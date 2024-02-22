Зеленский встретился с иностранными дипломатами и рассказал о приоритетных направлениях международной деятельности Украины. ВИДЕО
Президент провел встречу с дипломатами, представителями государств и международных организаций, на которой рассказал о приоритетных направлениях международной деятельности Украины в 2024 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.
В начале встречи президент поблагодарил ее участников за то, что те "в Украине и с Украиной".
"Благодаря нормальной работе дипломатических представительств наши люди видят, что лидеры мира с нами и что вы верите в Украину, доверяете нашему государству", – сказал он.
Он отметил, что 2024 год является особенным годом. Поскольку именно в этом году Украина должна "сделать как можно больше с точки зрения нашей способности завершить эту войну в соответствии с фундаментальными основами международного права".
В этом контексте президент озвучил три приоритетных цели Украины в этом году.
Так он подчеркнул, что первым безусловным приоритетом является "защита наших людей от российского террора".
"Мы благодарны каждому государству и каждому лидеру, которые оказывают Украине и нашим людям оборонную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку. Особенно я благодарен за программы долговременной поддержки - и оборонной, и финансовой", - подчеркнул Зеленский.
Второй задачей он назвал продвижение Формулы мира, "способной восстановить полную силу международного права, нарушенного Россией".
Также с помощью Формулы мира можно будет "вернуть домой, в Украину, наших людей - детей и взрослых, депортированных в Россию, украинских пленных и украинских политических пленных".
Зеленский пояснил, что третьей приоритетной задачей является международное сотрудничество относительно санкций против России и замороженных активов РФ, а также оборонное сотрудничество.
"Украина приглашает все уважаемые государства и компании к оборонному сотрудничеству. Должны совместно работать над тем, чтобы России не удавалось обходить санкции мира. И еще один аспект - это российские активы. Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее Путин почувствует истинную цену агрессии против международного права", - подчеркнул глава государства.
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Придурок!- подумали дипломати...
Ви вже "надіяли", що вже ніхто не рветься з вами взаємодіяти.Скоро тікати від вас будуть і ховатися.
Найвеличніші діячі, млін
Проснулися... Довели Україну до межі
А тепер ще й мостяться на другий термін
Міністр іноземних справ Італії дав неймовірно вичерпну характеристику безпековій угоді, яку Італія планує підписати з Україною. А з нею - всім тим угодам, які Зеленський підписав уже. Це просто пісня!
"Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки" - заявив італійський міністр.
Я правильно зрозумів? Це і є той самий нереальний зовнішньополітичний успіх естрадно-циркової влади і особисто Зеленського В. А.? Низка угод, які західні країні ні до чого не зобов'язкють і нам нічогісінько не обіцяють? Це воно?
Це - замість руху до НАТО, чого прагнули за Петра Порошенка?
Агов! Шанувальники ЗЕ! Слова італійського міністра це теж російське ІПСО? Чи це просто міжнародна політика від коміка?
Не минуло й тижня, а рішення про передачу ракет німці провалили феєрично.
"А там олЕні, Олені
Небриті і неголені..." (с) гурт ТІК
Підходить "на ура!"
Четвертий пріорітет: ви нам налом допомагайте, і будь ласка, без мічених купюр.
Посли G7 прямо поставили вимогу щодо БЕБ, а зелена пліснява на них наклала з під хвоста. І після цього Зеленський, як ні вчому не бувало, розпатякує про довіру. Неадекватність зашкалює.
Треба,якщо вже "оСєнь хоЦа"назвати призвіще зіцпрезидента - пишить:" Зеленський був присутній на зустрічі Єрмака с діпломатами,де регент розповів...ітд"
А Вовочка мудро махав неголеною мармизою( він що під "лохмат" косить?!) на знак згоди.
Так буде більш інформативно.
(оглядається зі значущим виглядом)