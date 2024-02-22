Киев и Одесса – это российские города. Армии РФ придется дойти до столицы "через какое-то время", - Медведев. ВИДЕО
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российским войскам "если не сейчас, то через какое-то время" снова придется дойти до Киева, поскольку это якобы российский город. Также Одесса должна "вернуться домой", в России ее уже "заждались".
Об этом Медведев заявил в интервью росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то спустя какое-то время, возможно, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", - отметил он.
По его словам, для этого якобы есть две причины. Первая – Киев якобы "российский город" и вторая – от него якобы есть "интернациональная угроза существованию Российской Федерации", поскольку Киевом якобы "руководит интернациональная бригада противников России во главе с Соединенными Штатами Америки".
"Поэтому да, это может быть и Киев", - добавил Медведев.
Кроме того, по его словам, "Одессу заждались в Российской Федерации".
"Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят – это наш российский город", - добавил заместитель председателя Совета безопасности РФ.
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