navalnogo-u-rf/