Первое уничтожение БМПТ "Терминатор". Серафим Гордиенко, 14-й отдельный полк ВСУ. ВИДЕО

Командир расчета дронов в 14-м отдельном полку Серафим Гордиенко рассказал об уничтожении БМПТ "Терминатор".

Интервью с Серафимом Гордиенко опубликовано на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, передает Цензор.НЕТ.

"21-летний Серафим - украинский националист из Одессы, сын известного в городе общественного деятеля Марка Гордиенко, в первый день войны в 19 лет оставил обучение в университете и уехал на фронт добровольцем, стал профессиональным командиром расчета дронов в 14-м отдельном полку. О первом самом известном своем подвиге он рассказывает в этом интервью.Скажу откровенно, Серафим поразил меня своей осознаностью, целеустремленностью, четким знанием своего дела, мотивацией украинского патриота", - поделился своими впечатлениями Бутусов.

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