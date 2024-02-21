Обгоревшие тела вражеских танкистов валяются вокруг только что подбитого российского танка: "Рука чиясь. Тоже колись була людина". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты обгоревшие тела вражеских танкистов вокруг уничтоженного российского танка Т-80БВ вблизи села Шевченко возле Угледара Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, украинские воины только что уничтожили танк - он еще дымит. Один из бойцов и снял тела оккупантов. На одном из них огонь полностью уничтожил одежду.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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