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Украинские бойцы сбросили полторы тонны взрывчатки на скопление российских оккупантов. ВИДЕО

На восточном направлении воины 48-й Каменец-Подольской инженерной бригады из установок УР-77 "Метеорит" нанесли мощное огневое поражение по скоплению живой силы оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении службы по связям с общественностью Командования Сил поддержки ВСУ.

"Почти полторы тонны взрывчатки на головы оккупантам", - отмечают в КСП ВСУ.

Там отметили, что масса взрывчатого вещества в одном заряде установки УР-77 "Метеорит" составляет более 700 кг.

Смотрите также: Как врагу удалось совершить прорыв к югу от Авдеевки и детали ухода бойцов 53-й ОМБр из города | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (6938) ВСУ (6590)


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Топ комментарии
+44
Нігуя собі -- безплатнии крематоріи
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21.02.2024 22:44
+24
Ми ж добрі люди! Зігріли неборак, тепер не змерзнуть. Ще й розважаться на бенефісі кабиздоха з дадорним. А бажаючі послухають лекцію від жиріка. Кому стане погано - дохтур ліза на підхваті!
В порівнянні з пеклом, де вони опиняться, їхнє життя було... Вони просто не жили

Гарненьке на ніч, дякую! 👍
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21.02.2024 22:46
+22
Читайте внимательно) Почти полторы (1,5т) тонны. Боекомплект УР-77 составляет 2 заряда разминирования по 700+кг.
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21.02.2024 22:58
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Нігуя собі -- безплатнии крематоріи
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21.02.2024 22:44 Ответить
Супер!Хай знають
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22.02.2024 00:22 Ответить
Не зря называют "Змей Горыныч"...
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21.02.2024 22:45 Ответить
Ми ж добрі люди! Зігріли неборак, тепер не змерзнуть. Ще й розважаться на бенефісі кабиздоха з дадорним. А бажаючі послухають лекцію від жиріка. Кому стане погано - дохтур ліза на підхваті!
В порівнянні з пеклом, де вони опиняться, їхнє життя було... Вони просто не жили

Гарненьке на ніч, дякую! 👍
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21.02.2024 22:46 Ответить
Ще і бутербродів навалом...
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22.02.2024 03:40 Ответить
Вот это вещь!
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21.02.2024 22:47 Ответить
Везіння, звичайно..., що московитські ефпівішники проспали.
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21.02.2024 22:48 Ответить
туман
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21.02.2024 23:04 Ответить
мабуть за відсутністю нормальних термобаричних ***********. Тим більше, що найближчій період наступу не передбачається, тому вирішили витратити деяку кількість дефіцитних ***********. Не думаю, що у нас до УРів їх виробляють.
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21.02.2024 22:55 Ответить
Майже півтонни чи понад 700 кг??
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21.02.2024 22:56 Ответить
Читайте внимательно) Почти полторы (1,5т) тонны. Боекомплект УР-77 составляет 2 заряда разминирования по 700+кг.
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21.02.2024 22:58 Ответить
пишут-паралельно два Горинича закинули .
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21.02.2024 23:08 Ответить
725 якщо вірити Вікіпідії.
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21.02.2024 23:10 Ответить
Читала. Спочатку було півтонни. Чи Ви вперше бачите як на Цензорі тексти правлять, після оприлюднення?
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21.02.2024 23:45 Ответить
Да, такое неоднократно уже замечал. Ну значит ошиблись, бывает.
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21.02.2024 23:56 Ответить
Відео дивились ? Два рази вальнули підарасів.
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22.02.2024 10:08 Ответить
НАМ БЫ ТАКИХ 100 ТЫСЯЧ !)
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21.02.2024 23:01 Ответить
Та на кремль
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21.02.2024 23:12 Ответить
К сожалению к них дальность метров 500, быстро дроны накроют.
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21.02.2024 23:30 Ответить
Шкода тільки бідних звірів та пташок((
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21.02.2024 23:26 Ответить
За музыкальное сопровождение отдельное спасибо! Не перевелись в Украине таланты легко запороть простейшую работу.
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21.02.2024 23:31 Ответить
Вот так выглядела массовая ликвидация россиян на полигоне в Херсонской области

По указанию командования "Днепр" там собрали 328 ДШП, 810 ОБрМП и 81 САП. Вместо занятий, все они познакомились с господином HIMARS.

Предварительный итог - минус командирский состав и минус около 60 российских военных.

Видео https://t.me/insiderUKR/70086
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21.02.2024 23:40 Ответить
А результат уже известен? Сколько чего было уничтожено?
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21.02.2024 23:51 Ответить
Сейчас посчитают и тебе доложат.
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22.02.2024 01:01 Ответить
А тебе что, не интересно? Вот когда мне сообщат - тебе не скажу..
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22.02.2024 09:04 Ответить
Нікуя собі бавовна!!! Хто не сховався, той 200.
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22.02.2024 00:13 Ответить
Куди там сховатись від такого???
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22.02.2024 00:26 Ответить
Це всі до накабздона? Мурз мабуть попкорна та шаверму розносить...
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22.02.2024 00:41 Ответить
Попакорн їм на цьому світі потрібно було жрати, а у кабздона хай давляться сухими сосновими шишками.
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22.02.2024 08:43 Ответить
За обгорілий рукав від фуфайки,який залишився від ванюшок Ладу не дадуть.)
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22.02.2024 01:00 Ответить
Надеюсь, данные разведки были правильные....
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22.02.2024 10:14 Ответить
 
 