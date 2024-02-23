Уклонисты - как те, кто 100 лет назад не пошел воевать за УНР, а затем в 1933 году ел собственных детей, - 10-я ОГШБр "Эдельвейс". ВИДЕО

В 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" считают, что причиной многих исторических поражений Украины был не только внешний враг, но и неадекватное поведение ее собственного населения.

Бригада опубликовала видео с кратким экскурсом в события столетней давности, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время войны за независимость армия УНР составляла около 100 тыс. казаков и старшины. И это на 36-миллионную в то время Украину. Армия независимой Эстонии в то время также составляла 100 тыс. Но это на 1 млн эстонцев. То есть в Эстонии 10 % нации взяли в руки оружие и встали на защиту Родины и свободы. А в Украине - менее 0,3%", - напомнили в бригаде.

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"Эдельвейсы" посчитали, что если бы 100 лет назад на защиту Украины стали 10% тогдашнего населения, она имела бы армию более 3 млн штыков и сабель. И могла бы победить советскую Россию – так же, как это смогла сделать Эстония.

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"Современные уклонисты - как те, кто 100 лет назад не пошел воевать за УНР, а затем в 1933 году ел собственных детей, пух от голода", - говорят в 10-й ОГШБр.

"У Украины нет другого выбора, кроме как воевать до победы в этой войне, если мы хотим выжить и как государство, и как нация. Мы или победим, или исчезнем!" - подытожили в "Эдельвейсе".