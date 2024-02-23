Первое уничтожение БМПТ "Терминатор". Серафим Гордиенко, 14-й отдельный полк ВСУ. ВИДЕО
Командир расчета дронов в 14-м отдельном полку Серафим Гордиенко рассказал об уничтожении БМПТ "Терминатор".
Интервью с Серафимом Гордиенко опубликовано на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, передает Цензор.НЕТ.
"21-летний Серафим - украинский националист из Одессы, сын известного в городе общественного деятеля Марка Гордиенко, в первый день войны в 19 лет оставил обучение в университете и уехал на фронт добровольцем, стал профессиональным командиром расчета дронов в 14-м отдельном полку. О первом самом известном своем подвиге он рассказывает в этом интервью.Скажу откровенно, Серафим поразил меня своей осознаностью, целеустремленностью, четким знанием своего дела, мотивацией украинского патриота", - поделился своими впечатлениями Бутусов.
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в повісті "Тарас Бульба" козак каже "за товаришів обідно" - це менталітет українця
чому ж ти збісився, cabrón ?