Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР, - источники. ВИДЕО

По данным наших источников, удар беспилотниками по металлургическому комбинату в Новолипецке организовали сразу две украинских спецслужбы: СБУ и ГУР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины это законная цель", - отмечает источник.

После мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация персонала завода. Как добавляют в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.

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Кстати, владельцем пораженного комбината является приближенный к Путину российский олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей РФ.

По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Как сообщалось, прошлой ночью в одном из цехов Новолипецкого меткомбината (РФ) был пожар. Перед этим в Липецке слышали серию взрывов.