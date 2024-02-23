Боевая работа украинского экипажа американского танка M1A1 "Abrams" на Авдеевском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись фрагмента боевой работы украинского экипажа американского танка M1A1 "Abrams" на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, работу украинских танкистов из 47-й ОМБр "Магура" снял беспилотник.
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Грати в одні ворота не получиться
декілька пострілів, рикошети.
Абрамсом на окопи?
Там від Бредлі, і то булоб більше проку....
Яка різниця? Козакам видніше на фронті, згодні?
Зняли, але встановили іншу
Спать тебе не надо было.
О замене брони писали даже здесь, вдоль и поперек.
По этой причине в свое время была значительная задержка по срокам в поставке этих танков ВСУ.
Все ждали замену секретной брони на заводах США.
Только ты не ждал. Все проспал.
Я написав тіко те що не зняли а замінили.
Шо не так?
Зняли одну, замінили на іншу.
Чи не туди тицьнув?
А выехать в поле ради 3-4х выстрелов и потерять дорогущий танк - сомнительное занятие.