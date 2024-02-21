РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4680 посетителей онлайн
Новости Видео Война
7 372 8

Украинские артиллеристы уничтожили склад с боекомплектами и позиции россиян с помощью итальянских гаубиц FH70. ВИДЕО

Бойцы 44-й отдельной артиллерийской бригады с помощью гаубицы FH70, переданной итальянскими и эстонскими союзниками, уничтожили склад БК оккупантов на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал СтратКом ВСУ.

Смотрите также: Путин подарил российской военной авиации икону после потери 7 самолетов за неделю. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6938) Запорожская область (3088) 44 артиллерийская бригада (35)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Богі війни!
показать весь комментарий
21.02.2024 18:33 Ответить
Не дуже переконливо але гарно.
показать весь комментарий
21.02.2024 18:38 Ответить
Марш в окопи на нуль,- там тебе швидко переконають, хоча тобі, лежню, видніше, от тільки спинка дивана заважає переконаності🤔🧐😁 В окопі спинки не буде, дадуть тобі бінокль БИ-12, а може навіть і стереотрубу, - будеш коригувати стрільбу 😝😝😝😝😝😝😜🤪
показать весь комментарий
21.02.2024 19:22 Ответить
що непереконливо? камери мала бути встановлена на снаряді як на дронах, щоб ти бачив як летить і влучає, чи як тобі має бути переконливо? є дрон провів, розвідку дав координати і стріляють, а дрон для коригування далі спостерігає, так переконливо? чи ти тупе не знаєш як це працює?
показать весь комментарий
21.02.2024 21:39 Ответить
Смерть кацапам!
показать весь комментарий
21.02.2024 19:12 Ответить
"Руки геть від Європи!", італійський плакат.

показать весь комментарий
21.02.2024 19:33 Ответить
В кожному літаку буде свій іконостас ?
показать весь комментарий
21.02.2024 20:55 Ответить
Красиво. Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
22.02.2024 00:05 Ответить
 
 