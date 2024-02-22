Украинские аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro и M113 - "Характерник", "Сікач" и "Лис" в бою на Запорожском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой бойцы украинского спецподразделения используют в бою на Запорожском направлении украинские аналоги бронемашин Humvee, MaxxPro и M113 - "Характерник", "Сікач" и "Лис".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи сняты фрагменты боя с вражеской ДРГ. На некоторых кадрах появляются украинские бронемашины.

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"Кадры боя одного из спецподразделений Сил обороны Украины на Запорожском направлении, где наши военные передвигаются на самодельных украинских аналогах американского бронеавтомобиля Humvee (наше название "Характерник"), бронетранспортеров MaxxPro ("Сікач") и M113 ("Лис"). По информации Defense Express, бой проходил против вражеской диверсионно-разведывательной группы в середине февраля. Нашим защитникам удалось без потерь вытеснить врага на временно оккупированные территории", - говорится в комментарии к видео.

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