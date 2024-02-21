Украинские бойцы сбросили полторы тонны взрывчатки на скопление российских оккупантов. ВИДЕО
На восточном направлении воины 48-й Каменец-Подольской инженерной бригады из установок УР-77 "Метеорит" нанесли мощное огневое поражение по скоплению живой силы оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении службы по связям с общественностью Командования Сил поддержки ВСУ.
"Почти полторы тонны взрывчатки на головы оккупантам", - отмечают в КСП ВСУ.
Там отметили, что масса взрывчатого вещества в одном заряде установки УР-77 "Метеорит" составляет более 700 кг.
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В порівнянні з пеклом, де вони опиняться, їхнє життя було... Вони просто не жили
Гарненьке на ніч, дякую! 👍
По указанию командования "Днепр" там собрали 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Вместо занятий, все они познакомились с господином HIMARS.
Предварительный итог - минус командирский состав и минус около 60 российских военных.
Видео https://t.me/insiderUKR/70086