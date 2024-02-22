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В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, - Зеленский о переходе на F-16. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 729-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня начал день с проведения Ставки. Не только по оперативной ситуации на передовой сейчас, но и по другим стратегическим вопросам, в частности, подготовке нашего государства к переходу на F-16 – был специальный доклад об этом.

Все параметры первой партии самолетов: конкретные сроки поставки, необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение. Детали положительные. В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, это – фундаментальные задачи. Конкретно – это защита от российских управляемых авиабомб и в целом новые возможности на линии фронта.

Конечно, были на Ставке сегодня и доклады Главкома, разведки, министра обороны и других чиновников, отвечающих за вооружение. Особое внимание – нескольким направлениям: Авдеевскому и Южному.

Спасибо всем, кто сражается ради Украины, работает ради Украины и помогает!" - сказал президент.

Смотрите также: Зеленский встретился с иностранными дипломатами и рассказал о приоритетных направлениях международной деятельности Украины. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20444) обращение (751) F-16 (554)


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Топ комментарии
+25
Засохни, ******* гундоса
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22.02.2024 22:45
+22
Боже, як же ти вже заїббав, Кашпіровський. Наче то не літаки 80-их років, а новесенькі F-35 із всіми прибамбасами в комплекті для бомбардування, та ще й з АВАКСом.
Буде такий самий обісрамс як із "контрнаступом".
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22.02.2024 22:47
+20
та ***** нам не допоможе, поки країною правлять люди, яких через засрані людям мозгі поставили здати Україну !!!

ну невже через 2 роки війни цього хтось десь не розуміє ?

Назви хоч одне (!!!) рішення цього Шапіто на користь України ?
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22.02.2024 23:03
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Правила форума Совет форумчан
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22.02.2024 22:48 Ответить
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23.02.2024 03:04 Ответить
До дискредитації влади долучилася сама https://republic.com.ua/article/do-diskreditaczi%D1%97-vladi-doluchilasya-sama-vlada.html https://republic.com.ua/article/do-diskreditacziї-vladi-doluchilasya-sama-vlada.html
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23.02.2024 03:06 Ответить
цитата зі статті у репаблік. посилання вище

Наративи російської дезінформації не там шукаєте, (не)шановні.

Підказати, де шукати? Легко:

- Телемарафон - марафон пропаґанди, фейків, сцянини в очі, парад офіційних звернень і символічних дискусій, без жодної відповідальності та відповідей на нагальні запитання.

- «95 квартал», «Дизель шоу» та подібні - розділення українців, паплюження української культури, мови, цінностей, туалетно-московський сексистсько-гомофобний псевдогумор з метою оскотинювання та деградації нації.

- Гордон/Голованов/Влащєнко/Арєстовіч/Романєнко - всі ці недожурналісти, недоблогери і недорадники, які всю свою карʼєру та медійне життя просувають російські наративи, і досі мають мільйонні аудиторії, а також підтримку влади, яка ходить до них на ефіри, надає майданчики, випускає за кордон тощо.

- «Вышка» - канал на ютубі, який продовжує справу телеканалів Медведчука-Мураєва. Має більше мільйона підписників, просуває кремлівську пропаґанду. ......
.........
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23.02.2024 03:10 Ответить
Питання одне - коли наше політичне керівництво зміниться з культурно-самодіяльного на фахове і професійне ?

Коли Україною будуть управляти не 5-6 якихось вилупків, які навіть декларацію держслужбовця не повинні подавати, а так, як воно було до приходу цього Шапіто на чолі з куратором клоуна, кожного вечора проізводящєго хрипливе пердіння ні про що ?
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22.02.2024 22:49 Ответить
яка лють до мерзенної зеленої потвори, дійсно наш виродок і наш ВИРОК
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22.02.2024 23:01 Ответить
Засохни, ******* гундоса
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22.02.2024 22:45 Ответить
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22.02.2024 22:55 Ответить
Приблизно те саме покійний Хмара торохтів і про Порошенка. Коротше, Юлія кадр.
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22.02.2024 23:06 Ответить
Порошенко зняв міни і розгромив генштаб? Ну не загинай
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22.02.2024 23:58 Ответить
юзали його старечий маразм, а ТЮлька в цьому профессіся зубата.
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23.02.2024 10:05 Ответить
Невже вже почали будувати інфраструктуру?
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22.02.2024 22:45 Ответить
в планах на майбутне
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22.02.2024 22:48 Ответить
не на часі
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22.02.2024 23:00 Ответить
"Велике будівництво"... В этом они специалисты.
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22.02.2024 23:01 Ответить
Давай краще "ми (слугі) усталі ми уходім".
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22.02.2024 22:46 Ответить
Срав собака і перділи гуси.
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22.02.2024 22:47 Ответить
Ну на Ф-16 ми не переидем -- це буде як додаток до нашоі авіаціі
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22.02.2024 22:47 Ответить
Боже, як же ти вже заїббав, Кашпіровський. Наче то не літаки 80-их років, а новесенькі F-35 із всіми прибамбасами в комплекті для бомбардування, та ще й з АВАКСом.
Буде такий самий обісрамс як із "контрнаступом".
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22.02.2024 22:47 Ответить
Ф 16 допоможуть хоча б збивати ракети росіян. І хоч трохи відганяти знахабнілих російських пілотів.
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22.02.2024 22:55 Ответить
та ***** нам не допоможе, поки країною правлять люди, яких через засрані людям мозгі поставили здати Україну !!!

ну невже через 2 роки війни цього хтось десь не розуміє ?

Назви хоч одне (!!!) рішення цього Шапіто на користь України ?
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22.02.2024 23:03 Ответить
Про здати Україну я не впевнена. Скоріше про грабувати її самим під виглядом патріотів.
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22.02.2024 23:08 Ответить
Стамбульські домовленості були на самому початку - а ти й досі "не впевнена"?

Кацапська методичка "путін не вбивця! він звичайний крадій!" - впізнаєш?
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22.02.2024 23:17 Ответить
Тут можно прібарахліться для внуков пам'ятаєте? Ось вся їх зелених ідея і патріотизм.
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22.02.2024 23:21 Ответить
під виглядом патріотів грабують через постачання Міністерства Оборони.

а знімаючи Генштаб і Головнокомандуючого - здають.

Блокуючи до війни виробництво ракет - здають.

Та тисячі свідоцтв, шо здають.

Тільки упоротий тупий зазеленський вже не бачить.

А західні чуваки не тупі - вони бачать, тому і не дають
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22.02.2024 23:24 Ответить
з яких 80-их, чучєло! ти кабіну F-16 бачив?
а колеса на них взагалі 100-річної давнини конструкції, прикинь?
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22.02.2024 23:22 Ответить
До чого тут кабіна, кретин? В якому році з'явилась ця модель?
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22.02.2024 23:44 Ответить
Винищувач F-16 у версії Block 70/72 був представлений у 2015 році.
F-16 у версії Block 70/72 не отримала поки що ні одна країна (звісно окрім США). Перші чотири борти Block 70/72 в цьому році отримає Бахрейн. Потім у тридцятих роках будуть ітерації Block 80/82, у сорокових Block 90/92 ...
F-16 планується виготовляти\модифікувати до 2050 року. Нас з вам вже може і не бути в живих, а нові борти будуть стояти на озброєнні ще десятиріччя після 2050 року.
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23.02.2024 00:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/F-16_Fighting_Falcon#%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/F-16_Fighting_Falcon#%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8

до чого тут ті блок 70/72 і 90/92,мова йде про датські і нідерландські машини модифікацій АМ/ВМ,які в кращому разі блок 20 бородатих років,тому не треба тут видавати бажане за дійсне,далеко не всі країни модернізовували свої ф-ки,ніяких вундервафель там чекати не варто.

https://mil.in.ua/uk/news/daniya-peredast-********-19-vynyshhuvachiv-f-16/

а це силка на тему дюже "маладих" літаків,які нам планують предеати,що датські, що голандські машини ровесники наших су та міг,тому астарот правий
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23.02.2024 01:59 Ответить
планеру може бути і 20, а може і більше років, і він все одно може мати льотну пригодність, яку веріфікую виробник Lockheed Martin. Це по перше.
По друге, якщо мова йде про Данію, то вона є оператором модифікації Block 20 MLU, яка є еквівалентом Block 50/52.
По третє - ми не можемо знати, які блоки на тих бортах вже пройшли заміну чи будуть мінятись, і цього скоріше за все ми з вами не будемо знати навіть тоді, коли борти будуть працювати у нашому небі. Ми не будемо знати ( а значить і ворог теж) яка БРЛС буде встановлена - APG-77, APG-80 чи APG-81, а може і APG-83. Не будемо знати який бортовий комплекс РЕБ буде встановлений на борту, яка ітерація системи постановки перешкод буде встановлена, чи отримають борти базові шоломи цілевказування JHMCS, чи це вже будуть JHMCS II. І ніякий тутешній астарот не може знати, чи отримають ці борти спрощену версію навігаційної гондоли з вилученим радаром стеження за місцевістю AN/AAQ-20 Pathfinder чи це буде повноцінна AN/AAQ-13. І астароти не розкажуть, чи буде встановлена спрощена версія прицільної гондоли з вилученою сумісністю з ракетою AGM-65 Maverick AN/AAQ-19 Sharpshooter, чи буде встановлена повноцінна AN/AAQ-14, і так далі ще багато чого... Єдине, що можно сказати напевно, що на бортах буде встановлена апаратура передачі даних вже за стандартом Link 16 для взаємодії з літаками ДРЛС. І раджу менше слухати місевих астаротів, які начитавшись кацапських тєлєг два роки тут пишуть про тендітні передні стійки шасі або про пилюку, яка буде засасуваться у повітрязабірники.
Намагайтесь дотримуватись інфогігієни і не вестись на маніпуляції.
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23.02.2024 05:17 Ответить
маверік? серьозно? і це типу можна в плюс зарахувати? це ракета бородатих років,ровесниця х-29,хто відправить ф-16 на дальність пуску маверіка в 25км? з них такий блок 50 як з гівна куля,нагадаю що у поляків у яких реальний блок 50 є і ракети AGM-158A JASSM з дальністю 360км,а не оце одоробло часів В'єтнаму і Афгану... а от підтримки нових амраам щось не побачив.
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23.02.2024 14:34 Ответить
коли буде вибита "хармами" прифронтова ворожа ППО разом з радіолокацією, то удари по фронту ворога будуть наноситись "маверіками", які не дорогі і яких просто дохєра. Так що можно зарахувати в плюс.
І да, дайте будь ласка хоч будь-яке посилання, де стверджується, що модифікація Block 20 MLU не є еквівалентом Block 50/52. Ну, щоб це було не пустопорожнім піздєжом.
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23.02.2024 16:57 Ответить
всі ці домисли про те що там запхають,чи не запхають це все фількіна грамота(бо ніхто не буде так круто модернізовувати по факту списані машини),а от факти говорять що в стоці,лише по радару блок 50/52 рве 20 млу тупо вдвічі по дальності,AN/APG-66 і AN/APG-68 спеки про це кажуть прямо і без всяких там "прийнято вважати",по факту млу це модернізація щоб продовжити строк.Якщо ж їх дійсно оновлять хоч до повноцінного блок 50 чи 70 буде круто.але наразі на це нічого не вказує.машині тупо старі,їм уже по за тридцять років,хто буде в це вкладатися...
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23.02.2024 20:25 Ответить
Тобто ви продовжуєте стверджувати, що модифікація Block 20 MLU не є еквівалентом Block 50/52? "Факти говорять" - це не посилання.

нам будуть передаватись не "списані ботрти" як ви стверджуєте (знов таки, давайте пруфи про "списані борти", щоб це знов не виглядало пустопорожнім піздежом), а найбільш нові машини з наявних з максимально повними строками експлуатації, які пройшли капітальний ремонт та посилення конструкції самого планера.
І дайте, будь ласка, посилання, що літаки, які в свій час пройшли модернізацію по програмі Mid-Life Update (MLU) не отримали таку ж саму БРЛС AN/APG-66, яка встановлювалась на літаки Bloсk 50. Бо інакше ваші твердження знов схожі на безвідповідальний піздьож. Я ще раз стверджую, що модифікація Block 20 MLU є еквівалентом Block 50/52, і у свій час, ще задовго до широкомасштабного вторгнення ці борти отримали такі ж самі гондоли Lantirn, як і Bloсk 50, і такі ж самі контейнери із РЕР та РЕБ типу ALQ-131, як і на Bloсk 50. І ще тоді пілоти отримали такий же нашоломний дісплей, як і у пілотів Bloсk 50.
Ці роботи по оновленню цих бортів пройшли в середині 2000-х. У результаті строк експлуатації F-16 MLU збільшувався, як мінімум ще на 5 тисяч льотних годин, тобто до 12 тисяч льотних годин та мінімум до 30 років експлуатації.
І вкладаться в них будуть всі - і Lockheed Martin, і Northrop Grumman, і Raytheon. і ще купа підприємств, які захочуть отримати ще більш контрактів на виробництво F-16 (на контрактування яких стоїть черга до 2030 року), бо вони розуміють, що реальна війна в Україні з російськими літаками 4+ може стати найкращою рекламою для їх продукції. Так що "пхати" в ці борти будуть нормально.
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23.02.2024 21:59 Ответить
нагадаю для тих,у кого 2000-ні це десь позавчора,зараз 24 рік,а пташки родом з вісімдесятих,ніхто туди особливо нічого пхати не буде,вони ресурс в 30 років вибігли, показовими являються абрамси в урізаній комплектусі,з якого переляку з ф-ками буде інакше? без дозволу держдепу,ні один виробник нічого новішого не поставить,дай боже буде підтримка нових аім-9, амрааам,і якихось далекобійних крилатих ракет.А причина проста як дошка,на заході побачили що навіть західна зброя не першої свіжості дюже коцає кацапів,то нащо давати віндервафлі,які ще й грошиків чималих коштують,я як був раніше переконаний,так і залишаюсь далі при думці,Україні не треба жманя віндервафель,їй треба багато просто хорошої і надійної зброї,не обовязково ***********,просто щоб була краща за кацапську і багато.а по блоках так,я вважаю що 20млу це модернізація "для бідних",а не блок 50,але щоб не було дуже "абидна",то й пишуть "прийнято вважати",маркетинг в продажі зброї це те чому епл і самсунгу ще вчитись і вчитись)))
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23.02.2024 22:17 Ответить
я зрозумів. Пруфів не буде, піздьож продовжується.
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23.02.2024 22:49 Ответить
ясно вікі для тупих видко,діалога не сталось,адьос
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23.02.2024 22:52 Ответить
ну так, тупі далі російської вікіпєдії не ходять.
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23.02.2024 23:12 Ответить
угу,видно автори мілітарного і діфенса теж,і так вікі є і українська,але для тупих то відкриття,раджу розширяти кругозір,а не засипати цитатами з пресрелізів,адьос
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23.02.2024 23:16 Ответить
факти, які приводив є і на defence-ua. Ти просто букви вгадав, а слова - ні. І вас, тримісячних, тут повно, то одні писали про "хлам" "гепарди" 70-х років, потім про "хлам" "бредлі" 80-х років.... Заїбали своїм поражєнчєством. Мабуть на зарплатні.
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24.02.2024 00:01 Ответить
дуже тішать ура поцреоти,"незарпплатні".от тільки русня в Авдіївці
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24.02.2024 02:48 Ответить
на блок 50 AN/APG-68,якраз і є вдічі дальнозоркішою,і так на 20млу AN/APG-66
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23.02.2024 22:28 Ответить
плюс яка реклама, кому вона треба?черга на ф-16 розписана десятиліття вперед,а все що треба ф-ки довели вже давно і всім(дивимось на кількість випущених машин)
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23.02.2024 22:34 Ответить
я тільки за,щоб літаки прийшли в топовій комплектації,але якщо говорити прямо,ми товчемо воду в ступі,бо все залежить іменно від США,якими прийдуть ті ф-ки,бо іменно за США помічено передачу зброї з різними "обмеженнями"а за ними таке вже було помічено з абрамсами,а це лише танки,на відміну від французів чи британців,які по суті дають ті ж ракети просто зі своїх арсеналів
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23.02.2024 22:41 Ответить
і ні датчани ні голандці їм слова не скажуть,якщо прийде наказ зняти якусь приблуду,бо їм ще ф-35 отримувати і утримувати.
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23.02.2024 22:43 Ответить
датські і голандські машини ще з кінця 80-х,так що не треба тут втирати про супер модернові єроплани,а те що їх досі виробляють ДЛЯ НАС НІЧОГО НЕ ЗНАЧИТЬ,бо нам передають іменно ці старі машини а не нові з конвеєра з усіма ніштяками,останніх версій
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23.02.2024 02:01 Ответить
Московитам тепер Штірліци не потрібні-тут у нас такий балабол що всі секрети розкаже
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22.02.2024 22:48 Ответить
Енераліссімус, ставить ставки😈
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22.02.2024 22:50 Ответить
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22.02.2024 22:52 Ответить
Стратегічні бомбардувальники теж потрібні.

А взагалі Німеччина (третій рейх) змогла будувати сотні літаків під час другої світової війни. Пілоти Люфтваффе навіть не ремонтували літаки, а просто брали нові. І союзники після окупації третього рейху знаходили сотні нових літаків у лісах і на підземних заводах.

А в Україні "піаніст" може тільки потужно триндіти".
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22.02.2024 22:52 Ответить
бо людина за життя сам не забив гвіздка....ці трутні вміють тільки красти і балаболити
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22.02.2024 23:00 Ответить
Там трошки не такі були літаки. Вони були дійсно з гамна і палок. Зараз для побудови літака майстерні у погрібі недостатньо.
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22.02.2024 23:04 Ответить
Я знаю. Я про порядок і дисципліну хай навіть у нацистської мразоти.
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22.02.2024 23:14 Ответить
зате зараз можна виробляти у погрибі дрони сотнями і тисячами! і користі від них не менше!
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22.02.2024 23:18 Ответить
Безумовно ви праві.
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22.02.2024 23:22 Ответить
це певно ме-262 "із гівна і палок",чи ме-110 "уху" з радаром,а певно фокер 190й ? а нічого що рейх штампував одну субмарину В ДЕНЬ? чи вони теж були з камиша і смоли? а танки французи ще потім кілька років з заводів тягали,і це все при такій інтенсивності бомбардувань,які Україна навіть в страшномі сні не бачила. о знаю,то фау-1 і фау-2 були "з гівна і палок"))))
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23.02.2024 02:08 Ответить
трендіти? (с), чути, що жінка. Я би вжив менш пристойне слово...
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22.02.2024 23:14 Ответить
Безмозглий гундосий кіздун.
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22.02.2024 22:55 Ответить
Интересно он спокойно спит по ночам! Не являются ему десятки тысяч погибших ?
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22.02.2024 22:56 Ответить
якщо б пагано спав то схуд би..а так я вам нічего не должен
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22.02.2024 23:02 Ответить
він угандошивається щовечора щоб спати нормально!
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22.02.2024 23:19 Ответить
Краще жуй чим базікати шалики ми з'їли аж кров капає звідусіль команда популістів мелять увесь час обсираються но продовжують молоти бо досягнень іх ніде нема то і примазуються куди зможуть
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22.02.2024 22:58 Ответить
А когда выйдет интервью Зеленского каналу Фокс ?
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22.02.2024 22:58 Ответить
Ермак ще не прочитав
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23.02.2024 00:31 Ответить
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22.02.2024 23:01 Ответить
Це буде. Але піпізже.
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22.02.2024 23:06 Ответить
пан знає "азіровку"?? Да... "кровосісі" то було щось!..
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22.02.2024 23:17 Ответить
Пан знає. А панська дружина нею ще й користується. Тому дома в нас весело.
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22.02.2024 23:20 Ответить
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22.02.2024 23:20 Ответить
Начался бесстыдный неприкрытый пиар на ф16.
Чилавек идёт на все лишь бы удержать летящий в бездну рейтинг.
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22.02.2024 23:26 Ответить
у чела відосне нетримання
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22.02.2024 23:32 Ответить
Контрнаступ уже він побідив, СРАТЬєх !
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22.02.2024 23:46 Ответить
Надіюсь що ф-16 приймати будеш вже не ти ((((((
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22.02.2024 23:50 Ответить
епопею з 'леопардами' вже проходили, здається, що буде те ж саме. Пару штук дадуть і все, сподіваюсь не в такому жахливому стані, як відомі 'леопарди', і 'бредлі' без активної броні. Це ж все-таки літаки.
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23.02.2024 00:16 Ответить
з літаками там теж доволі "весело",випуск кінця 80-х початок 90-х(це датські та голандські машини),і не сказати щоб там були модернізовані прям по останній моді,так що літаки ровесники наших су-27 та міг-29... Але це все одно краще ніж нічого,а якщо їх буде відносно багато,то уже великий плюс.
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23.02.2024 02:12 Ответить
Волки раши - союзникі України .

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23.02.2024 00:29 Ответить
Здається перехід ЗСУ на F-16 відбудеться після 21 травня цього року. То це вже буде робити інший Верховний, Конституція не має інших варіантів.
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23.02.2024 01:24 Ответить
нажаль Конституція не передбачає,завершення повноважень за умов воєнного стану,тому ми ще побачимо чимало відосиків на фоні ф-16...
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23.02.2024 02:14 Ответить
Але Конституція не передбачає і продовження повноважень.
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23.02.2024 09:02 Ответить
але і зворотнє теж вірне
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23.02.2024 14:39 Ответить
ууууу зрада-зрада.
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23.02.2024 04:16 Ответить
То е шось на кшталт тогорічного контрнаступу, мені ся видить.
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23.02.2024 08:21 Ответить
а мені цікаво--копію протоколу засідання ставки хто ОСОБИСТО передає в фсб?
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23.02.2024 08:49 Ответить
є там дрібні шавки
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23.02.2024 17:32 Ответить
У нас фронт розсипається,а ця мерзота все про "шашлики".
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23.02.2024 09:48 Ответить
ця мерзота, саме для цього і існує.
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23.02.2024 10:14 Ответить
Яке відношення Зеленський має до американських літаків F-16? Де наші літаки, які виготовлялися на заводі "Антонова"? В січні 2018 року було оприлюднено інформацію щодо розробки ДП "Антонова" різних літаків військового призначення на базі АН-148, АН-148 201 ЕМ (конвертований санітарний літак), АН-148 301 МП (морський патрульний літак, раніше презентований),АН-148-300EW (літак радіолектронної протидії), АН-148ДРЛВ(літак дального радіолокаційного виявлення), АН-148ISR, (літак радіотехнічної розвідки),АН-148-201ЕА(VIP (штабний) літак).
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23.02.2024 10:43 Ответить
Зе: "Я обіцяв, я обіцяю, я буду обіцяти. Зуб даю"
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23.02.2024 12:07 Ответить
дайте раз в писок, всі віддасть! ))
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23.02.2024 17:31 Ответить
Обережніше з критикою ф-16. Це ще добрий літак і завдасть росіякам великого лиха,якщо будемо його правильно експлуатувати..Раш ЗМІ вже стурбовані від цих авіановин
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23.02.2024 12:46 Ответить
ф-16 є різні,як 80-х років випуску,так і нульові тільки з конвеєра,от тільки останні нам не передають,а іменно перші,так що не треба прям зачаровуватись.
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23.02.2024 14:41 Ответить
Та, ми би ще за більш старіші ф-4 "Фантом"(які зараз американці роззброюють і ставять на зберігання,або під пресс)були би вдячні..,коли своїх літаків дуже і дуже мало
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23.02.2024 15:47 Ответить
 
 