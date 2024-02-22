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Зеленский встретился с иностранными дипломатами и рассказал о приоритетных направлениях международной деятельности Украины. ВИДЕО

Президент провел встречу с дипломатами, представителями государств и международных организаций, на которой рассказал о приоритетных направлениях международной деятельности Украины в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

В начале встречи президент поблагодарил ее участников за то, что те "в Украине и с Украиной".

"Благодаря нормальной работе дипломатических представительств наши люди видят, что лидеры мира с нами и что вы верите в Украину, доверяете нашему государству", – сказал он.

Он отметил, что 2024 год является особенным годом. Поскольку именно в этом году Украина должна "сделать как можно больше с точки зрения нашей способности завершить эту войну в соответствии с фундаментальными основами международного права".

В этом контексте президент озвучил три приоритетных цели Украины в этом году.

Так он подчеркнул, что первым безусловным приоритетом является "защита наших людей от российского террора".

"Мы благодарны каждому государству и каждому лидеру, которые оказывают Украине и нашим людям оборонную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку. Особенно я благодарен за программы долговременной поддержки - и оборонной, и финансовой", - подчеркнул Зеленский.

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Второй задачей он назвал продвижение Формулы мира, "способной восстановить полную силу международного права, нарушенного Россией".

Также с помощью Формулы мира можно будет "вернуть домой, в Украину, наших людей - детей и взрослых, депортированных в Россию, украинских пленных и украинских политических пленных".

Зеленский пояснил, что третьей приоритетной задачей является международное сотрудничество относительно санкций против России и замороженных активов РФ, а также оборонное сотрудничество.

"Украина приглашает все уважаемые государства и компании к оборонному сотрудничеству. Должны совместно работать над тем, чтобы России не удавалось обходить санкции мира. И еще один аспект - это российские активы. Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее Путин почувствует истинную цену агрессии против международного права", - подчеркнул глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20444) дипломаты (637)


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Топ комментарии
+20


Міністр іноземних справ Італії дав неймовірно вичерпну характеристику безпековій угоді, яку Італія планує підписати з Україною. А з нею - всім тим угодам, які Зеленський підписав уже. Це просто пісня!
"Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки" - заявив італійський міністр.
Я правильно зрозумів? Це і є той самий нереальний зовнішньополітичний успіх естрадно-циркової влади і особисто Зеленського В. А.? Низка угод, які західні країні ні до чого не зобов'язкють і нам нічогісінько не обіцяють? Це воно?
Це - замість руху до НАТО, чого прагнули за Петра Порошенка?
Агов! Шанувальники ЗЕ! Слова італійського міністра це теж російське ІПСО? Чи це просто міжнародна політика від коміка?
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22.02.2024 19:23
+17
Чмо мохнате, усі вже давно знають, що ти безтолковий ішак і не треба когось переконувати в протилежному.
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22.02.2024 19:14
+14
Когось цікавлять пріоритетні напрямки міжнародної діяльності ЗЄ і Ярмака?
Ви вже "надіяли", що вже ніхто не рветься з вами взаємодіяти.Скоро тікати від вас будуть і ховатися.

Найвеличніші діячі, млін

Проснулися... Довели Україну до межі

А тепер ще й мостяться на другий термін
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22.02.2024 19:23
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Правила форума Совет форумчан
Чмо мохнате, усі вже давно знають, що ти безтолковий ішак і не треба когось переконувати в протилежному.
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22.02.2024 19:14 Ответить
Глядачі! - подумав Зе...
Придурок!- подумали дипломати...
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22.02.2024 19:31 Ответить
До кінця ери Зе залишилось____ днів.
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22.02.2024 20:44 Ответить
то все фігня, почекаємо публікацію інтерв'ю на фоксі
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22.02.2024 19:15 Ответить
Там молдавський апєндікс хоче стати частью роzzii. Треба щось терміново з цим робити, бо обєспокоєнності партньорів мало чим там допоможуть.
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22.02.2024 19:17 Ответить
Без суфлера, і без д'єрмака? Він там мізки своїм спітчом не поплавить нікому?
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22.02.2024 19:18 Ответить
Когось цікавлять пріоритетні напрямки міжнародної діяльності ЗЄ і Ярмака?
Ви вже "надіяли", що вже ніхто не рветься з вами взаємодіяти.Скоро тікати від вас будуть і ховатися.

Найвеличніші діячі, млін

Проснулися... Довели Україну до межі

А тепер ще й мостяться на другий термін
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22.02.2024 19:23 Ответить


Міністр іноземних справ Італії дав неймовірно вичерпну характеристику безпековій угоді, яку Італія планує підписати з Україною. А з нею - всім тим угодам, які Зеленський підписав уже. Це просто пісня!
"Наша угода, як і ті, що передбачені Францією, Німеччиною та Британією, не матиме обов'язкової юридичної сили. З тексту не випливають ні зобов'язання за міжнародним правом, ні фінансові зобов'язання. Немає автоматичних гарантій політичної чи військової підтримки" - заявив італійський міністр.
Я правильно зрозумів? Це і є той самий нереальний зовнішньополітичний успіх естрадно-циркової влади і особисто Зеленського В. А.? Низка угод, які західні країні ні до чого не зобов'язкють і нам нічогісінько не обіцяють? Це воно?
Це - замість руху до НАТО, чого прагнули за Петра Порошенка?
Агов! Шанувальники ЗЕ! Слова італійського міністра це теж російське ІПСО? Чи це просто міжнародна політика від коміка?
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22.02.2024 19:23 Ответить
Алеж воно за 5 років на шару так "по заграніцам" пошарилося,як і не мріяв!
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22.02.2024 19:56 Ответить
Так це буде ''зелений буда-пєсец''.
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22.02.2024 20:10 Ответить
Сьогодні Бундестаг наочно продемонстрував чого варта бумажка про безпеку від блаЗЕня.
Не минуло й тижня, а рішення про передачу ракет німці провалили феєрично.
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22.02.2024 19:23 Ответить
Буратіно дубове
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22.02.2024 19:24 Ответить
Буратіно сумлінно виконує оманські домовленості.
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22.02.2024 19:28 Ответить
Как осто*уела эта *издопротивная рожа.
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22.02.2024 19:29 Ответить
От скільки разів дивлюся на світлини ЗЕ, стільки разів на думку спадає:
"А там олЕні, Олені
Небриті і неголені..." (с) гурт ТІК

Підходить "на ура!"
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22.02.2024 19:30 Ответить
зе додав:

Четвертий пріорітет: ви нам налом допомагайте, і будь ласка, без мічених купюр.
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22.02.2024 19:33 Ответить
Чому зеленський а не єрмак? То ж його преогатива.
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22.02.2024 19:38 Ответить
Як казав президент Польши Дуда... Кучма банды Кодломойского банкира та Голобородько Зе будують Концлагерное Гетто.. Заксенгхаузен...👺👹🤪
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22.02.2024 19:42 Ответить
Феноменальна здатність Зеленського з невинною мордашкою сц*ти в очі аудиторії просто вражає.

Посли G7 прямо поставили вимогу щодо БЕБ, а зелена пліснява на них наклала з під хвоста. І після цього Зеленський, як ні вчому не бувало, розпатякує про довіру. Неадекватність зашкалює.
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22.02.2024 19:42 Ответить
а ви боялися. а він ще діпламат!
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22.02.2024 19:43 Ответить
Дипломатичний корпус України стане ще сильнішим завдяки приєднанню до нього досвідченого дипломата гусєва ...
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22.02.2024 19:45 Ответить
Ї тут його понесло. "Великий комбінатор" маленького зрісту ї розуму
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22.02.2024 19:45 Ответить
Невірна "шапка"!
Треба,якщо вже "оСєнь хоЦа"назвати призвіще зіцпрезидента - пишить:" Зеленський був присутній на зустрічі Єрмака с діпломатами,де регент розповів...ітд"
А Вовочка мудро махав неголеною мармизою( він що під "лохмат" косить?!) на знак згоди.
Так буде більш інформативно.
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22.02.2024 19:52 Ответить
А коли Зеленський зустрінеться з українськими парламентарями і не тільки з зеленими і опезежистами?! Вже зустрічався з ким тільки можна і давав інтерв'ю, а коли дасть інтерв'ю нам- українцям і пояснить в прямому ефірі людям те, що нас цікавить, а не "ізбранним" з офісу Єрмака?
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22.02.2024 20:23 Ответить
Туск послав клоуна ***** із зустріччю на кордоні, то воно вирішило продовжити цирк з відосіком із зустріччю "з дипломатами". Всі вже посилають ***** наше політичне керівництво: бездарне, сикливе, продажне і злодюжне.
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22.02.2024 20:30 Ответить
А я сьогодні зустрівся зі своїм сусідою!
(оглядається зі значущим виглядом)
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22.02.2024 20:53 Ответить
Османські інвестори вимагають тому і зустрівся з дипломатами, щоб запам'ятали, бо залишилося 40 днів..
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22.02.2024 21:45 Ответить
правильно.
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23.02.2024 04:12 Ответить
 
 