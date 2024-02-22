Украина получила от партнеров новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с поля боя. ВИДЕО
Силы обороны получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с поля боя
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.
По словам Умерова, десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время.
"Техника на гусеничном ходу имеет значительно более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она нужна войску больше всего. Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас", - отметил министр.
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М113 машинка якраз для евакуації - прудка і простора, але чому не ставлять протикумулятивні/антидроновові решітки ?
***** - "катлективный запад" до сих пор верить в "законы войны"
фух... реально непуганые идиоты
М113 количество выпущенных, шт. около 80 000, включая машины на базеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-1
самий масовий БТР в історії !
для евакуації написано чітко
M113 (англ. Armoured Personnel Carrier M113) - бронетранспортёр (БТР) США. Разработан в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года.
Меньша потреба була би в евакуаційних М113.
M113 «Зелда 2» - израильская модификация установлен комплект https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 динамической защиты «Toga»
На M113A3 была введена дополнительная защита днища корпуса, состоявшая из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C стальных листов, а также предусмотрены крепления для навесной брони в виде экрановhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-37 [~ 8] из разнотвёрдой стальной брони DPSA, отстоящих от основного корпуса, штатный комплект которой, применяющийся войсками США, обеспечивает круговую защиту от бронебойных пуль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 14,5-мм пулемёта https://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-R.Hunnicutt._Bradley--430-38 [30] . При этом лобовая проекция машины не поражается 20-мм бронебойным снарядом APIT (DM43) пушки https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=M139&action=edit&redlink=1 M139 с дистанции 200 м.