Россияне ходят по Авдеевке и осматривают трупы своих бойцов, ликвидированных во время штурма города. ВИДЕО 18+
В сети публикуют видео, как россияне ходят по Авдеевке и осматривают своих убитых товарищей, погибших во время штурма.
Как информирует Цензор.НЕТ, оккупант, который снимает трупы своих товарищей, почти всех опознал. В одном месте россиянин увидел около 30 ликвидированных захватчиков.
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Перш ніж триндіти - вивчи матчасть. І не захищай крадіїв контенту.
бо це ви ***@ні підараси припхалися на українську землю ,
Якого чорта , кляті вбивці ?🤬
Здохнете всі на нашій землі !!
Мопед упал, американские флаги...куда подевался Гомер?