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Атаку на Новолипецкий металлургический комбинат организовали СБУ и ГУР, - источники. ВИДЕО

По данным наших источников, удар беспилотниками по металлургическому комбинату в Новолипецке организовали сразу две украинских спецслужбы: СБУ и ГУР.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Это один из крупнейших металлургических комбинатов России. Он работает на военно-промышленный комплекс РФ и выполняет большое количество государственных заказов. Сырье с этого предприятия идет на изготовление российских ракет, артиллерии, беспилотников и т.д. Поэтому для Украины это законная цель", - отмечает источник.

После мощных взрывов на Новолипецком металлургическом комбинате начался масштабный пожар и эвакуация персонала завода. Как добавляют в спецслужбах, беспилотники СБУ и ГУР попали в установки, предназначенные для первичного охлаждения неочищенного коксового газа. Поражение этих объектов, по данным источников, приведет к остановке всего производственного процесса металлургического комбината на длительное время.

Также смотрите: Ночью был пожар на Новолипецком меткомбинате в РФ. Губернатор Артамонов намекает, что причина - беспилотник. ВИДЕО

Кстати, владельцем пораженного комбината является приближенный к Путину российский олигарх Владимир Лисин. По оценкам Forbes, он входит в тройку самых богатых людей РФ.

Атака на Липецьк

По данным СМИ, до недавнего времени на Новолипецком металлургическом комбинате производилось сырье для российских компаний, занимающихся ядерным оружием и баллистическими ракетами.

Как сообщалось, прошлой ночью в одном из цехов Новолипецкого меткомбината (РФ) был пожар. Перед этим в Липецке слышали серию взрывов.

Автор: 

россия (95660) СБУ (19924) дроны (3974) ГУР (438)


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Топ комментарии
+22
Москалота має розуміти що причина їх бід це СВО а не порушення техпроцесу і куріння.
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24.02.2024 09:27
+20
***....ть, ах..уєть, Аху....єть! (с) Вєлікій і магучій узкій язик
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24.02.2024 09:28
+15
А ети друг перед другом сразу хвастаются. А что нельзя говорить что мы нипричем там оно само взорвалось или что на заводе был штаб росийских неонацистов? А то сразу все раскрыли кто и чем уничтожил рашистам даже не нужно разведку свою держать.
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24.02.2024 09:22
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А ети друг перед другом сразу хвастаются. А что нельзя говорить что мы нипричем там оно само взорвалось или что на заводе был штаб росийских неонацистов? А то сразу все раскрыли кто и чем уничтожил рашистам даже не нужно разведку свою держать.
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24.02.2024 09:22 Ответить
Москалота має розуміти що причина їх бід це СВО а не порушення техпроцесу і куріння.
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24.02.2024 09:27 Ответить
Пусть орки знают, что их долбит с неба ГУР ВСУ :

пусть трясутся от любого хлопка-бавовны...
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26.02.2024 11:18 Ответить
"А то сразу все раскрыли кто и чем уничтожил рашистам даже не нужно разведку свою держать" --- зрада на постному маслі називається Так ніби кацапи не взнають що атака була безпілотниками і не взнають куди вони влучили. Але Носов прибігає і розказує,що цю "велику таємницю" потрібно тримати і нікому не розказувати
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24.02.2024 09:35 Ответить
Воно кацап, їм можна.
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24.02.2024 09:38 Ответить
Справа не в зраді, справа в тому, що кругом один піар. Той щось збив, той втопив, той підірвав, той купив. Один спереду іншого. Огидно.
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24.02.2024 10:21 Ответить
"Той щось збив, той втопив, той підірвав, той купив. Один спереду іншого" --- хто що хоче бачити,то й бачить. По перше це факт,по друге це досягнення для українських військ,по третє це і в цілях пропаганди говориться,котру під час війни ніхто не відміняв. Просто ідіоти хочуть,щоб ніхто ні про що не говорив і ні про що ніхто не знав. Тобто іде війна.а як вона там собі йде,які досягнення є про це говорити не треба
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24.02.2024 11:23 Ответить
"Огидно" має бути кацапам, за те, що по них від нас прилітає. І кацапи мають знати, що працюють наші спецслужби, і що завтра може прилетіти по них куди завгодно. Що це не просто "хлопкі". Щоб частіше казали "а нас за шо ?!" та боялися. Щоб почало доходити, що за напад на інших може прилетіти "отвєтка" по ним самім. Дивна річ, але деяким "українцям" від цього також "огидно," як і кацапам. А мені пофігу, хто там у нас піариться, мені-аби такого піару про болота було побільше.
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24.02.2024 11:41 Ответить
"Щоб почало доходити..."
Пан припускається тієж самої помилки, що і наші "західні партнери".
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24.02.2024 12:16 Ответить
@"...збив, той втопив, той підірвав, той купив" - то все дуже гарно, бо вже зроблено. А ось якщо "зіб'ємо, втопимо, підірвемо, купимо" - то значно гірше! Бо і не зроблено ще (та й чи зробиться - см. зброя від Еквадора, чи літаки від Польщі), та ще і ворога попереджено.
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24.02.2024 15:06 Ответить
***....ть, ах..уєть, Аху....єть! (с) Вєлікій і магучій узкій язик
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24.02.2024 09:28 Ответить
Коментарі до третього відео це щось! 😂
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24.02.2024 10:13 Ответить
Було ще повне відео де ця істота, в одному реченні і Бога згадала і одразу матюча. Їбанута нація.
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24.02.2024 10:52 Ответить
Ну, Дмитро це зробив у двох реченях. Недалеко відірвався )))
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24.02.2024 15:09 Ответить
Алеж два речення, не одне, біля Бога не було матючча.
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24.02.2024 16:17 Ответить
Доброго ранку Україно.
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24.02.2024 09:28 Ответить
Пристрілка
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24.02.2024 09:29 Ответить
дєрьмак в шоці! альтернативні поставки братнього йому коксу для оп-и опинились під загрозою ))
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24.02.2024 09:30 Ответить
А зелені піздунці-бовкали вже війну виграли на телемарафетах.
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24.02.2024 09:50 Ответить
За таку спецоперацію молодці і СБУ і ГУР.
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24.02.2024 09:34 Ответить
давно не було, ми вже зачекались!
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24.02.2024 09:40 Ответить
Бажано , щоби цей комбінат , ніколи не приступив до робити 😡
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24.02.2024 09:40 Ответить
у перемоги багато батьків а поразка завжди сирота
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24.02.2024 09:42 Ответить
Никакой это не аппарат. Украина тут не при чем. Пожар на складе из за не выключенного чайника или короткого замыкания в сети
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24.02.2024 09:43 Ответить
Будемо сподіватися, що це "коротке замикання" там надовго.
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24.02.2024 10:14 Ответить
Мітал рок...
Липицький-
Рамштайн напустив смок-
Либиться...
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24.02.2024 09:44 Ответить
Хорошо так шмякнуло, гарно так
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24.02.2024 09:46 Ответить
И шо теперь дерьмаку будет за то, шо прое*ал, допустил такое?
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24.02.2024 09:49 Ответить
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24.02.2024 13:33 Ответить
Москальня має винести на референдум своє сакраментальне питання - "їпати" чи "о×уїти"?
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24.02.2024 09:50 Ответить
Баян....
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24.02.2024 09:51 Ответить
Подгорает?)
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24.02.2024 11:31 Ответить
Смішне попередження про мат, -вони ж ім розмовляють!!
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24.02.2024 09:58 Ответить
Все правильно. Спочатку відео з "високодуховнимі васкліцаніями", а потім - попередження про це
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24.02.2024 10:17 Ответить
Так шо, празнік прАдАлжаєЦЦА?
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24.02.2024 09:59 Ответить
Это огонь! Заждались
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24.02.2024 10:12 Ответить
Їрмаку ще за літаки виправдовуватися , а тут таке...
Ох, може в агента козака тромби перевірити - добре пришиті?
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24.02.2024 10:19 Ответить
То Порох відплатив за Ліпєцкую фабрику.
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24.02.2024 10:22 Ответить
На все заводы надо каждый день отправлять по дрону. И даже не столько, чтобы что-то разрушить(но и это тоже), а ещё чтоб запугать работяг. В какой-то момент они из-за страха просто перестанут выходить на смены. Автоматических производств там нет. ПВО у каждого завода не поставишь.
А с другой стороны, вон на фронте у них намного больше вероятность попасть под дрон(да и не только), но никакой страх смерти их не останавливает, лезут, дохнут и снова лезут. Хрен их разберёшь...
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24.02.2024 10:33 Ответить
https://biz.censor.net/columns/all/page/1/category/0/interval/5/author/534994/sortby/date: "https://biz.censor.net/columns/3474825/*****************************************************************************************************"
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24.02.2024 10:35 Ответить
Ето не ми ето ви самі сєбя обстретіваєте. 😁
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24.02.2024 10:41 Ответить
матом разгаварівают макакі з гівном в головах ...
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24.02.2024 10:44 Ответить
гарно так, гарно так...
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24.02.2024 11:03 Ответить
Пошла братва на Липецк,
Я стоял, студил движок,
А они, как в модном клипе,
Продолжали марш-бросок
В направлении на Липецк,
Прошуршали, как волна,
Вдалеке чернели точки,
На дороге тишина -
Шли за сто, уж это точно!
Я подумал: В добрый путь!
Поднялися спозаранку
Что б подольше потянуть
С бомбой краткую свиданку...
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24.02.2024 16:00 Ответить
🇺🇦🇺🇦🇺🇦✊🥇🥇🥇🕊️🕊️🕊️
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24.02.2024 23:37 Ответить
Єто савсєм другоє!!!! Бавовна сталося на площі 2 ( два!!!!) м² , Карл!!! Які безчєловєчьні лєтальні апарати? ІноАгнта (бо Ісаак!) Азімова начиталися? А явище бавовни виникло, в одразу самоліквідувалася.... Божа роса, мурза на уродів не стало, разом з прігожиним ( чи Навальним?)..
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24.02.2024 23:54 Ответить
 
 