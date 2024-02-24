Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР, - источники. ВИДЕО
По данным наших источников, удар беспилотниками по металлургическому комбинату в Новолипецке организовали сразу две украинских спецслужбы: СБУ и ГУР.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины это законная цель", - отмечает источник.
После мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация персонала завода. Как добавляют в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.
Кстати, владельцем пораженного комбината является приближенный к Путину российский олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей РФ.
По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.
Как сообщалось, прошлой ночью в одном из цехов Новолипецкого меткомбината (РФ) был пожар. Перед этим в Липецке слышали серию взрывов.
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пусть трясутся от любого хлопка-бавовны...
Пан припускається тієж самої помилки, що і наші "західні партнери".
Липицький-
Рамштайн напустив смок-
Либиться...
Ох, може в агента козака тромби перевірити - добре пришиті?
А с другой стороны, вон на фронте у них намного больше вероятность попасть под дрон(да и не только), но никакой страх смерти их не останавливает, лезут, дохнут и снова лезут. Хрен их разберёшь...
Я стоял, студил движок,
А они, как в модном клипе,
Продолжали марш-бросок
В направлении на Липецк,
Прошуршали, как волна,
Вдалеке чернели точки,
На дороге тишина -
Шли за сто, уж это точно!
Я подумал: В добрый путь!
Поднялися спозаранку
Что б подольше потянуть
С бомбой краткую свиданку...