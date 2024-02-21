Путин подарил российской военной авиации икону после потери 7 самолетов за неделю. ВИДЕО
Российский диктатор Владимир Путин подарил Главному командованию Воздушно-космических сил России копию иконы "Спас Нерукотворный". Также он вручил государственные награды военным частям Воздушно-космических сил. Для этого Путин приехал на аэродром Чкаловский.
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
И это произошло после того, как Вооруженные силы Украины только за неделю уничтожили 7 военных самолетов РФ.
В частности, за последние три дня Вооруженные силы Украины сбили шесть российских самолетов, включая истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Еще один самолет был сбит утром 21 февраля – это был бомбардировщик Су-34. Всего с начала вторжения в феврале 2022 года, по данным украинской стороны, Москва потеряла уже 336 самолетов.
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на фото генерал-майор мітяєв, здох під Маріком .
ось у такому вигляді і попер в атаку, довбойб