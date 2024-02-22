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Киев и Одесса – это российские города. Армии РФ придется дойти до столицы "через какое-то время", - Медведев. ВИДЕО

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российским войскам "если не сейчас, то через какое-то время" снова придется дойти до Киева, поскольку это якобы российский город. Также Одесса должна "вернуться домой", в России ее уже "заждались".

Об этом Медведев заявил в интервью росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Где остановиться? Не знаю. Я думаю, что с учетом того, о чем я сказал, нам еще придется много и серьезно работать. Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то спустя какое-то время, возможно, в какую-то другую фазу развития этого конфликта", - отметил он.

По его словам, для этого якобы есть две причины. Первая – Киев якобы "российский город" и вторая – от него якобы есть "интернациональная угроза существованию Российской Федерации", поскольку Киевом якобы "руководит интернациональная бригада противников России во главе с Соединенными Штатами Америки".

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"Поэтому да, это может быть и Киев", - добавил Медведев.

Кроме того, по его словам, "Одессу заждались в Российской Федерации".

"Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят – это наш российский город", - добавил заместитель председателя Совета безопасности РФ.

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Автор: 

Медведев Дмитрий (4101) россия (95629)


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Топ комментарии
+39
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22.02.2024 10:27
+30
Якщо хтось каже що хоче тебе вбити то можна канєшно поржать з дебіла.
Поки не побачиш з вагону крематорій Аушвіца...
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22.02.2024 10:29
+24
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22.02.2024 10:32
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почему молчат немцы что калининград это КЕНИГСБЕРГ . ЭТО ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ . САХАЛИН ИТУРУП ХАБОМАИ ШИКОТАН ЭТО ЯПОНСКИЕ ОСТРОВА хоть аляску пока не вспомнил алкогольный припадочный шизофреник
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22.02.2024 16:10 Ответить
Дімон , что ти несьошь , ти снова забил таблєткі прінять . ?
.
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22.02.2024 16:33 Ответить
З іпла мєдвєдкі можна вичавити склянку горілки.
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22.02.2024 17:12 Ответить
рожа у него шото копченого цвета.... и мозги тоже сжёг.
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23.02.2024 03:50 Ответить
ОН ПДР ПОНИМАЕТ ЧТО ЕГО И ПУТИНА ДЕТИ ХОДЯЧИЕ ТРУПЫ !)
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23.02.2024 21:48 Ответить
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