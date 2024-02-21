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Две управляемые авиабомбы, которые оккупанты сбросили на Купянск, не взорвались. Их обезвредили саперы. ВИДЕО

В Купянском районе Харьковской области взрывотехники Нацполиции обезвредили две управляемые российские авиабомбы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как отмечается, ежедневно российская армия наносит удары по Купянску Харьковской области. Только за один день россияне бросили на город 10 авиабомб ФАБ-250 и ФАБ-500 с управляемыми модулями планирования и коррекции. Каждая такая "умная" авиабомба содержит 250 или 500 кг взрывчатки.

Керована авіабомба у Купянську

Две авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500, сброшенные с российских самолетов, не взорвались. Одна из них упала в жилом Купянском районе во дворе многоэтажек. Другая управляемая авиабомба упала на приусадебном участке за жилыми домами в Купянском районе.

Луганские взрывотехники, которые в составе сводного отряда взрывотехнической службы Национальной полиции Украины работают в Харьковской области, демонтировали с авиабомб детонаторы и транспортировали в безопасное место для уничтожения.

Смотрите также: Сутки на Харьковщине: под огнем Липцы, Казачья Лопань и Купянщина. Есть жертвы. ФОТО

Автор: 

бомба (370) Нацполиция (16471) Харьковщина (5577) Купянск (635)


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Херовані бомби...
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21.02.2024 21:28 Ответить
Пропоную відомству Буданова вибухівку з цих КАБів закласти під будинок російського літуна, який цю авіабомбу скинув. І визітівку металеву. Хай виживші сусіди подякують пілоту-співмешканцю.
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21.02.2024 21:50 Ответить
А где кстати наши КАБы которые у нас еще год назад анонсировали что у нас их будет сотни на месяц? А как с рашисов зато смеемся. Только они ежедневно сотнями таких авиабомб перемалывают нашу оборону.
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21.02.2024 22:08 Ответить
Мусор
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21.02.2024 22:26 Ответить
а безопасно разобрать и отправить назад никак? а то, говорят, мол, снарядов нет и под 6к уе за один барыжат.
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21.02.2024 22:35 Ответить
Бережіть себе, хлопчики. Бог у поміч
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21.02.2024 23:08 Ответить
Це схоже на велику кількість проблем. Проблем з крилами і з бомбами.

Логічно було би почати швидко зменшувати кількість цих літаючих проблем.
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22.02.2024 03:58 Ответить
 
 