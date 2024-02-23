Священник УПЦ МП пытался на катафалке нелегально переправить в Молдову уклониста. ВИДЕО

Он спрятал 10-летнего мальчика, в авто, чтобы количество людей, выехавших из Украины и въехавших в Молдову, совпало. А уклонист тем временем планировал высадиться из авто в удобном месте.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в ГНСУ, катафалк под управлением священнослужителя УПЦ МП остановили пограничники на дороге "Одесса-Рени".

Клирик планировал высадить своего пассажира на участке автодороги, чтобы тот нелегально попал в Молдову. А чтобы количество человек совпало на выезде с транзитной дороги, водитель спрятал под одеялом 10-летнего мальчика.

Однако пограничники мальчика обнаружили. Ребенка вернули родителям. Дело направлено в суд.

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