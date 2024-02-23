Шлем оккупанта летит в воздухе после взрыва гранаты во время боя в окопе. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент успешного штурма вражеской позиции украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинский пехотинец бросает гранату в захватчика. После взрыва в руки бойца прилетает сорвавший взрывом защитный шлем оккупанта. Не раздумывая, воин бросает ее в направлении уже мертвого россиянина.

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