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Путин подарил российской военной авиации икону после потери 7 самолетов за неделю. ВИДЕО

Российский диктатор Владимир Путин подарил Главному командованию Воздушно-космических сил России копию иконы "Спас Нерукотворный". Также он вручил государственные награды военным частям Воздушно-космических сил. Для этого Путин приехал на аэродром Чкаловский.

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

И это произошло после того, как Вооруженные силы Украины только за неделю уничтожили 7 военных самолетов РФ.

В частности, за последние три дня Вооруженные силы Украины сбили шесть российских самолетов, включая истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35. Еще один самолет был сбит утром 21 февраля – это был бомбардировщик Су-34. Всего с начала вторжения в феврале 2022 года, по данным украинской стороны, Москва потеряла уже 336 самолетов.

Російські солдати

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Автор: 

армия РФ (19249) путин владимир (31276)


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Топ комментарии
+41
Їбануті!(
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21.02.2024 18:16
+39
дуже допомагає, якщо до лоба під каску підкласти....
на фото генерал-майор мітяєв, здох під Маріком .
ось у такому вигляді і попер в атаку, довбойб

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21.02.2024 18:41
+32
Гроби їм хай подарує..., або квитки на концерт кобзона.
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21.02.2024 18:15
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Чортам ікону в пеклі?... - "впєчітляіт".
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22.02.2024 00:30 Ответить
Косплей "царя-самодержавца" у всій красі. ***** навіть в усе те не вірить, але роль вимагає
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22.02.2024 02:17 Ответить
Ну а щоб ще преподніс *****, який в минулому вчився у "прозваного Христом"=МАСКА, ФЕЙК, ПОГАНЯЛО, КЛИКУХА,.... що творив "ловців людей"=АФЕРИСТІВ маніпулюючи ЗАКОНОМ та ЗАПОВІДЯМИ. На привеликий жаль велика більшість людей читаючи тексти Евангелій НЕ ВДУМУЄТЬСЯ В ТЕ, ПРО ЩО ТАМ МОВА, а тупо дивиться на розп,яття. Мабуть їх мало по світу від рук цієї церкви та її послідовників, що змішала грішне з праведним. Свого часу евреї вже вибирали "золотих тільців" замість БОГА, цей - останній. Без розуміння різниці між ЗАКОНОМ та "типу законом" все, про що попереджали пророки мертве, як і носії та вчителі цього "вчення", бо якщо у БОГА воскресіння в РАЮ(повернення в батьківський дім), то у прозваного Христом - в печері, або повернення в печерне минуле, що й є та сама ДРУГА СМЕРТЬ, бо це відкидає від тих, хто до РАЮ, на вічність в розвитку. Біблія починається з БОГА та ТВОРІННЯ і ЗАКІНЧУЄТЬСЯ третьою книгою Ездри, де вказано один з чотирьох признаків ПОЯВИ БОГА: - виходження недоношених малюків, що неможливо без перинатальних центрів, й ЦЕ КІНЕЦЬ ВІТХОГО ЗАПОВІТУ. "Я ЕСМЬ АЛЬФА ТА ОМЕГА, ПОЧАТОК ТА КІНЕЦЬ", а тепер з,єднайте ПОЧАТОК ТА КІНЕЦЬ ЗАПОВІТУ і отримаєте ВАШЕ МАЙБУТНЄ, як Адамових - вирощених з звичками звіра серед двоногих звірів, звідки виходить ЗВІР, так і Ноевих - розклеюючих соплі так званих молитов замість ПРАЦЮВАТИ. Світ не може виглядати "як хочеться", світ завжди буде виглядати "як є" - по ПРАЦІ та відношенню до ЗАКОНУ. Таяння льодовиків? А що там було, за Адама, та чим закінчилось? Кличка Путіна за часів носіння шкури Лука була "бик", - биком він був, биком і залишився, з добавкою "лукавий". Про це Біблія відкрита ЧАСОМ, яка сама говорить, що не існує такого, щоб не з,ясувалось та стало відомим всім. АРХ М
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22.02.2024 02:26 Ответить
Тепер точно поможе! От тільки в чому?)
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22.02.2024 07:43 Ответить
Тому самому, що і чудотворна ікона на крейсері "Москва". Господу байдуже, хто купив і хто подарував, відведе душі від гріха вбивства православних. Капєц воєнній російській авіації
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23.02.2024 23:50 Ответить
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