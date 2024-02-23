РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7540 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 124 19

Шлем оккупанта летит в воздухе после взрыва гранаты во время боя в окопе. ВИДЕО

В сети опубликован фрагмент успешного штурма вражеской позиции украинскими воинами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинский пехотинец бросает гранату в захватчика. После взрыва в руки бойца прилетает сорвавший взрывом защитный шлем оккупанта. Не раздумывая, воин бросает ее в направлении уже мертвого россиянина.

Также смотрите: Оккупанты жалуются на свое командование и потери личного состава: "Просто мясо еб#ное, вот кто мы". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) штурм (525) уничтожение (6980) бой (167)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+29
Хреновий день у хробака : шолом зірвало, отримав автоматну чергу, потім контрольний.... А ще потім і стусана ногою по "центру прінятія рєшєній"
показать весь комментарий
23.02.2024 11:55
+16
ГОООООООЛ!!!
показать весь комментарий
23.02.2024 11:52
+10
Дякуємо нашим Захисникам України!

Це не плямкання, масними губищами, про щось у ВРУ від отого моноШобла надуманої партейки від Зеленського + Стефанчука!!
показать весь комментарий
23.02.2024 12:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ГОООООООЛ!!!
показать весь комментарий
23.02.2024 11:52 Ответить
Хреновий день у хробака : шолом зірвало, отримав автоматну чергу, потім контрольний.... А ще потім і стусана ногою по "центру прінятія рєшєній"
показать весь комментарий
23.02.2024 11:55 Ответить
показать весь комментарий
23.02.2024 12:24 Ответить
У гранат слишком большая задержка. Ето проблема. Очень часто граната кинутая в врага летит назад отброшенная врагом или враг успевает отскочить и спастись. Так как когда ты на адреналине тебе и пол секунды хватает среагиривать на угрозу и принять меры. С етим нужно что то делать
показать весь комментарий
23.02.2024 11:56 Ответить
Там всього 3 метри.
показать весь комментарий
23.02.2024 12:13 Ответить
та да..даже каску на автомате сразу выкинули...
показать весь комментарий
23.02.2024 12:26 Ответить
Відпусти чеку, кидай с затримкою...
показать весь комментарий
23.02.2024 12:57 Ответить
И в суматохе можно забыть что в руке активированная граната
показать весь комментарий
23.02.2024 13:16 Ответить
За 1.5-2 секунди?
показать весь комментарий
23.02.2024 14:05 Ответить
это крайне ****** идея - часто у гранат со складов задержка оказывается как раз на эти 1-3 секунды короче чем должна быть
показать весь комментарий
23.02.2024 14:32 Ответить
Я знаю, це для знатока зверху ...
показать весь комментарий
23.02.2024 14:33 Ответить
Температура на УЗРГМ трохи "вліяє", для РГО та РГН там пох. Там инрециальная муйня. Подкатувать НЕМОЖНА. Спрацьовує миттєво. Є + правило лівого плеча - кидати у непроглядуємо місце.
показать весь комментарий
23.02.2024 13:33 Ответить
Пішов в рознос
показать весь комментарий
23.02.2024 11:57 Ответить
Дякуємо нашим Захисникам України!

Це не плямкання, масними губищами, про щось у ВРУ від отого моноШобла надуманої партейки від Зеленського + Стефанчука!!
показать весь комментарий
23.02.2024 12:03 Ответить
вечнага пальота його макитрі ))
показать весь комментарий
23.02.2024 12:10 Ответить
Шолом г**ном воняє то він кинув його назад звідки прилетів.
показать весь комментарий
23.02.2024 12:12 Ответить
А НАШИ БРЕЗГЛИВО ЕГО НАЗАД КИДАЮТ )))
показать весь комментарий
23.02.2024 12:20 Ответить
Там же одного сразу и прикопали!
показать весь комментарий
23.02.2024 12:26 Ответить
Рефлекс. Что-то прилетело - сначала отбросить, потом разберемся. Опытный боец.
показать весь комментарий
23.02.2024 13:59 Ответить
 
 