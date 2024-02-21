Момент "взятия" армией РФ плацдарма в Крынках: два оккупанта установили свой флаг на руинах дома и сломя голову убегают на свои позиции. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент "зачистки" оккупантами украинского плацдарма в Крынках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как два оккупанта, пробравшись на контролируемую украинскими воинами часть Крынков, устанавливают российский флаг на руинах одного из домов и стремглав убегают на свои позиции.

Также читайте: Силы обороны держат плацдармы на левом берегу Днепра. Россияне фальшиво отчитываются своему руководству об уничтожении плацдарма, - ОК "Південь"

Смотрите: Оккупант потерял штаны на поле боя в Крынках. ВИДЕО 18+