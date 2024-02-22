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Новости Видео Война
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Украинские аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro и M113 - "Характерник", "Сікач" и "Лис" в бою на Запорожском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы украинского спецподразделения используют в бою на Запорожском направлении украинские аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro и M113 - "Характерник", "Сікач" и "Лис".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты боя с вражеской ДРГ. На некоторых кадрах появляются украинские бронемашины.

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"Кадры боя одного из спецподразделений Сил обороны Украины на Запорожском направлении, где наши военные передвигаются на самодельных украинских аналогах американского бронеавтомобиля Humvee (наше название "Характерник"), бронетранспортеров MaxxPro ("Сікач") и M113 ("Лис"). По информации Defense Express, бой проходил против вражеской диверсионно-разведывательной группы в середине февраля. Нашим защитникам удалось без потерь вытеснить врага на временно оккупированные территории", - говорится в комментарии к видео.

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Автор: 

Запорожская область (3100) украинское оружие (166) БТР (365) бой (167)


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Топ комментарии
+15
То м113 і був, я так думаю, а не якийсь там аналог. Не морочте людям голови.
Добре хоч без нудотної клубної музики відео, за це велика подяка.
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22.02.2024 16:26
+11
Бундестаг щойно ухвалив рекомендацію надати Україні далекобійні ракети "TAURUS" для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора» - Чернєв.
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22.02.2024 16:17
+11
Стрілянина є, а техніки немає. те що попало в кадр звичайний Хамві та М 113.
Може годі брехнею займатися?
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22.02.2024 16:34
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Пояснювальної бригади не буде?....
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22.02.2024 16:14 Ответить
Зелене шоу.
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22.02.2024 16:41 Ответить
та да.... наіпалове кварталу як завжди....
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22.02.2024 20:13 Ответить
Бундестаг щойно ухвалив рекомендацію надати Україні далекобійні ракети "TAURUS" для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора» - Чернєв.
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22.02.2024 16:17 Ответить
3,14
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22.02.2024 16:17 Ответить
Це супер - новина , якщо Шольц погодиться на цю рекомендацію 🙁
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22.02.2024 16:25 Ответить
Провалив голосування.
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22.02.2024 16:25 Ответить
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22.02.2024 16:27 Ответить
Bundestag stimmt gegen "Taurus"-Lieferung https://www.tagesschau.de/inland/keine-mehrheit-fuer-taurus-bundestag-100.html
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22.02.2024 16:29 Ответить
У Бундестазі після дебатів 22 лютого відхилили пропозицію щодо постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це повідомляє із посиланням на https://www.welt.de/politik/ausland/video250217136/Bundestag-lehnt-Unions-Antrag-zu-Taurus-Lieferungen-ab.html Die Welt.
Джерело:
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22.02.2024 16:36 Ответить
"Щойно Бундестаг проголосував за рекомендацію надати Україні системи дальньої дії для нанесення "точкових ударів глибоко в тилу російського агресора". Тобто Таурусів. Це - коаліційний документ, на відміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше. Джерело:
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22.02.2024 17:46 Ответить
Хто тобі про це сказав?
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22.02.2024 16:27 Ответить
Козаки!!!
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22.02.2024 16:19 Ответить
Шоу?
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22.02.2024 16:24 Ответить
То м113 і був, я так думаю, а не якийсь там аналог. Не морочте людям голови.
Добре хоч без нудотної клубної музики відео, за це велика подяка.
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22.02.2024 16:26 Ответить
🇩🇪Бундестаг проголосував за рекомендацію надати
Україні системи дальньої дії для нанесення «точкових ударів глибоко в тилу російського агресора».

Пояснення Це - коаліційний документ, навідміну від опозиційного, який відхилили сьогодні трохи раніше.
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22.02.2024 16:26 Ответить
Немає більшості за проект. Іншої новини поки що не видно.
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22.02.2024 16:35 Ответить
шо за маячня!?? виробництво своїх образців вже 20 років налагодити не можем, я мовчу вже про **********, а тут тобі ціла лінійка західної техніки)))) на кого це розраховано?
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22.02.2024 16:30 Ответить
Раніше у тернеті показували - це самодєлки, типу аналоги. Штучні.
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22.02.2024 18:20 Ответить
єдине що можливо - це зібрані машини з частин знищених.
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22.02.2024 18:46 Ответить
Стрілянина є, а техніки немає. те що попало в кадр звичайний Хамві та М 113.
Може годі брехнею займатися?
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22.02.2024 16:34 Ответить
Так, і відео то не реального бою, а із тренувань по веденню бою в урбанізованій місцевості .....
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22.02.2024 20:17 Ответить
Автор:

сере шо попало...
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22.02.2024 16:35 Ответить
Eta primerna kak ruskie svinosabaki Shahedi nazvali Geraniu .....LOL
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22.02.2024 16:58 Ответить
Сдрысни, мразота запоребриковая. Реєстрація:22.02.2024
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22.02.2024 17:50 Ответить
А що "Богдана"? Памʼятаю той час, коли військові її дуже нахвалювали.
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22.02.2024 17:18 Ответить
6 штук в місяць робиться. може вже 8
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22.02.2024 18:13 Ответить
Витіснили. Були б міномети, могли б і накрити. Блін, а гранатомети нащо ?

Най вибачають наші військові. Нащо ця стрілкотня ? Дрони з теплаками ??
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22.02.2024 18:23 Ответить
....це більше схоже на навчання... не варто уподоблюватися кадирівським тіктокерам.. нахіба?
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22.02.2024 18:34 Ответить
на м113 налепили позывной Лис - то уже новая украинская машина???))
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22.02.2024 20:14 Ответить
Що значить "саморобні" ?!!! Негайно виправте !
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22.02.2024 20:39 Ответить
ТАК А ГДЕ МАШИНЫ И ВРАГИ !?)
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23.02.2024 02:44 Ответить
ПУСТЬ БОГ СИЛЬНО КАРАЕТ ЗА ЛОЖЬ !!! АМИНЬ !!!
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24.02.2024 00:15 Ответить
 
 