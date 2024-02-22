Оккупанты выносят уцелевшую стиралку из дома в оккупированной Авдеевке: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВИДЕО

В соцсетях опубликована видеозапись, на которой оккупанты выносят уцелевшую стиральную машину из дома в оккупированной Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, двое оккупантов несут стиралку, а один снимает мародерство.

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