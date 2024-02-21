Украинские бойцы сбросили полторы тонны взрывчатки на скопление российских оккупантов. ВИДЕО

На восточном направлении воины 48-й Каменец-Подольской инженерной бригады из установок УР-77 "Метеорит" нанесли мощное огневое поражение по скоплению живой силы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении службы по связям с общественностью Командования Сил поддержки ВСУ.

"Почти полторы тонны взрывчатки на головы оккупантам", - отмечают в КСП ВСУ.

Там отметили, что масса взрывчатого вещества в одном заряде установки УР-77 "Метеорит" составляет более 700 кг.

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