В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, - Зеленский о переходе на F-16. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 729-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня начал день с проведения Ставки. Не только по оперативной ситуации на передовой сейчас, но и по другим стратегическим вопросам, в частности, подготовке нашего государства к переходу на F-16 – был специальный доклад об этом.

Все параметры первой партии самолетов: конкретные сроки поставки, необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение. Детали положительные. В этом году наши Воздушные силы станут сильнее, это – фундаментальные задачи. Конкретно – это защита от российских управляемых авиабомб и в целом новые возможности на линии фронта.

Конечно, были на Ставке сегодня и доклады Главкома, разведки, министра обороны и других чиновников, отвечающих за вооружение. Особое внимание – нескольким направлениям: Авдеевскому и Южному.

Спасибо всем, кто сражается ради Украины, работает ради Украины и помогает!" - сказал президент.

Смотрите также: Зеленский встретился с иностранными дипломатами и рассказал о приоритетных направлениях международной деятельности Украины. ВИДЕО