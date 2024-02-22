Удар HIMARS уничтожает российский ЗРК "Стрела-10" и боевую машину комплекса "Тор-М1". ВИДЕО
Бойцы подразделения аэроразведки "Flying Skull" скорректировали огонь HIMARS по российской технике - ЗРК "Стрела-10" и боевой машине 9А331 комплекса 9К331 "Тор-М1" неподалеку от населенного пункта Михайловка Херсонской области.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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