Удар HIMARS уничтожает российский ЗРК "Стрела-10" и боевую машину комплекса "Тор-М1". ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" скорректировали огонь HIMARS по российской технике - ЗРК "Стрела-10" и боевой машине 9А331 комплекса 9К331 "Тор-М1" неподалеку от населенного пункта Михайловка Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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