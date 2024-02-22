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Украина получила от партнеров новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с поля боя. ВИДЕО

Силы обороны получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с поля боя

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время.

Бронетранспортери M113 для евакуації поранених

"Техника на гусеничном ходу имеет значительно более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она нужна войску больше всего. Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас", - отметил министр.

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Автор: 

ранение (3386) эвакуация (2077) БТР (365) Умеров Рустем (534)


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Топ комментарии
+10
Кресты, я так полагаю, для внутреннего пользования, козломорды на них не обращают внимания.
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22.02.2024 18:43
+10
Медичні еваки, та ще й білі, для виродків ціль номер один....
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22.02.2024 18:47
+9
белые - савсем белые - КАРЛ...
***** - "катлективный запад" до сих пор верить в "законы войны"
фух... реально непуганые идиоты
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22.02.2024 18:52
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Правила форума Совет форумчан
Кресты, я так полагаю, для внутреннего пользования, козломорды на них не обращают внимания.
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22.02.2024 18:43 Ответить
навпаки, будуть привертати увагу, що це не бойова машина і по ній можна спокійно стріляти, та й колір пустельний не в тему.

М113 машинка якраз для евакуації - прудка і простора, але чому не ставлять протикумулятивні/антидроновові решітки ?
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22.02.2024 19:20 Ответить
Медичні еваки, та ще й білі, для виродків ціль номер один....
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22.02.2024 18:47 Ответить
белые - савсем белые - КАРЛ...
***** - "катлективный запад" до сих пор верить в "законы войны"
фух... реально непуганые идиоты
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22.02.2024 18:52 Ответить
десятки прибули, сотні на підході, мільйони пообіцяє президент, а на 0 буде 0
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22.02.2024 18:52 Ответить
спокійно, Скліфасовський !

М113 количество выпущенных, шт. около 80 000, включая машины на базеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-1

самий масовий БТР в історії !
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22.02.2024 19:22 Ответить
Замість танків!
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22.02.2024 18:52 Ответить
ні, замість космольотов

для евакуації написано чітко
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22.02.2024 19:23 Ответить
"...Остались Діти та собаки - Жінки навіть з рогачами Пішли в гайдамаки"
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22.02.2024 19:48 Ответить
Переименуйте их в «Abrams» и будет Замість танків!
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22.02.2024 20:06 Ответить
Дякуємо.
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22.02.2024 18:54 Ответить
Нові М113? Ну-ну. Який новий міністр такі й БТРи.

M113 (англ. Armoured Personnel Carrier M113) - бронетранспортёр (БТР) США. Разработан в 1957-1959 годах. Запущен в серийное производство в январе 1960 года; производство продолжалось до 2007 года.
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22.02.2024 19:07 Ответить
нові. нові; M113 https://ru.wikipedia.org/wiki/4-%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A8%D0%90) 1-го батальона 4-го пехотного полка армии США во время учений Allied Spirit в Объединённом многонациональном центре готовности в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Хоэнфельсе , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Бавария , 2015 год

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22.02.2024 19:25 Ответить
Якщо "Сотні" то може на одну сотню поставити якісні бойові модулі.
Меньша потреба була би в евакуаційних М113.
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22.02.2024 19:10 Ответить
тільки кевларовий підбій зсередени та

M113 «Зелда 2» - израильская модификация установлен комплект https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 динамической защиты «Toga»

На M113A3 была введена дополнительная защита днища корпуса, состоявшая из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C стальных листов, а также предусмотрены крепления для навесной брони в виде экрановhttps://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-37 [~ 8] из разнотвёрдой стальной брони DPSA, отстоящих от основного корпуса, штатный комплект которой, применяющийся войсками США, обеспечивает круговую защиту от бронебойных пуль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 14,5-мм пулемёта https://ru.wikipedia.org/wiki/M113#cite_note-R.Hunnicutt._Bradley--430-38 [30] . При этом лобовая проекция машины не поражается 20-мм бронебойным снарядом APIT (DM43) пушки https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=M139&action=edit&redlink=1 M139 с дистанции 200 м.
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22.02.2024 19:31 Ответить
Только от США получено 300 ед. в варианте медэваков. От других стран десятки.
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22.02.2024 19:19 Ответить
Паливо є?
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22.02.2024 19:21 Ответить
У Пашинського та Курченка можна позичити.
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22.02.2024 19:32 Ответить
Краще більше зброї, щоб еваків менше треба було.
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22.02.2024 19:36 Ответить
Який ПТУР! Наш М-113 з міномета знищили.
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22.02.2024 21:35 Ответить
Нормальный нужно камуфляж, камуфляжные сети, российско-фашистские захватчики и оккупанты любят стрелять по красному кресту и медикам, расстреливать пленных . Без камуфляжа это будет приоритетная цель для Раша орков.
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22.02.2024 20:03 Ответить
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22.02.2024 20:10 Ответить
Надеюсь у министра найдеться краска для нанесения нормальной камуфляжной раскраски. У нас большие проблемы с маскировкой.
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22.02.2024 22:08 Ответить
 
 