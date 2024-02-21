Зеленский поблагодарил Воздушные силы за 7 сбитых самолетов РФ за неделю. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 728-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"Хочу поблагодарить наши Воздушные силы, каждого, кто защищает наше небо. Есть хорошие результаты в отношении российских военных самолетов. Семь боевых самолетов - российских "сушек" - за неделю. Я благодарю вас, наши воины, за точность. И одна из главных задач этого года для нашего государства – как раз защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов.

Благодарю всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах. Спасибо каждому и каждой, кто работает ради Украины и обороны. Спасибо всем, кто помогает. Верить в Украину – это верить в себя и работать на общую силу. Должны достичь наших украинских целей. Должны победить", - сказал Зеленский.

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