"Друже, пий і повзи за дроном": Аэроразведчики 68-й ОЕБр рассказали, как спасли побратимов с помощью дрона. ВИДЕО
Воины-аэроразведчики роты ударных беспилотников "Шершні Довбуша" 68-й ОЕБр спасли двух украинских бойцов на Купянском направлении. С помощью дрона и записки они указали путь, откуда раненых смогли эвакуировать пехотинцы.
Об этом говорится в материале "Українського свідка", передает Цензор.НЕТ.
В Интернете эта история получила название "Друже, пий і повзи за дроном".
Спасенные бойцы – Сергей с позывным "Мент" и Виктор с позывным "Тюня". Это два разных случая, но их объединяет команда аэроразведчиков и стойкость раненых, которые, несмотря ни на что, ждали эвакуации.
Сергей рассказал, как он оказался в "ловушке".
"Я был старшим группы. Мы провели на позициях ночь. Не спали, замерзли, поэтому утром я попросил, чтобы нас поменяли. Но пришлось принять бой. Нашу технику подбили. Я не мог ходить, хлопцы начали меня эвакуировать. Над нами завис дрон, я сказал им, чтобы они спасались. Они побежали, и я остался в поле один", - вспоминает он.
Аэроразведчики рассказали, как они спасали побратима: "Мы предложили командованию план действий - принести дроном записку и горячий чай. В записке написали: "Друже, пий і повзи за дроном". Сергей не двигался, но мы увидели, что он моргает глазами". Спасенный вспоминает, что смог перевернуться на живот и ползти туда, куда указывал дрон. Затем его встретили наши бойцы и начали эвакуацию. Сергея тащили с позиции на позицию около трех километров.
Виктора эвакуировали ночью, потому что так безопаснее.
"Трехсотых" было много, вынести их было невозможно. Нескольких бойцов удалось вывезти бронетранспортером. Мою машину россияне подбили. Металл был красным от температуры, и я возле него грелся", - рассказал "Тюня".
За Виктором дрон прилетел на четвертые сутки. В отличие от Сергея, Виктор двигаться уже не мог. Побратимы тянули его к позициям около ста метров.
"Для нас не важно, пограничник это, боец ССО или кто-то из нашей бригады, - отметил военный с позывным "Луг". - Это, в любом случае, - свой. Хочу передать лежащим в поле хлопцам: простите, что так долго ".
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Може варто цей досвід використання дронів з метою допомоги пораненим зробити службовою методикою дій медичних підрозділів ЗСУ в питаннях допомоги та евакуації поранених? Для цього повинні бути спеціально підготовлені штатні оператори та виділені обладнані комплекси санітарних БПЛА.
Адже поранених на полі бою багато, а "золоті години" спливають швидко!