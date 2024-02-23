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Уклонисты - как те, кто 100 лет назад не пошел воевать за УНР, а затем в 1933 году ел собственных детей, - 10-я ОГШБр "Эдельвейс". ВИДЕО

В 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" считают, что причиной многих исторических поражений Украины был не только внешний враг, но и неадекватное поведение ее собственного населения.

Бригада опубликовала видео с кратким экскурсом в события столетней давности, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во время войны за независимость армия УНР составляла около 100 тыс. казаков и старшины. И это на 36-миллионную в то время Украину. Армия независимой Эстонии в то время также составляла 100 тыс. Но это на 1 млн эстонцев. То есть в Эстонии 10 % нации взяли в руки оружие и встали на защиту Родины и свободы. А в Украине - менее 0,3%", - напомнили в бригаде.

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"Эдельвейсы" посчитали, что если бы 100 лет назад на защиту Украины стали 10% тогдашнего населения, она имела бы армию более 3 млн штыков и сабель. И могла бы победить советскую Россию – так же, как это смогла сделать Эстония.

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"Современные уклонисты - как те, кто 100 лет назад не пошел воевать за УНР, а затем в 1933 году ел собственных детей, пух от голода", - говорят в 10-й ОГШБр.

"У Украины нет другого выбора, кроме как воевать до победы в этой войне, если мы хотим выжить и как государство, и как нация. Мы или победим, или исчезнем!" - подытожили в "Эдельвейсе".

Автор: 

история (2017) УНР (84) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (204) уклонисты (849)


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Топ комментарии
+28
Якби хтось перед тим як проводити історичні паралелі спочатку історію вивчав, то ціни б йому не було. Тупі маніпуляції аля параша діють хіба на повних імбецилів.
Доречі тодішня влада вважала кацапів братнім соціалістичним народом, а керували історик та письменник, чим все закінчилось всім відомо.
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23.02.2024 19:31
+24
Ви там зовсім поплили мізками?! На кого це лайно розраховано? Армійська частина шукає ворогів серед свого населення? Це вже повне дно.
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23.02.2024 20:06
+23
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23.02.2024 19:26
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Страница 5 из 5
Они так считают? Пускай учат историю о том сколько раз армию УНР распускали, центральная рада отправляла хрен знает куда, тогда была настоящая гражданская война, мимо коммунистов с кем воевали, были анархисты, эссэры и куча всякой криминальщины. Не нужно равнять х с пальцем пожалуйста
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24.02.2024 10:28 Ответить
Ану скажіть, будь ласка, скільки ви затримали синків чиновниківпризовного віку,або скільки випустили за гроші у ,кого їх доуя?А ,як так, що Люся обдристович у вас с'їбався, хто ж його випустив?То закон для всіх,чи все таки ні?🤔
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24.02.2024 11:32 Ответить
Без меры: подлые, жадные, ссыкливые... От властей власти отличаетесь лишь тем, что ещё и без меры тупы...
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24.02.2024 11:34 Ответить
Зе-моральний урод і повинен сісти за ґратами на пожитево...
З багатьох коментарів я зрозумів що я повинен і далі сидіти на фронті а ті хто повинен прийти замість мене на ротацію зараз розповідають як все погано і не знають за що помирати.
Пояснюю...
Прийдуть орки підети і ви і ваші діти воювати за "Великою и мАгучую". І вас не буде ніхто питати...
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24.02.2024 12:18 Ответить
Ото боєд, розрахований на повних дибілів, в нас таких як мінімум 73%, так, що можна продовжувати базікати в цьому стилі
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24.02.2024 12:25 Ответить
А автор даного маразму точно з Едельвейсів ? Якшо так то він погано знає історію свого краю.
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24.02.2024 12:55 Ответить
Ухилянт - це той, хто поставив підпис під присягою, вештається в тилу і обзиває ухилянтами інших.
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24.02.2024 12:59 Ответить
А то нічого що обмеження армії УНР була чернз нестачу продовольства. Банально, нестачі продовольства! Не висосуйте інформацію з пальця, будь ласка.
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24.02.2024 16:05 Ответить
Ага, Україна і нестача харчів.
В Україні і голодів через неврожай ніколи небувало.
Ти звідки взялося?
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24.02.2024 16:56 Ответить
Не потрібно маніпулювати і підмінювати поняття! Держава постійно вираховує податки з усіх громадян і організацій ,які в першу чергу мають іти на їх захист.
По факту ми маємо кілька генерацій військових пенсіонерів ,які жили і далі живуть за рахунок платників податків в тилу і тих безправних і беззахисних українців ,з яких спочатку здерли податки ,а потім без підготовки "кинули на м'ясо".
А ще кілька генерацій урядовців ,переважно неукраїнського походження , які розпродали і розбазарили збройний потенціал України ,скоротили особовий склад професійної армії , розмінували кордони і т.д. , а тепер ,не служивши ні дня, у ЗС , беруться когось судити і чіпляти ярлики.
Ганьбище!
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24.02.2024 17:04 Ответить
Доброго вечора всім. Почитавши різні коментарі, думки, висновки прошу Вас
по можливості почитати романи Українських письменників І.Х. Головченко
О.Г. Мусієнко назва Золоті Ворота Чорне Сонце видані у 1986 році. Для ледачих
Сторінка 434 ,435 там Є багато міркувань
Які актуальні для сьогодення. Всі відповіді ТАМ.
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24.02.2024 19:09 Ответить
А ухилянтам пофіг на країну. Їм все одно при кому жити. Вони швидко перевзуються потім.
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24.02.2024 21:14 Ответить
Тоді питання до держави чому вони на 36 мільйону Україну не змогли сформувати боєздатну армію. Мабуть бруківку вкладали та дерева висаджували... І доречі тім кому вдалось у 1920 роках виїхати не довелось їсти власних дітей
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24.02.2024 23:19 Ответить
То що , все пропало? Чи ще щось придумаєте?
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25.02.2024 00:42 Ответить
В Україні у 33 році, війни як такої не було взагалі. Люди пухли з голоду, страждали у муках і горях, їли мертву плоть не через те, що вони не протистояли як армія! А іменно через саму владу яка взяла у заручники і в рабство, як таке. Змушуючи віддавати власті останній кусок хліба, бо расєйскій владі потрібно було зерно і продукти для обміну на західні технології, станки, техніку. І цей процес стосувався не тільки України і її народу, а й інших не угодних ім країн і народів. У в сьому завжди будуть винуватий недолугі політики і недолугі гаранти держави та народу. Це ж вони там усі все рішають, приймають, відхиляють, голосують, блокують, засідають, збирають, агітують, верещать та сперечаються! Чи ні? Це ж вони представники народу, чи ні? Тому прошу редакцію видалити цю статтю і в іншій статті вибачитися перед Народом України, за такі слова, звинувачуючи, що Українці добровільно їли своїх дітей, тобто у них був вибір типу з'їсти вила, з якими вони мали воювати щоб не їсти своїх дітей! Тобто ми зараз усі маємо стати і пити у бій, я так розумію, бо я чи хтось інший хто не воює є ухилянь, бо в майбутньому будемо їсти своїх дітей? А зброя для усіх ухилянтів найдеться одномоментно? Бо, як що, ні то унас будуть постійно ухилянти, оскільки вони без зброї, і воювати не можуть. Нема ухилянтів, є Захисники України і Українського народу, а є народ України який і захищають ці захисники. Чому тоді ці воїни захищають іноземців які зараз в Україні і не говорять їм що вони ухилянти, адже вони зараз на землі яку вони захищають. Чекаю на вибачення від недолугої редакції Цензор нет.
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25.02.2024 08:31 Ответить
Вас там взагалі поплавило???? Держава що робила 30 років крім того що нищила обороноздатність???? А тепер люди винуваті???? От бери Оля автомат до рук, і вали в окопи! Побачу яку ти статтю після них напишеш! А народ не рухай, він не дурний а просто дуже довірливий!
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25.02.2024 11:25 Ответить
По губам водил авторам
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25.02.2024 12:44 Ответить
Та ідіть на х-й! Я повинен зараз згинути щоб ви потім файно жили?
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25.02.2024 19:43 Ответить
Чё ты берешь..ты правду пиши..что зассал..Что под юбкой тепло и уютно. Тварь мплороская
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26.02.2024 01:13 Ответить
Впевнений, що саме родичи авторки чи автора цієї статті своїх дітей і жерли у 1933... А ті хто втікали -живуть зараз у Канаді заможними та щасливими людьми
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26.02.2024 13:34 Ответить
судячи з коментарів , ви повні підари ЦЕНЗОР,НЕТ.
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26.02.2024 23:01 Ответить
ухилянти. то ухилянти, а уїбанти - це тох ,хто написав цю статтю.Цензор.нет виявляється уїбантом
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26.02.2024 23:05 Ответить
Ого , скільки критиків повилазило з під жінчиних спідниць ! Такі будуть добре жити при любій владі ... Пби хліба та видовищ ... А так , нафіга їм та Україна треба ? Дійде до того , що згодом скажуть ветеранам цієї війни - а ми вас туда нє посилалі ( ...
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27.02.2024 08:44 Ответить
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