Оккупанты выносят уцелевшую стиралку из дома в оккупированной Авдеевке: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВИДЕО
В соцсетях опубликована видеозапись, на которой оккупанты выносят уцелевшую стиральную машину из дома в оккупированной Авдеевке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, двое оккупантов несут стиралку, а один снимает мародерство.
Топ комментарии
+30 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий22.02.2024 10:06
+21 stanis nasvaiko
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+19 Viktory #562044
показать весь комментарий22.02.2024 10:05
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***** медальки дасть - За асвабаждєніє Авдєєвкі . От стіралок
.
На самом дєлє асвабадітєлі прівєзлі стіралку із Бурятіі і заносят в квартиру ізмождьонних нацистамі авдєєвцов...
винесуть із хати , бо довезти до кацапії не вдастя - здохнуть
Як вам руССкій мір ?!
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