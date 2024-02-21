Украинские артиллеристы уничтожили склад с боекомплектами и позиции россиян с помощью итальянских гаубиц FH70. ВИДЕО
Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады с помощью гаубицы FH70, переданной итальянскими и эстонскими союзниками, уничтожили склад БК оккупантов на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.
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