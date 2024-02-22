Польские фермеры продолжают блокировать 6 направлений на границе с Украиной, в очередях ожидают 2450 фур, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Польские фермеры блокируют украинско-польскую границу. По состоянию на утро 22 февраля в очередях ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины 2450 фур. Больше всего – напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Руська и Шегини. Наблюдается увеличение очередей на границе Словакии и Венгрии.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств. По-прежнему, это 6 направлений. Если говорить непосредственно о пунктах пропуска, то это - Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Руська, Шегини и Краковец. По состоянию на сегодня на утро, по информации, которую мы имеем от польских коллег, совокупно по всем шести направлениям на территории Польши в очередях ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства 2450 фур. Больше всего – напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Руська и Шегини", - отметил Демченко.
По его словам, наблюдается существенное снижение количества пересечений границы грузовыми транспортными средствами. В последние дни особенно критически это ощущается в направлении пунктов пропуска Ягодин и Шегини.
"К примеру, на Шегини за вчера границу пересекло лишь 60 фур: 40 - в сторону Украины, и 20 - в сторону Польши. На направлении Ягодин - это 70 фур, пересекших границу в сторону Украины, и ни одна фура не пересекла границу в сторону Польши. Фактически польские фермеры не пропускают ни одной фуры, идущей через Ягодин из Украины в Польшу. В час пропускают по несколько фур на всех направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Однако это не интенсивное движение", - рассказал спикер ГПСУ.
Для других категорий транспорта движение пока не блокируется, в частности, для легковых автомобилей и автобусов, отметил он.
Демченко рассказал, что грузовикам и перевозчикам крайне сложно найти объездные пути, поскольку документы могут быть оформлены и привязаны к конкретной таможне. Но если есть возможность, лучше использовать альтернативные маршруты через другие страны, отметил он.
Кроме того, отметил он, на границе Словакии и Венгрии уже наблюдается увеличение очередей.
"Если брать статистику, то по состоянию на утро сегодня на территории Словакии, напротив нашего пункта пропуска Ужгород, в очереди находится где-то 500 грузовых транспортных средств, а на территории Венгрии, в районе пункта пропуска Тиса, - около 800 фур ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства", - рассказал Демченко.
Спикер Госпогранслужбы добавил, что здесь блокирования нет, и движение интенсивно в соответствии с пропускной способностью пунктов пропуска.
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хай вони попробують "свій мусор" в Західній Європі продати....
А якщо вони будуть чинити спротив - розстрілювати?
то може, буданов щось вигадає?
Як вирішувались постачання зерна до 2022 року? Це був заказ,домовленність Польщі і України? Об"єм узгоджувався?
Для чого зараз завозиться зерно в Польшу? Його купили польські підприємці? Постачання іде згідно контракту? Контракту з ким? Чи є можливість порівняти об"єм закупленої продукції у 2023 році наприклад з 2021 роком?За якими цінами закупалося зерно в Україні у 2021 і 2023 році?
"Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини.
Випадків, коли транзитна українська агропродукція залишалася б у Польщі, поки що не зафіксовано. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак."
Фермери протестують не стільки проти нашого зерна , скільки проти нових аграрних правил ЄС , через які їхнє власне зерно стало невигідно продавати . Ми не країна ЄС , тому на нас правила зеленого виробництва , яке запровадив ЄС для свого сг- виробника , не розповсюджуються , і тому наша аграрка стала на порядок дешевше єесівської . Саме тому її так охоче і почав купляти європейський переробник .
А їхні фермери хочуть таких же як для України правил - і для себе , тобто вони хочуть - і рибку з'їсти ( хочуть дотацій ) , і - ... ... ( відміни правил і як наслідок здешевшання своєї аграрки ) . Профіт , хочуть щоб було - 2 в одному . Губа нє дура .))
Але замість того щоб йти вимагати цього від Брюсселя , не придумали нічого кращого як заблокувати наш кордон . Знайшли такого собі - цапа відбувайла , Україну тобто .
Крім того фермерів добряче підбурює куплена кацапами з потрохами - ультранаціоналістична мразота , яка осміліла і підняла голову . Але Туск жує соплі і на неї не реагує . Або виявився слюнтяєм , або з нею заодно .
Олігархи яких Ви згадуєте з'явились не вчора, а ціни по яким Україна продавала зерно теж не є таємницею.
Наслухавшись кремлівських вкидів прийшли вказувати що має публікувати Цензор.
Польщу чекає неврожай і голод.