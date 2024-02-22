Мать Навального заявила, что ее шантажируют и заставляют тайно похоронить сына. ВИДЕО
Мать умершего в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что ее шантажируют и заставляют тайно похоронить сына.
Об этом она сказала в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
По словам Людмилы Навальной, тело сына ей до сих пор не отдали, а сотрудники Следственного комитета РФ "ставят условия, где, когда и как должен быть похоронен Алексей".
"Только что я вышла из здания Следственного комитета в городе Салехард. Почти сутки я провела там одна наедине со следователями и криминалистами. Адвоката они пустили сегодня после обеда. Вчера вечером они тайно отвезли меня в морг, где показали Алексея. Следователи утверждают, что они знают причину смерти и что у них готовы все медицинские и юридические документы.
Они хотят, чтобы погребение было тайным. Они хотят привести меня к концу кладбища и сказать, что здесь лежит ваш сын. Я с этим не согласна. Они говорят, если я не соглашусь на тайные похороны, они что-то сделают с телом моего сына", — заявила Навальная.
Смерть Алексея Навального
16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.
Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.
Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.
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Они действительно думают, что кому-то в свинособакии он ещё интересен?
чингізід, твою дівізію !
Мы ждали, что будет чудо, а это оно и было.
Оно говорило с нами, бесплатно дарило веру
поступками и словами, иронией и примером.
Для нас исполнялась снова библейская злая драма,
когда исцеляют словом и гонят барыг из храма.
* * * * * * * *
И те, кто увидел чудо, закрыли на кухнях двери,
втыкают иголки вуду, читают псалмы и верят,
что камень в груди убийцы, трусливой холодной твари,
однажды закончит биться и миру покой подарит.
И в небо сорвутся тромбы багровых кремлёвских башен
и сразу затихнут бомбы на землях соседских пашен.
Потом отгремят балеты, потом побегут ******,
и воздух запахнет летом, и можно уйти из чата.
И словно тепло и воду, антенну и газ со светом,
к нам в дом подведут свободу, раз ты говорил об этом...
Но время придёт, рассудит, сорвёт с палачей одежды,
и сделают это люди, которым ты дал надежду...
Leo Kaganov, 19 февраля 2024
Может, он уже обосновывается на новой работе где-то в Израиле - заслужил.
Потом и маму к себе заберёт.
там хоч і мумію роблять
По-друге, на весь цей кіпіш, захід чомусь куди швидше дієвіше реагує ніж на вбивства наших дітей та розстріли полонених.
водить хороводи з тією кацапсячою *****, дружиною анального? пристроює на життя її та її вилупків у США? гарна реакція, але точно нам нічим не допоможе.
ps який сенс взагалі слухати, що там несуть кацапи один про одного?
сьогодні ти проводиш аналогії між Кримом та бутербродом, а завтра твоє тіло тягають як той сендвіч - тільки про компоненти домовитися не можуть
Тим більш його мати пре проти режиму.
Не будьте холопами, майте гонор.
Задовбали з тим пофуй, як ханиги.
а так даааа - зовсім інший
Його смерть зараз підсирає правлячу верхівку у раші. Що для України -добре.
Його мати каже важливі речі, які теж зіграють проти рашки.
Що не так я кажу?
Я не хочу аналізувати його життєвий шлях, я написала те, що написала. Що не ясно?
Найбільше мені подобається,як вони самі добровільно залазять в автозак і обов'язково роблять селфі.
Конченная нация сцыкунов...
Когда он уехал, всем было пох, когда вернулся, было пох, когда посадили - было пох,
и когда убили - для приличий попричитали и всё: всем ни холодно ни жарко.
Кроме матери.
Почётный караул на выходе бьёт их прикладами и топчет сапогами.
Червяки ползут в кремль и внедряются в его обитателей.
І він говорить те, що ми чуємо.
поховати Навального в якихось чигирях , щоб ніхто із його прибічників
і знайомих не змогли з ним попрощатися по - людськи!!
Все , що відбувається з його матірʼю і тілом покійника -
це жах , навіть в голові не вкладається 🙁
Тем, что будет закрытый гроб с подменённым телом ?
Или тем, что тело сожгут, и пепел тоже подменят ?
Важно наличие могилы или плиты на этом месте.
Навальный точно не святой, останки могут быть любые.
подіі разом із путлєром і всією шоблою !
как это сделали итальянцы для защиты от беспредела властей.
Это именно то, что нужно сейчас: не беззубая подставная "оппозиция",
а мстительная жестокая мафия с полным техническим обеспечением.
Путинскую власть ненавидят все слои общества, включая самих силовиков,
так что иметь везде свои уши и длинные руки будет не сложно.
Людской ненависти нужен выход: кто-то подаст 100 рубликов, а кто-то пойдёт в "солдаты",
взрывать охреневших феэсбешников и путинскую олигархию.
Якийсь час він відволікав людську увагу, імітуючи "боротьбу з режимом".
А по факту - лише бла-бла-бла ...
Навальний був підставною опозицією із завданням виявляти людей, які можуть бути
небезпечними для путінської системи.
рки,навіть не дивуюсь
эти боты с кацапами точно "одиннарод"
Можно сжечь в своём городе несколько полицейских машин -
если по всей России сгорит 50-100 тысяч полицейских машин,
это произведёт на власти впечатление.
Важна организация и должное освещение.