Польские фермеры продолжают блокировать 6 направлений на границе с Украиной, в очередях ожидают 2450 фур, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Польские фермеры блокируют украинско-польскую границу. По состоянию на утро 22 февраля в очередях ожидают возможности пересечения границы в сторону Украины 2450 фур. Больше всего – напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Руська и Шегини. Наблюдается увеличение очередей на границе Словакии и Венгрии.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств. По-прежнему, это 6 направлений. Если говорить непосредственно о пунктах пропуска, то это - Ягодин, Устилуг, Угринов, Рава-Руська, Шегини и Краковец. По состоянию на сегодня на утро, по информации, которую мы имеем от польских коллег, совокупно по всем шести направлениям на территории Польши в очередях ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства 2450 фур. Больше всего – напротив пунктов пропуска Краковец, Рава-Руська и Шегини", - отметил Демченко.

По его словам, наблюдается существенное снижение количества пересечений границы грузовыми транспортными средствами. В последние дни особенно критически это ощущается в направлении пунктов пропуска Ягодин и Шегини.

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"К примеру, на Шегини за вчера границу пересекло лишь 60 фур: 40 - в сторону Украины, и 20 - в сторону Польши. На направлении Ягодин - это 70 фур, пересекших границу в сторону Украины, и ни одна фура не пересекла границу в сторону Польши. Фактически польские фермеры не пропускают ни одной фуры, идущей через Ягодин из Украины в Польшу. В час пропускают по несколько фур на всех направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши. Однако это не интенсивное движение", - рассказал спикер ГПСУ.

Для других категорий транспорта движение пока не блокируется, в частности, для легковых автомобилей и автобусов, отметил он.

Демченко рассказал, что грузовикам и перевозчикам крайне сложно найти объездные пути, поскольку документы могут быть оформлены и привязаны к конкретной таможне. Но если есть возможность, лучше использовать альтернативные маршруты через другие страны, отметил он.

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Кроме того, отметил он, на границе Словакии и Венгрии уже наблюдается увеличение очередей.

"Если брать статистику, то по состоянию на утро сегодня на территории Словакии, напротив нашего пункта пропуска Ужгород, в очереди находится где-то 500 грузовых транспортных средств, а на территории Венгрии, в районе пункта пропуска Тиса, - около 800 фур ожидают возможности пересечения границы в сторону нашего государства", - рассказал Демченко.

Спикер Госпогранслужбы добавил, что здесь блокирования нет, и движение интенсивно в соответствии с пропускной способностью пунктов пропуска.

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