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Российских кораблей будет меньше. 22 февраля будет морской бой, - украинские волонтеры анонсировали удар по российскому флоту. ВИДЕО

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обнародовал видео, в котором украинские волонтеры Игорь Лаченков, Сергей Стерненко, фонд UNIITED24, MONOBANK и СБУ анонсировали на 22 февраля удар по российским военным кораблям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в ролике, который размещен в телеграм-канале Федорова.

"Российских кораблей будет меньше. Готовимся к охоте. Детали - завтра", - отмечается в сообщении.

Автор: 

армия РФ (19249) корабль (2041) Стерненко Сергей (394) Monobank (16) United24 (23)


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Топ комментарии
+58
все перетворюється на шоу, крана, що перетворилась на шапіто
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21.02.2024 23:23
+47
вони зовсім аху..єлі ?
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21.02.2024 23:23
+41
Для чого і кого цей анонс від українських волонтерів ,
щоби кацапи краще підготувались си що ,
не зрозуміло поки що 🙁
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21.02.2024 23:28
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Страница 3 из 3
Какое то странное шоу ухилянтов с пляжа.
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22.02.2024 07:04 Ответить
Це що за дурдом? Новий генштаб появився.
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22.02.2024 07:15 Ответить
анонси знову , вам дов...бам "контрнаступу" мало?
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22.02.2024 07:25 Ответить
а якщо не буде....то будете 3.14дунами та балаболами...вас за язика нихто не тянув....кловуни
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22.02.2024 07:46 Ответить
Такие дела делаются тихо и внезапно. Потом идут победные рапортоны.

А это просто самопиар.

Клоуны.

Очередное квартальное шоу.
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22.02.2024 07:49 Ответить
Є прислів'я: дурень думкою багатіє. Навіщо про це патякати, якщо це все так,то могли б і після бою розповісти, а не до нього
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22.02.2024 07:54 Ответить
А2,А3,А4-убил.
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22.02.2024 08:00 Ответить
Для чого цей пиар?
Що б орки підготувались?
"Ну, дебилы, ***!" (с)
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22.02.2024 08:04 Ответить
Може,русня буде чекати на морські дрони,а прилетить якась невідома куйня з неба!
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22.02.2024 08:13 Ответить
Балотуватись усі п'ятеро будуть?
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22.02.2024 08:28 Ответить
Він нормальний? Хто повідомляє про військові наміри заздалегідь? Хіба що в плані дезінформації, коли насправді маєш намір робити щось абсолютно інше. Але тоді дезінформація має бути більш конкретна, щоб направити зусилля ворога в потрібне тобі русло.
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22.02.2024 08:30 Ответить
Теля всраці- баба з довбнею )))))))))))
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22.02.2024 08:35 Ответить
В танчики *********** грати , перейшли на морський бій?!
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22.02.2024 08:40 Ответить
ох и дибилы....
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22.02.2024 09:07 Ответить
Вся країна - 95-й.
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22.02.2024 09:15 Ответить
Штопане шапіто. Це якими треба бути придурками щоб оголошувати майбутню атаку. Не має слів
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22.02.2024 09:26 Ответить
попередити ворога про внєзапний удар? добре подумали?
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22.02.2024 09:51 Ответить
Это типа "весной начнём контрнаступ!" ?
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22.02.2024 10:11 Ответить
шось тут диванні "патріоти" та "експерти" з усього на світі прямо з трусів вискакують, клавіатури аж димлять. ало, "патріоти", ці люди, на відміну від вас, роблять корисну справу, а як їм це робити, вони вирішують самі. замість вою та плювання отрутою в інтернетах зробіть краще, та покажіть ,як воно треба...але ж куди там.
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22.02.2024 10:27 Ответить
да не мы за эти молодые лица просто волнуемся.... Зачем их светить ? Враг тоже имеет интернет (а не только федоров). Или история с летчиком в Испании ничему не научила ?
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22.02.2024 11:39 Ответить
їм побоку, за що ви там "проста валнуєтєсь", вони роблять свою справу...і знають мову.
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22.02.2024 12:21 Ответить
какое сегодня число ?
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23.02.2024 08:58 Ответить
Молоді ригослуги проводять війну по телевізору. Нарід 73% в екстазі.
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22.02.2024 10:28 Ответить
Удар буде 24022024
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22.02.2024 11:11 Ответить
Скажу коротко: Д О В Б О Й О Б И .
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22.02.2024 15:55 Ответить
Програма Федорова мільйон дронів розпочалася....
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22.02.2024 19:50 Ответить
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