Украинские аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro и M113 - "Характерник", "Сікач" и "Лис" в бою на Запорожском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы украинского спецподразделения используют в бою на Запорожском направлении украинские аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro и M113 - "Характерник", "Сікач" и "Лис".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты боя с вражеской ДРГ. На некоторых кадрах появляются украинские бронемашины.
"Кадры боя одного из спецподразделений Сил обороны Украины на Запорожском направлении, где наши военные передвигаются на самодельных украинских аналогах американского бронеавтомобиля Humvee (наше название "Характерник"), бронетранспортеров MaxxPro ("Сікач") и M113 ("Лис"). По информации Defense Express, бой проходил против вражеской диверсионно-разведывательной группы в середине февраля. Нашим защитникам удалось без потерь вытеснить врага на временно оккупированные территории", - говорится в комментарии к видео.
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Про це повідомляє із посиланням на https://www.welt.de/politik/ausland/video250217136/Bundestag-lehnt-Unions-Antrag-zu-Taurus-Lieferungen-ab.html Die Welt.
Джерело:
Добре хоч без нудотної клубної музики відео, за це велика подяка.
Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора».
Пояснення Це - коаліційний документ, навідміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.
Може годі брехнею займатися?
сере шо попало...
Най вибачають наші військові. Нащо ця стрілкотня ? Дрони з теплаками ??