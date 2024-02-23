Священник УПЦ МП пытался на катафалке нелегально переправить в Молдову уклониста. ВИДЕО
Он спрятал 10-летнего мальчика, в авто, чтобы количество людей, выехавших из Украины и въехавших в Молдову, совпало. А уклонист тем временем планировал высадиться из авто в удобном месте.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
Как отметили в ГНСУ, катафалк под управлением священнослужителя УПЦ МП остановили пограничники на дороге "Одесса-Рени".
Клирик планировал высадить своего пассажира на участке автодороги, чтобы тот нелегально попал в Молдову. А чтобы количество человек совпало на выезде с транзитной дороги, водитель спрятал под одеялом 10-летнего мальчика.
Однако пограничники мальчика обнаружили. Ребенка вернули родителям. Дело направлено в суд.
Топ комментарии
+8 govtva
показать весь комментарий23.02.2024 13:23
+5 Валентин Коваль #587289
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+5 ZoV KobZona
показать весь комментарий23.02.2024 13:24
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а це ідея - влупити конячу дозу снодійного, нанести шар гриму під жмура….
здається мені, що вже не одне тіло таким чином було переправлене