Путин подарил российской военной авиации икону после потери 7 самолетов за неделю. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин подарил Главному командованию Воздушно-космических сил России копию иконы "Спас Нерукотворный". Также он вручил государственные награды военным частям Воздушно-космических сил. Для этого Путин приехал на аэродром Чкаловский.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

И это произошло после того, как Вооруженные силы Украины только за неделю уничтожили 7 военных самолетов РФ.

В частности, за последние три дня Вооруженные силы Украины сбили шесть российских самолетов, включая истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Еще один самолет был сбит утром 21 февраля – это был бомбардировщик Су-34. Всего с начала вторжения в феврале 2022 года, по данным украинской стороны, Москва потеряла уже 336 самолетов.

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