Операторы БПЛА ударного подразделения "Команчи" с 40-й ОАБР дронами "Дикі Шершні" уничтожили блиндаж и гаубицу Д-30 на Купянском направлении. ВИДЕО
Операторы БПЛА ударного подразделения "Команчи" из 40-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили блиндаж и гаубицу Д-30 на купянском направлении дронами "Дикі Шершні".
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