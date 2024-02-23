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Священник УПЦ МП пытался на катафалке нелегально переправить в Молдову уклониста. ВИДЕО

Он спрятал 10-летнего мальчика, в авто, чтобы количество людей, выехавших из Украины и въехавших в Молдову, совпало. А уклонист тем временем планировал высадиться из авто в удобном месте.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в ГНСУ, катафалк под управлением священнослужителя УПЦ МП остановили пограничники на дороге "Одесса-Рени".

Клирик планировал высадить своего пассажира на участке автодороги, чтобы тот нелегально попал в Молдову. А чтобы количество человек совпало на выезде с транзитной дороги, водитель спрятал под одеялом 10-летнего мальчика.

Однако пограничники мальчика обнаружили. Ребенка вернули родителям. Дело направлено в суд.

Также смотрите: Группе из десяти человек за $6-10 тыс. с каждого обещали помочь незаконно пересечь границу с Молдовой, все задержаны, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

Молдова (1875) священник (228) уклонисты (849)


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Топ комментарии
+8
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23.02.2024 13:23
+5
Нігуя собі замутки
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23.02.2024 13:13
+5
У его корешей из свинособакии покруче катафалки будут.
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23.02.2024 13:24
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Нігуя собі замутки
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23.02.2024 13:13 Ответить
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23.02.2024 13:14 Ответить
То його вітром туди занесло. Яка в нього вага?
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23.02.2024 13:19 Ответить
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23.02.2024 13:23 Ответить
У его корешей из свинособакии покруче катафалки будут.
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23.02.2024 13:24 Ответить
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23.02.2024 13:26 Ответить
А ему никто из родственников покойника рыло не подправил? Все-таки в шутках нужно знать меру. Хотя, что ждать от кацапов. Я имею в виду хозяина катафалка на фото, там, где про dead girls.
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23.02.2024 13:55 Ответить
Думаю, что это не используется как катафалк. Он там бл#дей катает.
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23.02.2024 16:17 Ответить
Она обмін все мп фесбешне
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23.02.2024 13:37 Ответить
5 балів)
а це ідея - влупити конячу дозу снодійного, нанести шар гриму під жмура….

здається мені, що вже не одне тіло таким чином було переправлене
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23.02.2024 13:46 Ответить
а ви кажете: агата крісті, королева детектива...
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23.02.2024 14:11 Ответить
До ухилянтських схем зелена шобла залучила всі верстви населення від малого до великого. Все кончене населення сплелося в екстазі з ухилянтами всіх мастей. Ха ха ха.
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23.02.2024 17:41 Ответить
 
 