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Новости Видео Война
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Зеленский встретился с делегацией Сената США: Демократии не должны самоустраняться от защиты ценностей, определивших современный мир. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 730-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"На встрече с делегацией американского Сената прежде всего поблагодарил за положительное голосование по пакету поддержки нашего государства, наших воинов. Этот пакет – не рядовой, он имеет фундаментальное значение для нашей защиты и с точки зрения его содержания, и с точки зрения того, какой сигнал дает миру поддержка или не поддержка этого пакета. Демократии не должны самоустраняться из исторического процесса – из процесса защиты всех ценностей, которые определили наш современный мир.

Я проинформировал сенаторов о ситуации на поле боя сейчас – о прямой связи между тем, какое оружие имеют наши воины, и тем, какого результата достигает наш общий враг. Достаточность артиллерии, достаточность дальнобойности – это ключевые вещи для нас, для наших сил обороны. И, конечно, очень активно работаем, чтобы уже в этом году лишить российские самолеты возможности доминировать в небе у фронта, а также над проектами совместных оборонных производств. Обсудили с американской делегацией соответствующие приоритеты", – рассказал Зеленский.

Читайте также: Украинцы выживут без поддержки США, но не все, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20452) Сенат США (501)


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Топ комментарии
+14
Шоб тобі повилазило за все, гнида неголена.
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23.02.2024 18:02
+11
Вже скоро - нелегiтимний!!!!
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23.02.2024 18:03
+10
****-*****, до Львову воно приперлося псувати повiтря!!! Вали *****
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23.02.2024 18:05
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Шоб тобі повилазило за все, гнида неголена.
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23.02.2024 18:02 Ответить
Єрмак де ?

Країною править Єрмак, а не це хрипливе пердіння
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23.02.2024 18:10 Ответить
А дЕрьмак вумний, він навіть не держслужбовець і коли буде слідсто та суд, то він не при справах.
- А шо я, я тут до чого? Мені нашальніка приказівал я и делал.
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23.02.2024 18:52 Ответить
" і коли буде слідство та суд ..."

та вже ніколи не буде.

вони свою роботу виконали.

УКРАЇНА - 3,14
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23.02.2024 19:02 Ответить
Це вам хто сказав, за 3,14? Ланковий?
Ось дивись, кацапе, - були Австро-Угорська имперія, Германська імперія та 1000 роковий Третій Рейх, Османська імперія також була і була Імперія Зла СРСР, та одночасно була Україна, нехай окупована вказаними імперіями імперіями. Так де оті імперії? А нема. А Україна є. Зараз тимчасово існує жалюгідний та смердючий шматок імперії СРСР , твоя Парашная *********. Історічний досвід показує, шо незабаром вона також сконає. А Україна буде як і раніше.
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23.02.2024 19:48 Ответить
ну були якісь часи в історії, коли незалежної України не було...

тобі назвати ті періоди чи ти сам знаєш ?
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23.02.2024 20:03 Ответить
і з якого члєна ти рішив, шо я з рашистської ********* ?

просто тобі так легше ?
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23.02.2024 20:05 Ответить


" і коли буде слідство та суд ..."

та вже ніколи не буде.

вони свою роботу виконали.

УКРАЇНА - 3,14 Ось з цього.

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23.02.2024 20:08 Ответить
Ну в житті так буває, що незалежні країни щезають з мапи. Ти цей факт будеш заперечувати ?

Україна вже один, мінімум, раз втрачала свою незалежність. Ти будеш цей факт заперечувати ?

Зараз влада в Україні не проукраїнська, а проросійська. Ти будеш цей факт заперечувати ?

Кількість пасіонаріїв, які готові віддати життя за збереження уявної для них України постійно і планово зменшується. Ти будеш цей факт заперечувати ?

І в чому я кацап ?
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23.02.2024 20:30 Ответить
1. Ні, історичні факти є фактами.
2. Так, патріотів за два роки нажаль .....
3. УКРАЇНА - 3,14 Ось з цього.
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23.02.2024 20:32 Ответить
Ну ладно, почну з "УКРАЇНА - 3,14"

Проукраїнської влади немає
Пасіонарії загинули
Залишилось населення "какая разніца".

Покажи мені, хто буде з рогатками боронити незалежність проти авіабомб ?

Я дуже хочу незалежної України, але без ступнів ніг ніяк не зможу її втримати.

Можливо в тебе вийде ...
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23.02.2024 20:57 Ответить
Скоро почне з окопів патріотів викликати і саджати. Геть розпоясався оманський нюхач
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23.02.2024 18:38 Ответить
Вже скоро - нелегiтимний!!!!
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23.02.2024 18:03 Ответить
****-*****, до Львову воно приперлося псувати повiтря!!! Вали *****
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23.02.2024 18:05 Ответить
Скорее твое ***** нелегитимное кацапсина
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23.02.2024 18:33 Ответить
***** - скорее, действительно. 17марта из-за привлечения оккупированных территорий к выборам.
Легитимность Зеленского истекает за *****м всего через два месяца и три дня
- 20 мая.
 Конституция без выборов даёт презеЗе ровно 5 лет и ни дня больше. Никаких исключений. В парламентско-президентской Украине полномочия ИО-преза перейдут к спикеру ВР. И это точно не Зе. Мож, Стефанчук-хряк останется, или Агрохимию Ермак в кресло всадит (что даже вряд-ли, если только его рузкий папа и контора не зарядят кассу героя россии на "подмазать" остатки слуг, опзж и майбахов, юльков и голоса.
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23.02.2024 22:46 Ответить
Зеленский:
Демократия это я.
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23.02.2024 18:05 Ответить
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23.02.2024 18:42 Ответить
«Зеленський зустрівся з делегацією Сенату США: Демократії не мають самоусуватися від захисту цінностей, які визначили ******** світ.» - переслідувати опозицію і порушувати Конституцію має право лише слуга кремля і найвеличніший клоун **********.
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23.02.2024 18:08 Ответить
Ймовірно зовсім скоро будеш висіти на менорі.
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23.02.2024 18:08 Ответить
як ти вова тут всіх заграв своєй душєвной простотой!.. ((
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23.02.2024 18:09 Ответить
Чучело, ти ще не зрозумів, що ніяких "цінностей", крім бабла і особистої вигоди, в цьому світі не існує? Кому ти горбатого ліпиш? В сраку ці "цінності" можеш собі запхати. Посилай таємних переговорників до Пончика, може він за жратву снарядів підкине, бо просреш Україну.
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23.02.2024 18:11 Ответить
Дуже голосно квакає ця полулегітимна жаба...
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23.02.2024 18:11 Ответить
Он воно як , був вiн блазень - став дурак ....
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23.02.2024 18:13 Ответить
залишилось, з'ясувати, що цінніше: якісь ефемерні цінності чи надприбутки?
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23.02.2024 18:17 Ответить
Так ти ж і самоусунувся! Д'єрмака поставив усім керувати!
Вава іди вже! Час збігає..!
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23.02.2024 18:19 Ответить
Усі демократії мають підтримувати діктататора Зеленського !
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23.02.2024 18:21 Ответить
Росіяни підтримували спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона під час виборів.

На передвиборчу кампанію йому дав гроші власник патронного заводу в Тулі, https://www.newsweek.com/who-konstantin-nikolaev-money-mike-johnson-1870600 пише Newsweek.
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23.02.2024 18:25 Ответить
Дебіл,яки вибори,які гроші.Його обирали респи в конгресі самі.
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23.02.2024 19:16 Ответить
News of money previously given to House Speaker https://www.newsweek.com/topic/mike-johnson Mike Johnson 's congressional campaign by Russian nationals has re-emerged after the Republican rejected a $95 billion foreign aid bill passed in the https://www.newsweek.com/topic/senate Senate .

In 2018, a group of Russians were able to donate to https://www.newsweek.com/house-speaker-mike-johnson-donations-russia-butina-1838501 Johnson's bid for the Louisiana seat he eventually won as the money was funneled through the Texas-based American Ethane company.

While American Ethane was co-founded by American John Houghtaling, at the time it was https://www.eenews.net/articles/u-s-ethane-exporter-linked-to-russian-owners-and-spy-case/ 88 percent owned by three Russian nationals-Konstantin Nikolaev, Mikhail Yuriev, and Andrey Kunatbaev. Nikolaev is known to be a top ally of Russian President https://www.newsweek.com/topic/vladimir-putin Vladimir Putin .

A spokesperson for Johnson previously assured in 2018 that the campaign returned the money that was given to them by American Ethane once it was "made aware of the situation." There was no indication that Johnson's campaign team willfully broke federal law, which makes it illegal for a campaign to knowingly accept donations from a foreign-owned corporation, a foreign national, or any company owned or controlled by foreign nationals.
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23.02.2024 19:20 Ответить
Когда-ж этот ********* исчезнет с наших экранов?!
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23.02.2024 18:29 Ответить
Сенатори розуміли, що їхали до тупого клована. Але то таке, у них робота така...
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23.02.2024 18:34 Ответить
https://youtu.be/-K1hP_1nzdU?si=waAQrodx64fG18Pj ...

АнтиМайдан Голобородько и 95 квартал боролся с Украиной ещё с 2005 года..., сегодня потреот.. Анекдот ...их тогда называли Молодые регионы Януковича сдавшего Крым 20 февраля 2014 года...
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23.02.2024 18:40 Ответить
Знову ганчірка дЄрмака вилізла без згоди дЄрмака. Ну це вже знаєте ! Це - неприпустимо. Як дЄрмак тримає спокій ? В таких умовах ... ігнорування.
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23.02.2024 18:42 Ответить
Демократії базуються на справедливих демократичних виборах, може тому вони і самоусуваються від допомоги новоявленому диктатору
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23.02.2024 18:44 Ответить
Шось після звільнення Залужного постійно оце
"Мапу оновлено! Ворог просунувся..."

Це ж просто так співпало? Співпало ж?
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23.02.2024 18:44 Ответить
курка,они каждый день на метр два 5 просуваються на протяжении года пол....и никакой залужный не невелирует недостачу бк для арты,так и будет такой таки толкай с ******* маленьких сел на бамбасе еще пару лет(а бы ********* как это еще бот фраза про шашлыки не вылезла я хз)
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23.02.2024 18:49 Ответить
бачу ти дуже рєзвий, пєтушишся весь
а чого не на фронті ?
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23.02.2024 19:31 Ответить
"Этот пакет - не рядовой, он имеет фундаментальное значение для нашей защиты и с точки зрения его содержания, и с точки зрения того, какой сигнал дает миру поддержка или не поддержка этого пакета."

Цікаво який сигнал миру надіслали
2х хвилинна промова після підписання лендлізу,
а потім його невиконання
а в 2023 завдяки Шумеру в Сенаті - скасування поправки по продовження лендлізу на 2024 рік
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23.02.2024 18:46 Ответить
Кремлівська методичка від кремлівського бота регулярно викладається з однаковим текстом.
Твої трампізди блокують нам все, подякуй *****.
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23.02.2024 19:36 Ответить
(Геге)зезе(ч)мон демократії
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23.02.2024 19:03 Ответить
Шкода, що не знав про перебування ішака у Львові. Це чмо шифрується від власних громадян і виявляє фальшиве" геройство" при роздачі медальок.
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23.02.2024 19:42 Ответить
яке ти маєш взагалі право згадувати про демократію і захист демократичних цінностей? ти сам упир і диктатор!
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23.02.2024 21:58 Ответить
 
 