Зеленский поблагодарил Воздушные силы за 7 сбитых самолетов РФ за неделю. ВИДЕО
Обращение Владимира Зеленского в конце 728-го дня войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.
"Хочу поблагодарить наши Воздушные силы, каждого, кто защищает наше небо. Есть хорошие результаты в отношении российских военных самолетов. Семь боевых самолетов - российских "сушек" - за неделю. Я благодарю вас, наши воины, за точность. И одна из главных задач этого года для нашего государства – как раз защита неба и наших фронтовых позиций от российских авиационных и ракетных ударов.
Благодарю всех, кто в бою, на боевых постах, на боевых задачах. Спасибо каждому и каждой, кто работает ради Украины и обороны. Спасибо всем, кто помогает. Верить в Украину – это верить в себя и работать на общую силу. Должны достичь наших украинских целей. Должны победить", - сказал Зеленский.
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Коли ж вже це приберуть з інфопростору..
І зараз тасуєш кадри, щоб відібрати лояльних для тебе особисто, а не для України.
Згинь, погань.
Курс наразі невідомий.
1-ну. Уверен, везде есть раздутые штаты которые требуют финансирования. Это самое простое. Но клован не хочет.....
Зеленський: "А шо такоє?"
Товариш майор: "Самальоти збиваете!!!"
Зеленський: "Винуват. Исправлю"
Зеленський подякував ЗСУ за збиті літаки.
Кому треба - натяк зрозумів...
Більше збивати не будемо?