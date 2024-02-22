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Польские фермеры продолжают блокировать 6 направлений на границе с Украиной, в очередях ожидают 2450 фур, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Польские фермеры блокируют украинско-польскую границу. По состоянию на утро 22 февраля в очередях ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины 2450 фур. Больше всего – напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Руська и Шегини. Наблюдается увеличение очередей на границе Словакии и Венгрии.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств. По-прежнему, это 6 направлений. Если говорить непосредственно о пунктах пропуска, то это - Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Руська, Шегини и Краковец. По состоянию на сегодня на утро, по информации, которую мы имеем от польских коллег, совокупно по всем шести направлениям на территории Польши в очередях ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства 2450 фур. Больше всего – напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Руська и Шегини", - отметил Демченко.

По его словам, наблюдается существенное снижение количества пересечений границы грузовыми транспортными средствами. В последние дни особенно критически это ощущается в направлении пунктов пропуска Ягодин и Шегини.

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"К примеру, на Шегини за вчера границу пересекло лишь 60 фур: 40 - в сторону Украины, и 20 - в сторону Польши. На направлении Ягодин - это 70 фур, пересекших границу в сторону Украины, и ни одна фура не пересекла границу в сторону Польши. Фактически польские фермеры не пропускают ни одной фуры, идущей через Ягодин из Украины в Польшу. В час пропускают по несколько фур на всех направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Однако это не интенсивное движение", - рассказал спикер ГПСУ.

Для других категорий транспорта движение пока не блокируется, в частности, для легковых автомобилей и автобусов, отметил он.

Демченко рассказал, что грузовикам и перевозчикам крайне сложно найти объездные пути, поскольку документы могут быть оформлены и привязаны к конкретной таможне. Но если есть возможность, лучше использовать альтернативные маршруты через другие страны, отметил он.

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Кроме того, отметил он, на границе Словакии и Венгрии уже наблюдается увеличение очередей.

"Если брать статистику, то по состоянию на утро сегодня на территории Словакии, напротив нашего пункта пропуска Ужгород, в очереди находится где-то 500 грузовых транспортных средств, а на территории Венгрии, в районе пункта пропуска Тиса, - около 800 фур ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства", - рассказал Демченко.

Спикер Госпогранслужбы добавил, что здесь блокирования нет, и движение интенсивно в соответствии с пропускной способностью пунктов пропуска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свободного движения нет ни на одном пункте пропуска с Польшей. Ведем постоянные переговоры, - Минагрополитики

Автор: 

граница (5273) Польша (8424) блокирование (462) Демченко Андрей (288)


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Топ комментарии
+9
НЕ КУПУВАТИ НІЧОГО В ПОЛЯКІВ ТА польського!

хай вони попробують "свій мусор" в Західній Європі продати....
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22.02.2024 09:35
+8
три трактора і п'ять дегенератів, тримають цілий континент за яйця, а єврокомісари водять хороводи та закликають.
то може, буданов щось вигадає?
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22.02.2024 09:35
+5
Кажуть, Папа Римський дозволив одностатеві шлюби польських фермерів
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22.02.2024 09:36
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НЕ КУПУВАТИ НІЧОГО В ПОЛЯКІВ ТА польського!

хай вони попробують "свій мусор" в Західній Європі продати....
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22.02.2024 09:35 Ответить
Ох скоро вони дограються... Вже ЄС закликав не підписувати з ними нові контракти, я відчуваю, що скоро вони таки сьорбнуть гомна.
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22.02.2024 09:57 Ответить
Ніколи більше не куплю польські товари. У вирішальний історичний момент встромити ніж у спину...
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23.02.2024 08:45 Ответить
Правильно. Не купувати нічого польського і забрати з Польщі всіх наших біженців. Коли почнемо?
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22.02.2024 10:20 Ответить
А біженців як забирати будеш - силою?
А якщо вони будуть чинити спротив - розстрілювати?
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22.02.2024 11:48 Ответить
три трактора і п'ять дегенератів, тримають цілий континент за яйця, а єврокомісари водять хороводи та закликають.
то може, буданов щось вигадає?
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22.02.2024 09:35 Ответить
Кажуть, Папа Римський дозволив одностатеві шлюби польських фермерів
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22.02.2024 09:36 Ответить
Може,вже час зробити якийсь аналіз подій? Я не хронологію блокувань маю на увазі.Чи ввозилось зерно до Польщі до лютого 2022?В яких об"ємах зрівняно з послідуючими роками?.Яка частина була транзітним вантажем,яка частина транзітна зараз?
Як вирішувались постачання зерна до 2022 року? Це був заказ,домовленність Польщі і України? Об"єм узгоджувався?
Для чого зараз завозиться зерно в Польшу? Його купили польські підприємці? Постачання іде згідно контракту? Контракту з ким? Чи є можливість порівняти об"єм закупленої продукції у 2023 році наприклад з 2021 роком?За якими цінами закупалося зерно в Україні у 2021 і 2023 році?
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22.02.2024 09:46 Ответить
Поляки взагалі проти української агропродукції на ринку ЄС.
"Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини.
Випадків, коли транзитна українська агропродукція залишалася б у Польщі, поки що не зафіксовано. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак."
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22.02.2024 09:53 Ответить
Не розумію, якого тобі аналізу не вистачає? польські фермери аби привернути до себе увагу в Брюсселі заблокували український кордон. Вони вимагають від ЄС одного - гроші на свій збитковий бізнес і не запроваджувати нові правила по виробництву с/г продукції. До речі, у польщі 78% зерна вирощують великі агрокомпанії, а не дрібні фермери. За останні 3 роки, великі агрокомпанії віджали у фермерів майже 7% ринку, а після імплементації нових норм ЄС і зняття дотацій, фермер просто не зможе конкурувати з польською агрокоманією. Тому крайніми роблять українців.
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22.02.2024 10:02 Ответить
Платящий на Кипре налоги украинский фермер в среднем владеет землей в таком же объеме, как 44 тысячи фермеров в Польше. Это большая сила, которую ЕС должен начать слушать.
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22.02.2024 10:32 Ответить
Висипати зерно на землю - великий гріх. Земля такого не прощає. В Польщі буде великий неврожай і голод.
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22.02.2024 10:50 Ответить
Мені не вистачало саме оцих двох останніх постів .Якщо відслідковувати останні подіі,то саме з урахуванням сітуації що склалась.Впливові (влада) не може вплинути,а в той час в своїх кабінах гинуть люди.Це вже не непорозуміння.
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22.02.2024 11:23 Ответить
І що це дасть .? До війни в нас на ринку ЄС були квоти , потім , коли рашка заблокувала порти , ЄС їх скасував . Скасував якраз для того щоб ми могли продавати свою аграрку на ринку Європи , без квот , + експортувати її через європейські порти . І ціна тут ні до чого взагалі ,, ніяких цінових обмежень нам ніхто не встановлював .
Фермери протестують не стільки проти нашого зерна , скільки проти нових аграрних правил ЄС , через які їхнє власне зерно стало невигідно продавати . Ми не країна ЄС , тому на нас правила зеленого виробництва , яке запровадив ЄС для свого сг- виробника , не розповсюджуються , і тому наша аграрка стала на порядок дешевше єесівської . Саме тому її так охоче і почав купляти європейський переробник .
А їхні фермери хочуть таких же як для України правил - і для себе , тобто вони хочуть - і рибку з'їсти ( хочуть дотацій ) , і - ... ... ( відміни правил і як наслідок здешевшання своєї аграрки ) . Профіт , хочуть щоб було - 2 в одному . Губа нє дура .))
Але замість того щоб йти вимагати цього від Брюсселя , не придумали нічого кращого як заблокувати наш кордон . Знайшли такого собі - цапа відбувайла , Україну тобто .
Крім того фермерів добряче підбурює куплена кацапами з потрохами - ультранаціоналістична мразота , яка осміліла і підняла голову . Але Туск жує соплі і на неї не реагує . Або виявився слюнтяєм , або з нею заодно .
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22.02.2024 10:58 Ответить
Може для фото трактор і приволокли. Але насправді виглядає так - сидить класичний тітушка, гріється біля бочки, поруч декілька шин. Цирк.
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22.02.2024 09:47 Ответить
З чим їде За на зустріч , що ми можемо запропонувати полякам ? Я не бачу нічого . Поляки практичні та безжалісні , вони не потерплять грошові втрати ніколи . Їм глибоко начхати на наші біди . Побачите ,скоро на вулиці Варшави вийдуть натовпи із прапорами .
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22.02.2024 09:50 Ответить
Удивительно на сколько беззубой и неэфективной стала госбезопасность в демократическом мире. Там на каждого протестуеа можно дело завести. Открыть расследование о госизмене. С аватарами русского мира надо так как на рассие. Жестко.
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22.02.2024 10:08 Ответить
Почему цензор не скажет правду, что против украинского сельского производства протестуют фермеры практически в каждой стране Евросоюза, что во Франции из-за этого были беспорядки, а Макрон недавно называл украинских олигархов по имени, которые пытаются использовать ситуацию и заработать?
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22.02.2024 10:37 Ответить
Зерно з України поступає в Європу в мізерних об"ємах, такі об"єми не можуть вплинути так негативно. Основна масса йде через порти Європи в Азію і Африку.
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22.02.2024 10:55 Ответить
А що це комусь не відомо? От тільки питання, навіщо тоді знімати квоти знаючи що українська агропродукція вплине на ринок ЄС? Чому це вирішують на кордоні, а не в Брюселі?
Олігархи яких Ви згадуєте з'явились не вчора, а ціни по яким Україна продавала зерно теж не є таємницею.
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22.02.2024 11:05 Ответить
А ще ви чомусь не помічаєте російську агропродукцію яку вони крадуть в України і везуть через Білорусь. Навіть до санкціїй дійшли лише вчора.
Наслухавшись кремлівських вкидів прийшли вказувати що має публікувати Цензор.
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22.02.2024 11:15 Ответить
Почему не говорят правду о том что российское продовольствие до сих пор спокойно ввозится в ЕС ???
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22.02.2024 14:01 Ответить
Справжній фермер ніколи зерно на землю не буде висипати.
Польщу чекає неврожай і голод.
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22.02.2024 10:48 Ответить
Фермерам вігідно $$$ на кордоні байдикувати....
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22.02.2024 11:18 Ответить
 
 