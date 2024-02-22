РСЗО "HIMARS" поразило место дислокации операторов вражеского БПЛА "Zala" в селе Чернянка на Херсонщине. ВИДЕО

Украинский экипаж американского РСЗО "HIMARS" попал в место дислокации операторов вражеского БПЛА "Zala" в селе Чернянка на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, место дислокации оккупантов отследили с помощью беспилотника. Видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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