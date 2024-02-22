Украина получила от партнеров новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с поля боя. ВИДЕО

Силы обороны получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых с поля боя

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

По словам Умерова, десятки этих эвакуационных бронемашин уже прибыли в Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время.

"Техника на гусеничном ходу имеет значительно более высокую проходимость, поэтому в условиях бездорожья именно она нужна войску больше всего. Бронемашины для эвакуации раненых передаем в боевые подразделения уже сейчас", - отметил министр.

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