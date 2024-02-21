Две управляемые авиабомбы, которые оккупанты сбросили на Купянск, не взорвались. Их обезвредили саперы. ВИДЕО

В Купянском районе Харьковской области взрывотехники Нацполиции обезвредили две управляемые российские авиабомбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, ежедневно российская армия наносит удары по Купянску Харьковской области. Только за один день россияне бросили на город 10 авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции. Каждая такая "умная" авиабомба содержит 250 или 500 кг взрывчатки.

Две авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, сброшенные с российских самолетов, не взорвались. Одна из них упала в жилом Купянском районе во дворе многоэтажек. Другая управляемая авиабомба упала на приусадебном участке за жилыми домами в Купянском районе.

Луганские взрывотехники, которые в составе сводного отряда взрывотехнической службы Национальной полиции Украины работают в Харьковской области, демонтировали с авиабомб детонаторы и транспортировали в безопасное место для уничтожения.

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