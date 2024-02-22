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Операторы БПЛА ударного подразделения "Команчи" с 40-й ОАБР дронами "Дикі Шершні" уничтожили блиндаж и гаубицу Д-30 на Купянском направлении. ВИДЕО

Операторы БПЛА ударного подразделения "Команчи" из 40-й отдельной артиллерийской бригады уничтожили блиндаж и гаубицу Д-30 на купянском направлении дронами "Дикі Шершні".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дроны "Дикі шершні" атакуют вражескую бронетехнику на южном направлении. ВИДЕО

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Молодці наші воїни ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️
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22.02.2024 12:58 Ответить
гарні відосики, не забуваємо донатити!!
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22.02.2024 13:21 Ответить
 
 