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Боевая работа украинского экипажа американского танка M1A1 "Abrams" на Авдеевском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись фрагмента боевой работы украинского экипажа американского танка M1A1 "Abrams" на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, работу украинских танкистов из 47-й ОМБр "Магура" снял беспилотник.

Читайте: Украина может столкнуться с "катастрофической" нехваткой боеприпасов с апреля, - ABC

Автор: 

оружие (10219) США (26763) танк (2260) Авдеевка (2444) 47 отдельная механизированная бригада (262)


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Топ комментарии
+27
Танкістам - РЕСПЕКТ!
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23.02.2024 13:53
+17
Це - не "танковий біатлон"!
Грати в одні ворота не получиться
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23.02.2024 13:59
+14
А, кацапи, ви бажали цього!
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23.02.2024 13:52
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А, кацапи, ви бажали цього!
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23.02.2024 13:52 Ответить
Це - не "танковий біатлон"!
Грати в одні ворота не получиться
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23.02.2024 13:59 Ответить
ну так жє, НАТО наступаєт
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23.02.2024 14:01 Ответить
Танкістам - РЕСПЕКТ!
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23.02.2024 13:53 Ответить
а що це?
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23.02.2024 21:51 Ответить
а що це? пиши українською.
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24.02.2024 00:21 Ответить
Вы верно подметили. Правильно будет respeCt.
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24.02.2024 04:44 Ответить
ніхріна незрозуміло
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24.02.2024 05:47 Ответить
Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво...
декілька пострілів, рикошети.
Абрамсом на окопи?
Там від Бредлі, і то булоб більше проку....
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23.02.2024 13:57 Ответить
Хотів би посидіти в окопі проти Абрамса який гасить фугасами ?
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23.02.2024 14:00 Ответить
Ви ще напишіть, що люк відкритий був і тд...
Яка різниця? Козакам видніше на фронті, згодні?
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23.02.2024 14:02 Ответить
блукаючий танчик
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23.02.2024 14:00 Ответить
Будь-який танк - куча заліза. В них є сенс якщо їх сотні і тисячі. Нажаль Америка грає в Гру послабити РФ і не дати вмерти нам але шоб і РФ жила
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23.02.2024 14:01 Ответить
Танк - это мощная боевая машина, которая как показывает суровая практика, актуальна и сегодня. Использование танков сотнями, а тем более тысячами осталось в позавчерашнем дне. Сегодня работаем единицами в связке с пехотой, беспилотниками и артиллерией. Хорош уже на Америку надеяться, надо своей головой думать и своё производить, а не вечно пенять на кого-то. Кстати спасибо за Абрамсы
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23.02.2024 14:22 Ответить
Танк проти окопів, посадок, легких укріплень то дуже страшна штука. Нікому з наших не бажаю тих незабутніх вражень. І повірте, достатньо одного.
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23.02.2024 14:41 Ответить
Рискуют танком. Дронов у орков очень много.
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23.02.2024 14:23 Ответить
дрон его не возьмет , это не кацапское дерьмо
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23.02.2024 15:14 Ответить
там броня керамическая , как на Челноках
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23.02.2024 15:15 Ответить
Броню американцы сняли = секретная
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23.02.2024 15:39 Ответить
Заменили "урановый" передний нижний бронелист - поставили простую "катанку", а все остальное - штатное штатовское
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23.02.2024 15:56 Ответить
*****, звідки беруться такі знавці?
Зняли, але встановили іншу
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23.02.2024 17:01 Ответить
Обыкновенную, не секретную.
Спать тебе не надо было.
О замене брони писали даже здесь, вдоль и поперек.
По этой причине в свое время была значительная задержка по срокам в поставке этих танков ВСУ.
Все ждали замену секретной брони на заводах США.
Только ты не ждал. Все проспал.
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23.02.2024 17:17 Ответить
Чого ти волаєшь?
Я написав тіко те що не зняли а замінили.
Шо не так?
Зняли одну, замінили на іншу.
Чи не туди тицьнув?
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23.02.2024 17:22 Ответить
Нет там керамической брони. В том-то и беда.
А выехать в поле ради 3-4х выстрелов и потерять дорогущий танк - сомнительное занятие.
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23.02.2024 17:12 Ответить
Танкисты отработали по заранее разведанным целям,а не просто так-сяк на обум..
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23.02.2024 17:32 Ответить
FPV как горохом по бочке. Ланцет - смотря куда попадёт, но не смертельно. Мины - не смертельно.. Это я про Лео. Главное жизнь экипажа
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23.02.2024 18:56 Ответить
beast!!!!!!!!
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23.02.2024 14:41 Ответить
это у немцев beast - леопард пантера
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23.02.2024 15:17 Ответить
а тут Абрамы
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23.02.2024 15:19 Ответить
У американцев принято давать библейские имена. Но некоторые кацапы зацикливается на этом, и постоянно волают про 'Абрама'. Но вы ж наверное не то имели ввиду
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23.02.2024 15:22 Ответить
Американці називають танки на честь видатних генералів.
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23.02.2024 15:47 Ответить
Таки Абрам и был великим генералом! Спросите у любой Софы!
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23.02.2024 15:58 Ответить
Але *американці* про це не знають, а от *жиди* це їх болюча тєма
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23.02.2024 17:04 Ответить
Важкий танк. Мабуть намагаються лишатися на дорозi.
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23.02.2024 16:59 Ответить
>60т
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23.02.2024 18:57 Ответить
Танки грязи не боятся. Кроме Абрамсов?
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24.02.2024 08:57 Ответить
Приємно бачити потужну американську технику в бою а не в обіцянках.
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23.02.2024 17:10 Ответить
И ВСЁ ЕМУ ПОХЙ !) ЖАЛКО ЧТО ОДИН !!!
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24.02.2024 08:28 Ответить
31 вообще-то.
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24.02.2024 08:59 Ответить
РАБОТАЛ ОДИН !
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24.02.2024 09:45 Ответить
 
 