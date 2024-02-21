Российских кораблей будет меньше. 22 февраля будет морской бой, - украинские волонтеры анонсировали удар по российскому флоту. ВИДЕО
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обнародовал видео, в котором украинские волонтеры Игорь Лаченков, Сергей Стерненко, фонд UNIITED24, MONOBANK и СБУ анонсировали на 22 февраля удар по российским военным кораблям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ролике, который размещен в телеграм-канале Федорова.
"Российских кораблей будет меньше. Готовимся к охоте. Детали - завтра", - отмечается в сообщении.
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А это просто самопиар.
Клоуны.
Очередное квартальное шоу.
Що б орки підготувались?
"Ну, дебилы, ***!" (с)