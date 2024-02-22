Мать Навального заявила, что ее шантажируют и заставляют тайно похоронить сына. ВИДЕО

Мать умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что ее шантажируют и заставляют тайно похоронить сына.

Об этом она сказала в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По словам Людмилы Навальной, тело сына ей до сих пор не отдали, а сотрудники Следственного комитета РФ "ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей".

"Только что я вышла из здания Следственного комитета в городе Салехард. Почти сутки я провела там одна наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили сегодня после обеда. Вчера вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что они знают причину смерти и что у них готовы все медицинские и юридические документы.

Они хотят, чтобы погребение было тайным. Они хотят привести меня к концу кладбища и сказать, что здесь лежит ваш сын. Я с этим не согласна. Они говорят, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына", — заявила Навальная.

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Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.