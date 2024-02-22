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Мать Навального заявила, что ее шантажируют и заставляют тайно похоронить сына. ВИДЕО

Мать умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что ее шантажируют и заставляют тайно похоронить сына.

Об этом она сказала в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По словам Людмилы Навальной, тело сына ей до сих пор не отдали, а сотрудники Следственного комитета РФ "ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей".

"Только что я вышла из здания Следственного комитета в городе Салехард. Почти сутки я провела там одна наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили сегодня после обеда. Вчера вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что они знают причину смерти и что у них готовы все медицинские и юридические документы.

Они хотят, чтобы погребение было тайным. Они хотят привести меня к концу кладбища и сказать, что здесь лежит ваш сын. Я с этим не согласна. Они говорят, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына", — заявила Навальная.

Читайте также: Путин присвоил спецзвание тюремщику Бояриневу, который ограничивал права Навального, через три дня после смерти политика.

Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

Автор: 

похороны (1534) россия (95629) Навальный Алексей (855) Следком рф (277)


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Топ комментарии
+23
Это типа чтобы паломничества не устроили на могилу?
Они действительно думают, что кому-то в свинособакии он ещё интересен?
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22.02.2024 18:56
+19
Абсолютно *****
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22.02.2024 19:01
+13
Особливо розчулює ---по зАкону дАлжни,,!, ) наївна чи хвора??,)
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22.02.2024 19:03
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Правила форума Совет форумчан
Это типа чтобы паломничества не устроили на могилу?
Они действительно думают, что кому-то в свинособакии он ещё интересен?
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22.02.2024 18:56 Ответить
Вони не думають -- Взвгалі!,
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22.02.2024 18:59 Ответить
буйло зпалить і видасть урну із попелом з тюремної кочегарки

чингізід, твою дівізію !
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22.02.2024 19:43 Ответить
К нему не заростет народная тропа....
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22.02.2024 18:59 Ответить
Теперь далеко отсюда пустая стоит могила.
Мы ждали, что будет чудо, а это оно и было.
Оно говорило с нами, бесплатно дарило веру
поступками и словами, иронией и примером.
Для нас исполнялась снова библейская злая драма,
когда исцеляют словом и гонят барыг из храма.
* * * * * * * *

И те, кто увидел чудо, закрыли на кухнях двери,
втыкают иголки вуду, читают псалмы и верят,
что камень в груди убийцы, трусливой холодной твари,
однажды закончит биться и миру покой подарит.
И в небо сорвутся тромбы багровых кремлёвских башен
и сразу затихнут бомбы на землях соседских пашен.
Потом отгремят балеты, потом побегут ******,
и воздух запахнет летом, и можно уйти из чата.
И словно тепло и воду, антенну и газ со светом,
к нам в дом подведут свободу, раз ты говорил об этом...
Но время придёт, рассудит, сорвёт с палачей одежды,
и сделают это люди, которым ты дал надежду...

Leo Kaganov, 19 февраля 2024
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22.02.2024 19:00 Ответить
хоку?
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22.02.2024 19:16 Ответить
Судоку.
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22.02.2024 19:27 Ответить
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22.02.2024 19:34 Ответить
Абсолютно *****
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22.02.2024 19:01 Ответить
Особливо розчулює ---по зАкону дАлжни,,!, ) наївна чи хвора??,)
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22.02.2024 19:03 Ответить
Це вона даремно так сказала,може теж с часом пропасти.
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22.02.2024 19:08 Ответить
Да и муй с ней, пусть дальше голосует за едросов.
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22.02.2024 20:15 Ответить
Да и не похоже, что она сильно в отчаянии.
Может, он уже обосновывается на новой работе где-то в Израиле - заслужил.
Потом и маму к себе заберёт.
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22.02.2024 23:09 Ответить
А українцям для чого це нести в маси?

там хоч і мумію роблять
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22.02.2024 19:06 Ответить
Там уже давно вместо ее сына какой то бомж лежит.
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22.02.2024 19:08 Ответить
На Кацапії усе населення це моральні бомжі
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22.02.2024 19:19 Ответить
Дай їй Боже сили не зламатися...
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22.02.2024 19:21 Ответить
Так. Ще бутерброд не тою стороною їсти стане. Абсолютно пох на свинособак.
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22.02.2024 19:24 Ответить
По-перше, нам вигідно все, що хоч трохи хитає режим *****...
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22.02.2024 19:27 Ответить
Невже ви так і не зрозуміли що уся кацапія є одним величезним колективним ******. Так саме і той небутерброд. Таке саме *****, просто не був при владі. Ось і уся відмінність.
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22.02.2024 19:38 Ответить
Я не про це...
По-друге, на весь цей кіпіш, захід чомусь куди швидше дієвіше реагує ніж на вбивства наших дітей та розстріли полонених.
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22.02.2024 19:58 Ответить
Не обманюйте самі себе. Реагує лише потужними обіцянками ще потужніших санкцій, викликами послів, та присвоєнням якихось премій у сфері боротьби з корупцією ім'я Небутерброда. Ось і все!
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22.02.2024 20:15 Ответить
а реагує як?
водить хороводи з тією кацапсячою *****, дружиною анального? пристроює на життя її та її вилупків у США? гарна реакція, але точно нам нічим не допоможе.
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23.02.2024 11:58 Ответить
Чим хитає? Беззубими відео-розслідуваннями ? Так вони виходили років 3-4 з нормальною періодичністю - а закликів проти війни та протистояти мобілізаціїтак і не було озвучено
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22.02.2024 19:39 Ответить
Навальний, перебуваючи в колонії, заявив, що РФ має віддати Україні всі території, виплатити репарації і віддати під суд військових злочинців. За це і вбили
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22.02.2024 20:57 Ответить
А де це можна почути чи почитати ?
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22.02.2024 21:38 Ответить
Тут, з цього місця на відео https://youtu.be/YyQxcATx9kU?t=1389 https://youtu.be/YyQxcATx9kU?t=1389

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23.02.2024 00:05 Ответить
це сказав не анальний, а якийсь інший кацап на прізвище яковєнко, сказав, що анальний начебто десь щось чи то сказав, чи то написав.
ps який сенс взагалі слухати, що там несуть кацапи один про одного?
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23.02.2024 12:02 Ответить
Яковенко і Навальний не кацапи, вони не зовсім слов'яни, скажімо так.
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23.02.2024 13:33 Ответить
живуть на паРаші, мають громадянство паРаші, топлять за паРашу (все це стосовно анального вже в минулому часі, через подихання) - то ж звичайні кацапи. а наскільки вони там неслав'яни, недослав'яни, чи переслав'яни мені пох, в сортах свинособак розбиратися не збираюся.
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23.02.2024 13:41 Ответить
ну, если исправился, то молодец, успел. обычно народ себе карму наоборот портит в последние моменты.
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22.02.2024 23:24 Ответить
Там ВСЕ що могло, зламалось ще на початку часів!((,
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22.02.2024 19:37 Ответить
Хай бутерброди з гівном жере, паскуда обісцяна.
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22.02.2024 20:37 Ответить
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22.02.2024 19:21 Ответить
Члєнін должен бить одін!
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22.02.2024 19:23 Ответить
Та хоч спаліть, а попіл над тундрою розвійте, нам абсолютно по є😁х...й! На одного гарного кацапа менше і це добре! Мабудь з'їм бутерброд на вечерю!
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22.02.2024 19:30 Ответить
Бутерброд треба ховати з почестями
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22.02.2024 19:49 Ответить
Мать Навального в каких реалиях живёт? Это же мир из фильма "Я легенда." У меня такое ощущение, что в па раше одни зомбаки...
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22.02.2024 19:50 Ответить
Боже!!!! Як же пох...й!!! Врешті решт тіло навального не бутерброд, щоб його туди сюди передавати
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22.02.2024 19:50 Ответить
Блін, а ось реально як може життя розвернутися.

сьогодні ти проводиш аналогії між Кримом та бутербродом, а завтра твоє тіло тягають як той сендвіч - тільки про компоненти домовитися не можуть
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22.02.2024 20:07 Ответить
Пусть либерасты навально-великодержавные и дальше говорят в тряпочку.
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22.02.2024 20:03 Ответить
Он не бутерброд, чтобы его ту сюда таскать.
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22.02.2024 20:08 Ответить
Якось забагато ницих коментів. Я не прихильник Навального, але він трохи інакший.
Тим більш його мати пре проти режиму.
Не будьте холопами, майте гонор.
Задовбали з тим пофуй, як ханиги.
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22.02.2024 20:08 Ответить
Та інакший - пошукайте скріпи його сторінки в фейсбук де він українців хохлами величає
а так даааа - зовсім інший
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22.02.2024 20:10 Ответить
Я не писала, що він хороший. Я пишу, що він - інший.
Його смерть зараз підсирає правлячу верхівку у раші. Що для України -добре.
Його мати каже важливі речі, які теж зіграють проти рашки.
Що не так я кажу?
Я не хочу аналізувати його життєвий шлях, я написала те, що написала. Що не ясно?
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22.02.2024 20:12 Ответить
Мені не пох... Мені якось насрати...
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22.02.2024 20:39 Ответить
А з ліхтариками ще не виходили? Чи на коли цей масовий «протест» планується?
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22.02.2024 20:08 Ответить
вони навіть бояться з чистим аркушем А4 бояться виходити.
Найбільше мені подобається,як вони самі добровільно залазять в автозак і обов'язково роблять селфі.
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22.02.2024 20:50 Ответить
Ніколи. Ніякого протесту не буде. Всім просто начхати.
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22.02.2024 21:34 Ответить
Да, если честно пофиг на него.
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22.02.2024 20:09 Ответить
Кацапы - сцыкуни. Цветочки куда-то там возложили. И это - вся реакция на смерть Будерброда от рук ФСБ.
Конченная нация сцыкунов...
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22.02.2024 20:11 Ответить
Но ловко прихватить чужую стиральную машинку умеют!
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22.02.2024 20:18 Ответить
Дело не только в том, что сцыкуны, а в том, что Навальный ничего в их жизни не менял.
Когда он уехал, всем было пох, когда вернулся, было пох, когда посадили - было пох,
и когда убили - для приличий попричитали и всё: всем ни холодно ни жарко.
Кроме матери.
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22.02.2024 21:29 Ответить
обосрашка и закон или мартышка и очки - разницы никакой
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22.02.2024 20:17 Ответить
Викиньте стару мумію з мавзолея і положіть нового бутерброда,рузкіє ******* некрофілію.
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22.02.2024 20:24 Ответить
Сырокопчёная ленинятина давно завонялась и в ней завелись червяки.
Почётный караул на выходе бьёт их прикладами и топчет сапогами.
Червяки ползут в кремль и внедряются в его обитателей.
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22.02.2024 20:59 Ответить
Звучить як готовий сценарій для хорор фільму )
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22.02.2024 21:43 Ответить
Коли Мєдвєдєв спить у кабінеті, вони залізають йому в вуха.
І він говорить те, що ми чуємо.
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22.02.2024 21:51 Ответить
Показали тіло здалеку - чи мати впізнала обличчя сина?…
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22.02.2024 20:50 Ответить
На кацапіі є команда зверху , особисто від кремлівського упиря ,
поховати Навального в якихось чигирях , щоб ніхто із його прибічників
і знайомих не змогли з ним попрощатися по - людськи!!

Все , що відбувається з його матірʼю і тілом покійника -
це жах , навіть в голові не вкладається 🙁
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22.02.2024 20:52 Ответить
Чем её можно шантажировать ?
Тем, что будет закрытый гроб с подменённым телом ?
Или тем, что тело сожгут, и пепел тоже подменят ?
Важно наличие могилы или плиты на этом месте.
Навальный точно не святой, останки могут быть любые.
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22.02.2024 20:55 Ответить
Страна рабов и скотов.
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22.02.2024 20:56 Ответить
Мені дуже не подобається , що є коментатори , які радіють цій страшній
подіі разом із путлєром і всією шоблою !
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22.02.2024 21:05 Ответить
Амбер, при всій повазі, -- страшна подія, була тоді, коли це мурло, чи то так би мовити як хтось вважав--лучік свєта--, вивалило з себе тезу про бутерброд!, отоді вже Усім стало зрозуміло, що воно, небагато чим відрізняється від стада,
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22.02.2024 21:24 Ответить
Россияне такие "великие", так "встали с колен", что не способны создать даже свою мафию,
как это сделали итальянцы для защиты от беспредела властей.
Это именно то, что нужно сейчас: не беззубая подставная "оппозиция",
а мстительная жестокая мафия с полным техническим обеспечением.
Путинскую власть ненавидят все слои общества, включая самих силовиков,
так что иметь везде свои уши и длинные руки будет не сложно.
Людской ненависти нужен выход: кто-то подаст 100 рубликов, а кто-то пойдёт в "солдаты",
взрывать охреневших феэсбешников и путинскую олигархию.
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22.02.2024 21:49 Ответить
Він же не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати.
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22.02.2024 21:26 Ответить
По людськи мені її жаль, але таке життя в тій клітці серед російської мразоти та моральних потвор, таке життя обрали всі рускіє разом та кожний окремо…, їм залишається тільки миритися з участю звичайного бруду на черевиках свого улюбленого фюрерка..
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22.02.2024 21:27 Ответить
Ми навіть не знаємо чи справді його вбили - від нього смерділо ФСБ за кілометр.
Якийсь час він відволікав людську увагу, імітуючи "боротьбу з режимом".
А по факту - лише бла-бла-бла ...
Навальний був підставною опозицією із завданням виявляти людей, які можуть бути
небезпечними для путінської системи.
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22.02.2024 22:15 Ответить
Племена дикунів.О
рки,навіть не дивуюсь
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23.02.2024 00:10 Ответить
слово "бутерброд" и "пох" дегенераты написали в комментазх 12 раз.
эти боты с кацапами точно "одиннарод"
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23.02.2024 04:11 Ответить
Если протестов в ответ на событие не было, значит, россиянам действительно пох.
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23.02.2024 05:59 Ответить
протесты были вялые. За Немцова выходили много, но это был 2015. Сейчас народ запуган. Поглядим, может на похоронах что-то будет, но это ни к чему не приведёт.
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23.02.2024 06:02 Ответить
Не обязательно выходить на улицу и ждать пока упакуют.
Можно сжечь в своём городе несколько полицейских машин -
если по всей России сгорит 50-100 тысяч полицейских машин,
это произведёт на власти впечатление.
Важна организация и должное освещение.
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23.02.2024 09:20 Ответить
мечты. даже 50 машин не сгорит. народный бунт возможен только если водку запретить.
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24.02.2024 07:16 Ответить
Даже не знаю как реагировать на этот ужас...пойду бутерброд себе сделаю наверно
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23.02.2024 09:18 Ответить
Та пох! один нацик ліквідував іншого, резервного. Типа сталін кірова убіл в карідорчікє... Глибоко пох... Хай цим наївний Захід переймається. Ми радіємо смерті кожного руцкава. Ще давай! Не зупиняйся!
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23.02.2024 09:36 Ответить
 
 