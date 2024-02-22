"Друже, пий і повзи за дроном": Аэроразведчики 68-й ОЕБр рассказали, как спасли побратимов с помощью дрона. ВИДЕО

Воины-аэроразведчики роты ударных беспилотников "Шершні Довбуша" 68-й ОЕБр спасли двух украинских бойцов на Купянском направлении. С помощью дрона и записки они указали путь, откуда раненых смогли эвакуировать пехотинцы.

Об этом говорится в материале "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.

В Интернете эта история получила название "Друже, пий і повзи за дроном".

Спасенные бойцы – Сергей с позывным "Мент" и Виктор с позывным "Тюня". Это два разных случая, но их объединяет команда аэроразведчиков и стойкость раненых, которые, несмотря ни на что, ждали эвакуации.

Сергей рассказал, как он оказался в "ловушке".

"Я был старшим группы. Мы провели на позициях ночь. Не спали, замерзли, поэтому утром я попросил, чтобы нас поменяли. Но пришлось принять бой. Нашу технику подбили. Я не мог ходить, хлопцы начали меня эвакуировать. Над нами завис дрон, я сказал им, чтобы они спасались. Они побежали, и я остался в поле один", - вспоминает он.

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Аэроразведчики рассказали, как они спасали побратима: "Мы предложили командованию план действий - принести дроном записку и горячий чай. В записке написали: "Друже, пий і повзи за дроном". Сергей не двигался, но мы увидели, что он моргает глазами". Спасенный вспоминает, что смог перевернуться на живот и ползти туда, куда указывал дрон. Затем его встретили наши бойцы и начали эвакуацию. Сергея тащили с позиции на позицию около трех километров.

Виктора эвакуировали ночью, потому что так безопаснее.

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"Трехсотых" было много, вынести их было невозможно. Нескольких бойцов удалось вывезти бронетранспортером. Мою машину россияне подбили. Металл был красным от температуры, и я возле него грелся", - рассказал "Тюня".

За Виктором дрон прилетел на четвертые сутки. В отличие от Сергея, Виктор двигаться уже не мог. Побратимы тянули его к позициям около ста метров.

"Для нас не важно, пограничник это, боец ССО или кто-то из нашей бригады, - отметил военный с позывным "Луг". - Это, в любом случае, - свой. Хочу передать лежащим в поле хлопцам: простите, что так долго ".

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