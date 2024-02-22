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Оккупанты выносят уцелевшую стиралку из дома в оккупированной Авдеевке: "Нам Шойгу "Героя" даст за чипы". ВИДЕО

В соцсетях опубликована видеозапись, на которой оккупанты выносят уцелевшую стиральную машину из дома в оккупированной Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, двое оккупантов несут стиралку, а один снимает мародерство.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты мародерят в частном доме на захваченной Херсонщине. ВИДЕО

Смотрите также: Россияне мародерят в оккупированном Северодонецке: "Бл#, квартиры у них просторные. Кроватку себе, бл#дь, заберу - п#здатая". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) мародерство (461) Шойгу Сергей (713) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+30
Ух-х , орли !! Справжні воєни , херої расії .!
***** медальки дасть - За асвабаждєніє Авдєєвкі . От стіралок
.
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22.02.2024 10:06
+21
Пі- до-ра-си!!!!
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22.02.2024 10:05
+19
хотілося сказати щось принизливо-смішне,але окрім презирства і огиди нічого в голову не приходить((((Заздалегідь дякую ЗСУ за утилізацію непотрібну!
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22.02.2024 10:05
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Пі- до-ра-си!!!!
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22.02.2024 10:05 Ответить
... а заними бежит ждун и плачет "я дома, сыночки"
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22.02.2024 11:35 Ответить
Лицемерные скоты.
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22.02.2024 10:05 Ответить
хотілося сказати щось принизливо-смішне,але окрім презирства і огиди нічого в голову не приходить((((Заздалегідь дякую ЗСУ за утилізацію непотрібну!
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22.02.2024 10:05 Ответить
"непотрібну"? може непотребу?
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22.02.2024 13:59 Ответить
Непотребу
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22.02.2024 14:26 Ответить
так, і мішок для фаршу буде не чорний, а святковий червоний!...
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22.02.2024 10:06 Ответить
Ух-х , орли !! Справжні воєни , херої расії .!
***** медальки дасть - За асвабаждєніє Авдєєвкі . От стіралок
.
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22.02.2024 10:06 Ответить
Шольцу це нічого не нагадало?
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22.02.2024 10:08 Ответить
Будьте впевнені - там добре пам'ятають орду... А ось у лаптів - імпортозаміщення... тупа худоба.... нічого не створили, крім хаосу, навіть пойло собі не можуть виготовити
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22.02.2024 10:11 Ответить
А што стиральная машинка фирмы Bosch ?
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22.02.2024 10:13 Ответить
Шоб их всю жизнь колбасило, как при отжиме.....
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22.02.2024 10:13 Ответить
Щоб ви усі здохли, а ваша теріторія падалі розвалилась на шматки
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22.02.2024 10:15 Ответить
Фейк.
На самом дєлє асвабадітєлі прівєзлі стіралку із Бурятіі і заносят в квартиру ізмождьонних нацистамі авдєєвцов...
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22.02.2024 10:18 Ответить
Рашисти тролять самі себе, бо подібними фразами відверто демонструють свою брехливість не тільки серед керівництва а й серед пересічних громадян, бо знають, що аби дійсно передати кудись чіп усю машинку виносити з хати зовсім не треба, а достатньо лише витягти з неї маленьку плату з під кришки агрегату. Мені інше цікавить, як вони її між собою поділять, шляхом лотереї чи привласнить той хто залишиться живий?! Було б добре щоб цей останній вижив через перестрілку між ними!
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22.02.2024 10:25 Ответить
Ну что ждуны, как вам ваши братья-асвабадители?
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22.02.2024 10:26 Ответить
Мінятимуть на квитки на бенефіс кобзона.
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22.02.2024 10:28 Ответить
Потім калібри і кінжали перейдуть у режим "лагідного прання".
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22.02.2024 10:28 Ответить
шо в стиралках шо в холодильниках применяют чипы Моторола
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22.02.2024 10:41 Ответить
Нам Шойгу "ХгЭроя дАст
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22.02.2024 10:42 Ответить
Нелюди.
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22.02.2024 10:54 Ответить
Дикуни вузькопльоночні
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22.02.2024 11:07 Ответить
у нормального человека 26 хромосом , у кацапа 27 , у обезьяны 28 , кацапам еще 1 хромосома осталась до обезьяны
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22.02.2024 11:10 Ответить
гундяєви ВЖЕ "працюють" над цим....
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22.02.2024 11:34 Ответить
Шо ти мелеш, у людини 46 хромосом або 23 пари.
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22.02.2024 18:17 Ответить
нафиг она им нужна? без воды и света . засунуть обосранные трусы посмотреть на них через окошко достать одеть и по новой обосрать от прилёта надеюсь последнего у этих жертв пьяных абортов!
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22.02.2024 11:32 Ответить
Це питання дивувало жителів київщина після вигнання кацапів з області. Було пару відео де власники будинку знайшли свою пралку на городі біля річечки з речами росіян всередині. Так і не прийшли до висновку як саме проходило прання і чи взагалі воно проходило.І чим думали ці люди які перли машинку до води.
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22.02.2024 15:08 Ответить
Ворюги кацапорилі приперлися до нас , то хоть вцілілу пралку
винесуть із хати , бо довезти до кацапії не вдастя - здохнуть
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22.02.2024 11:39 Ответить
Ну шо, сєпари авдіївські?!

Як вам руССкій мір ?!
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22.02.2024 11:45 Ответить
За словами Гілларі Клінтон на 50 "проросійських повідомлень" в Тік-Ток є тільки одне альтернативне.

Джерело:
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22.02.2024 11:59 Ответить
мокшанский быдлонасекомыш...
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22.02.2024 12:01 Ответить
прикольна постановка, але тут не оцінять
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22.02.2024 12:05 Ответить
Сруццкіій мір у всій його красі...
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22.02.2024 16:43 Ответить
Є така тема. Шукаєте через searchBOT в телеграмі канали по російських містах та постите такого плана відео з пропагандою по типу: " Смерть чекає окупантів в Україні!" "Рашистів відправляють на фарш в Україну!" тощо. Якщо ви на пенсії, маєте купу вільного часу, недієздатний, жінка, студент, учень, то це буде ваш персональний вклад, що, можливо, хтось передумає йти на війну чи втече від могілізації. Навіть одна людина - це збережений дрон для іншого окупанта!
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22.02.2024 18:44 Ответить
 
 