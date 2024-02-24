Россияне ходят по Авдеевке и осматривают трупы своих бойцов, ликвидированных во время штурма города. ВИДЕО 18+

В сети публикуют видео, как россияне ходят по Авдеевке и осматривают своих убитых товарищей, погибших во время штурма.

Как информирует Цензор.НЕТ, оккупант, который снимает трупы своих товарищей, почти всех опознал. В одном месте россиянин увидел около 30 ликвидированных захватчиков.

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