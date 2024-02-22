РСЗО "HIMARS" поразило место дислокации операторов вражеского БПЛА "Zala" в селе Чернянка на Херсонщине. ВИДЕО
Украинский экипаж американского РСЗО "HIMARS" попал в место дислокации операторов вражеского БПЛА "Zala" в селе Чернянка на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, место дислокации оккупантов отследили с помощью беспилотника. Видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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+28 Alessandro Moretti
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+13 Игорь Деев #465568
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небесаконцерт кобздона
Хата развалена авто ціле
..зи.. на відео, ніби, або пташка-невдашка або таки дрон, а не хаймарс? але - байдуже, аби був результат
Склад накрыли вместе с операторами. Что не понятно?
А авто было пустое. Операторы вышли из машины на склад за дронами.
Чего машину жалеешь?
Але потужність тішить
Ішов москаль по приліску,
Шукав собі пригоду,
Світило з неба сонечко,
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля,
Болванка прилетіла
В молодого москаля.
І москаля нема!
Немає москаля!
Немає ***** вопше,
Сама сира земля!