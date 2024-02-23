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Первое уничтожение БМПТ "Терминатор". Серафим Гордиенко, 14-й отдельный полк ВСУ. ВИДЕО

Командир расчета дронов в 14-м отдельном полку Серафим Гордиенко рассказал об уничтожении БМПТ "Терминатор".

Интервью с Серафимом Гордиенко опубликовано на ютуб-канале главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, передает Цензор.НЕТ.

"21-летний Серафим - украинский националист из Одессы, сын известного в городе общественного деятеля Марка Гордиенко, в первый день войны в 19 лет оставил обучение в университете и уехал на фронт добровольцем, стал профессиональным командиром расчета дронов в 14-м отдельном полку. О первом самом известном своем подвиге он рассказывает в этом интервью.Скажу откровенно, Серафим поразил меня своей осознаностью, целеустремленностью, четким знанием своего дела, мотивацией украинского патриота", - поделился своими впечатлениями Бутусов.

Смотрите также: Как врагу удалось совершить прорыв к югу от Авдеевки и детали отхода бойцов 53-й ОМБр из города | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7010) Бутусов Юрий (4367)


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Топ комментарии
+27
Гордість нації..
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23.02.2024 23:12
+25
Дякую брате! Завдяки тобі і тисячам інших козаків в нас досі є держава! Слава ЗСУ!
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23.02.2024 23:13
+23
Схоже А 50 на сьогодні - це ще не все . Птічкопад продовжується . Крім А 50 з радарів зник ще й СУ 34 . !!
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23.02.2024 23:13
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Гордість нації..
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23.02.2024 23:12 Ответить
Дякую брате! Завдяки тобі і тисячам інших козаків в нас досі є держава! Слава ЗСУ!
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23.02.2024 23:13 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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23.02.2024 23:21 Ответить
Схоже А 50 на сьогодні - це ще не все . Птічкопад продовжується . Крім А 50 з радарів зник ще й СУ 34 . !!
.
.
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23.02.2024 23:13 Ответить
Також бачив але поки неофіційно
Най буде так
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23.02.2024 23:22 Ответить
вони летіли близько одне до одного? бо на тому відео ракета якось дивно атакувала " теплову ловушку". може то був інший літак, бо з чого ракеті атакувати якусь одну з цілої купи ловушок
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23.02.2024 23:41 Ответить
Пишуть що Су 34 зник у Херсонській обл . А літак дрло - у Краснодарській .
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23.02.2024 23:45 Ответить
Оцей Козак,і добрим кандидат на посаду ПриЗедента України, а не оте убоге та ще ібоязливе, з 2014-15 років!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!
Слава Україні!
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23.02.2024 23:22 Ответить
Дякую тобі, Герою! Хай тебе Господь хранить.
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24.02.2024 00:16 Ответить
в фільмові "бєлоє сонце пустині" митник каже "за дєржаву обідно" - це менталітет русского

в повісті "Тарас Бульба" козак каже "за товаришів обідно" - це менталітет українця
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24.02.2024 04:01 Ответить
Киньте безпечне навчання у УКУ і підіть в перший тиждень війни добровольцем як Серафім - тоді й будете мати право розказувати що кому і як говорити.
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24.02.2024 05:55 Ответить
я ні в кого цього права не забирав, нікому його не дарував, і Серафима в своєму дописі не згадував

чому ж ти збісився, cabrón ?
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24.02.2024 15:39 Ответить
Честь 🫡🇺🇦
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24.02.2024 06:10 Ответить
 
 