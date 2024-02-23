Зеленский встретился с делегацией Сената США: Демократии не должны самоустраняться от защиты ценностей, определивших современный мир. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 730-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече с делегацией американского Сената прежде всего поблагодарил за положительное голосование по пакету поддержки нашего государства, наших воинов. Этот пакет – не рядовой, он имеет фундаментальное значение для нашей защиты и с точки зрения его содержания, и с точки зрения того, какой сигнал дает миру поддержка или не поддержка этого пакета. Демократии не должны самоустраняться из исторического процесса – из процесса защиты всех ценностей, которые определили наш современный мир.

Я проинформировал сенаторов о ситуации на поле боя сейчас – о прямой связи между тем, какое оружие имеют наши воины, и тем, какого результата достигает наш общий враг. Достаточность артиллерии, достаточность дальнобойности – это ключевые вещи для нас, для наших сил обороны. И, конечно, очень активно работаем, чтобы уже в этом году лишить российские самолеты возможности доминировать в небе у фронта, а также над проектами совместных оборонных производств. Обсудили с американской делегацией соответствующие приоритеты", – рассказал Зеленский.

Читайте также: Украинцы выживут без поддержки США, но не все, - Зеленский