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Удар HIMARS уничтожает российский ЗРК "Стрела-10" и боевую машину комплекса "Тор-М1". ВИДЕО

Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" скорректировали огонь HIMARS по российской технике - ЗРК "Стрела-10" и боевой машине 9А331 комплекса 9К331 "Тор-М1" неподалеку от населенного пункта Михайловка Херсонской области.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: РСЗО "HIMARS" поразило место дислокации операторов вражеского БПЛА "Zala" в селе Чернянка на Херсонщине. ВИДЕО

Автор: 

HIMARS (286) Херсонская область (4789)


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Топ комментарии
+23
Завтра у свсобачатини день защітніка атечества. Вони будуть збиватися у купи шоб побухать. Діду Хаймарсенку завтра тре бути особливо пильним щоб поиєднатися до святкувань.)))
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23.02.2024 00:25
+12
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23.02.2024 00:23
+9
Перестаньте музику накладати. Звуків вибухів і інших шумів війни більш ніж достатньо
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23.02.2024 00:00
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шарки ******* дрони
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22.02.2024 23:55 Ответить
Перестаньте музику накладати. Звуків вибухів і інших шумів війни більш ніж достатньо
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23.02.2024 00:00 Ответить
Вероятно это выдает военные секреты! ;;
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23.02.2024 03:05 Ответить
з бпла звуків не почуєш
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23.02.2024 11:32 Ответить
Пыждець вате))
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23.02.2024 00:01 Ответить
Слідопити добре працюють.
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23.02.2024 00:03 Ответить
в моцкалів шашлики, чи з моцкалів, напевно підгоріли.
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23.02.2024 00:10 Ответить
Навіщо прискорювати? Насолодитися не встигаю( Флаїнгам - подяка!
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23.02.2024 00:10 Ответить
патерь нет!
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23.02.2024 00:12 Ответить
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23.02.2024 00:23 Ответить
Щось цей Himars послідніх пару днів затягивает беспрецедентную русофобию 😁
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23.02.2024 00:24 Ответить
Завтра у свсобачатини день защітніка атечества. Вони будуть збиватися у купи шоб побухать. Діду Хаймарсенку завтра тре бути особливо пильним щоб поиєднатися до святкувань.)))
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23.02.2024 00:25 Ответить
Бадабумище, мазафака ©
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23.02.2024 00:59 Ответить
Тю, лише трохи задимілося!
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23.02.2024 03:07 Ответить
Браво!
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23.02.2024 04:21 Ответить
 
 