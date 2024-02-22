Зеленский встретился с иностранными дипломатами и рассказал о приоритетных направлениях международной деятельности Украины. ВИДЕО

Президент провел встречу с дипломатами, представителями государств и международных организаций, на которой рассказал о приоритетных направлениях международной деятельности Украины в 2024 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал президента Украины Владимира Зеленского.

В начале встречи президент поблагодарил ее участников за то, что те "в Украине и с Украиной".

"Благодаря нормальной работе дипломатических представительств наши люди видят, что лидеры мира с нами и что вы верите в Украину, доверяете нашему государству", – сказал он.

Он отметил, что 2024 год является особенным годом. Поскольку именно в этом году Украина должна "сделать как можно больше с точки зрения нашей способности завершить эту войну в соответствии с фундаментальными основами международного права".

В этом контексте президент озвучил три приоритетных цели Украины в этом году.

Так он подчеркнул, что первым безусловным приоритетом является "защита наших людей от российского террора".

"Мы благодарны каждому государству и каждому лидеру, которые оказывают Украине и нашим людям оборонную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку. Особенно я благодарен за программы долговременной поддержки - и оборонной, и финансовой", - подчеркнул Зеленский.

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Второй задачей он назвал продвижение Формулы мира, "способной восстановить полную силу международного права, нарушенного Россией".

Также с помощью Формулы мира можно будет "вернуть домой, в Украину, наших людей - детей и взрослых, депортированных в Россию, украинских пленных и украинских политических пленных".

Зеленский пояснил, что третьей приоритетной задачей является международное сотрудничество относительно санкций против России и замороженных активов РФ, а также оборонное сотрудничество.

"Украина приглашает все уважаемые государства и компании к оборонному сотрудничеству. Должны совместно работать над тем, чтобы России не удавалось обходить санкции мира. И еще один аспект - это российские активы. Чем быстрее они будут конфискованы, тем быстрее Путин почувствует истинную цену агрессии против международного права", - подчеркнул глава государства.

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