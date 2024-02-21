Украинские артиллеристы уничтожили склад с боекомплектами и позиции россиян с помощью итальянских гаубиц FH70. ВИДЕО

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады с помощью гаубицы FH70, переданной итальянскими и эстонскими союзниками, уничтожили склад БК оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.

Смотрите также: Путин подарил российской военной авиации икону после потери 7 самолетов за неделю. ВИДЕО