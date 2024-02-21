Воины 128 ОГШБр уничтожили две российские БМП, минометный расчет и группу пехотинцев. ВИДЕО

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью приспособленных для сбросов противотанковых мин операторы дронов уничтожили две российские БМП. Еще одной целью украинских воинов стал минометный расчет оккупантов. Его уничтожили сбросом гранаты от РПГ.

Об этом сообщили на странице бригады, передает Цензор.НЕТ.

"На свою беду, российские минометчики держали мины слишком близко, они и сдетонировали для них "прощальным салютом". Такая же беда постигла группу пехотинцев, которые после неудачной атаки задумали скрыться в здании со складом боеприпасов. Один успешный сброс с дрона - и боеприпасы взорвались вместе с личным составом. Сразу четверо россиян – "200". Еще трое пехотинцев решили спрятаться под своей БМП, однако для FPV-дрона достать их оказалось не столь сложной задачей. Результат – трое россиян перешли в разряд "200". И изюминка ролика – залет FPV-дрона прямо в блиндаж со взрывом и ликвидацией пехоты", – отметили бойцы бригады, добавив, что все потери россиян подтверждены данными радиоперехвата.

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