Шлем оккупанта летит в воздухе после взрыва гранаты во время боя в окопе. ВИДЕО
В сети опубликован фрагмент успешного штурма вражеской позиции украинскими воинами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинский пехотинец бросает гранату в захватчика. После взрыва в руки бойца прилетает сорвавший взрывом защитный шлем оккупанта. Не раздумывая, воин бросает ее в направлении уже мертвого россиянина.
Топ комментарии
+29 Luk Viktor
показать весь комментарий23.02.2024 11:55
+16 Bobcat #501910
показать весь комментарий23.02.2024 11:52
+10 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий23.02.2024 12:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це не плямкання, масними губищами, про щось у ВРУ від отого моноШобла надуманої партейки від Зеленського + Стефанчука!!