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Новости Видео Война
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Россияне ходят по Авдеевке и осматривают трупы своих бойцов, ликвидированных во время штурма города. ВИДЕО 18+

В сети публикуют видео, как россияне ходят по Авдеевке и осматривают своих убитых товарищей, погибших во время штурма.

Как информирует Цензор.НЕТ, оккупант, который снимает трупы своих товарищей, почти всех опознал. В одном месте россиянин увидел около 30 ликвидированных захватчиков.

Внимание! Ненормативная лексика! 18+

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 409 010 человек (+770 за сутки), 340 самолетов, 6534 танка, 9952 артсистемы, 12425 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

армия РФ (19358) ликвидация (3588) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+45
Вони так ******* слово "підарас" та "пєтух"... Ніби самі собі нагадують, хто вони є насправді
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24.02.2024 13:15
+29
Це нарізка. На початку відео наших бійців, яки ******* ту "беху", а за ним кацапський відосік про пасажирів тієї "бехі"
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24.02.2024 13:17
+28
Не сиділось їм дома біля юбки своєї Маші. Асвабадітєлі, ходять як дома в чужій країні.
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24.02.2024 13:27
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Погоняла какие то дурацкие "Вот "сорока" там "мопед" лежит". Ну разве нормальный боец выберет себе позывной "МОПЕД"?
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24.02.2024 13:10 Ответить
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24.02.2024 13:29 Ответить
Фанат,ну не будь таким прискіпливим.Ну шукають вони "Гомкра".Ти що його зараз людиною будеш вважати,чи нолмальним.Бійці ЗСУ їх всіх,і по одному,називають "підорами".На цьому і зупинимся...
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24.02.2024 21:35 Ответить
Фанат,вибач за помилки.Звичайно-"Гомера",і нормальним.
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24.02.2024 21:37 Ответить
Не зрозумів. На початку відео українську мову чутно...
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24.02.2024 13:11 Ответить
Це мабуть склейка, початок - відео від нашого, а продоження - орче.
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24.02.2024 13:14 Ответить
Це нарізка. На початку відео наших бійців, яки ******* ту "беху", а за ним кацапський відосік про пасажирів тієї "бехі"
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24.02.2024 13:17 Ответить
прилюдія )))
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24.02.2024 20:12 Ответить
Це відео, без вотермарки, будо спи##ено на каналі - russia no context.
https://t.me/russianocontext/2182
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24.02.2024 14:08 Ответить
Чому "спи##ено"?! Ви що переживаєте за "братский народ", що в їхнього автора, забирають хвилинку слави?
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24.02.2024 14:54 Ответить
А давай я тебе розочарую. Наприклад Олександр Коваленко (Злой Одессит) веде свій канал російською. Оскільки його аналітика спрямована на аудіторію для якої єдина знайома їй іноземна мова - російська. А гугл з перекладами з україської не справляється. Почитай дописи Фашик Донецкий... А ці хлопці роблять збори на ЗСУ, кокретним бригадам.
Перш ніж триндіти - вивчи матчасть. І не захищай крадіїв контенту.
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24.02.2024 17:22 Ответить
а на якому каналі фашик? а то ютуб дав канал з відео 5 і 3 роки назад.
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24.02.2024 20:32 Ответить
Фашик тут: https://t.me/gistapapapa
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27.02.2024 00:38 Ответить
так може відео дісталося нашим, бо автор-орк здох.
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24.02.2024 20:11 Ответить
Красівоє
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24.02.2024 13:12 Ответить
Зверочеловек повторяет: "нас боженька помазал"... ага, наверное ещё и благословил напасть на мирную страну, убивать насиловать грабить... Походу у отбросов человечества - х#йло и есть тот самый "бог"
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24.02.2024 15:08 Ответить
Ну взагалі то, наприклад ісламісти, саме так і кажуть: Аллах їх богословив на джихад; їх загиблі, потрапляють у рай до незайманих дівчат а вбивають вони включно невірних, які потрапляють до пекла
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25.02.2024 08:37 Ответить
У пошуках Гомера.
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24.02.2024 13:12 Ответить
Чому наші зараз не обстрілюють Овдіївку ?
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24.02.2024 13:13 Ответить
А хiба не чутно прильоти по кацапам на їхньому вiдео ? З характерним свистом.
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24.02.2024 14:33 Ответить
Вони так ******* слово "підарас" та "пєтух"... Ніби самі собі нагадують, хто вони є насправді
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24.02.2024 13:15 Ответить
с малаком ещенарожалки що ще може попасти в голову
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24.02.2024 20:13 Ответить
Ходить наче в м'ясному павільйоні м'ясо вибірає "ето наше, ето нє наше".
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24.02.2024 13:17 Ответить
Леонід,там все їхнє мясо.Ти хіба не чув,що українці,наші,навіть автомати позабирали,а наших вбитих і поготів...
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24.02.2024 21:39 Ответить
я розумію що все їхнє м'ясо, але вони схоже з різних підрозділів. Він ходить ї говорить "ета наш ета нє наш"
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24.02.2024 21:47 Ответить
Гомера Симпсона ищут
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24.02.2024 13:18 Ответить
Спасти рядового Гамєра.
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24.02.2024 13:19 Ответить
Крадут видео,вотерки лепать,бомжи🤣
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24.02.2024 13:18 Ответить
"спряататьса нєгді",- хробаки тебе сховают до невпізнанности.
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24.02.2024 13:21 Ответить
Не сиділось їм дома біля юбки своєї Маші. Асвабадітєлі, ходять як дома в чужій країні.
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24.02.2024 13:27 Ответить
Фраза неоднозначна. Кому треба може трактувати це так, що спровоцировав війну в Україні Майдан.
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24.02.2024 21:45 Ответить
празнічноє)
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24.02.2024 13:27 Ответить
То де "запитанниє"?! НЕ бачу. Це тільки ви полоненних страчуєте та піддаєте тортурам. Бо ви - нелюдь рашиська. У вас немає нічого від Людини. Вас і расчєлавєчівать не потрібно. Прийшла падаль на чужу землю вбивати і бідкається що їх тут помножили на нуль - що у вас після такого від людини?!
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24.02.2024 13:35 Ответить
Кацапи , мало там положили наші воіни ваших орків ,
бо це ви ***@ні підараси припхалися на українську землю ,
Якого чорта , кляті вбивці ?🤬
Здохнете всі на нашій землі !!
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24.02.2024 13:36 Ответить
А ведущий прикольно комментирует
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24.02.2024 13:56 Ответить
Эмоциональный петух за кадром кукарекает. Ничего, скоро и тебя, *****, "угадывать" будут.
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24.02.2024 14:05 Ответить
Ага, божєнька памазал...)) Вони в недалекому майбутньому всі здохнуть, так, чи інакше. Питання часу.
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24.02.2024 14:24 Ответить
Петух, тебе не Боженька помазав, а чорт прихистив! Но це ненадолго!
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24.02.2024 14:24 Ответить
Этот орк так возмущается как будто это мы к ним пришли с оружием. Видимо не нравится, догадывается что его ждёт такая же участь.
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24.02.2024 14:26 Ответить
їх зазомбували, шо то їхня "iсконна" земля, а українцiв створив Ленiн. А коли тi "вигаданi" українцi їх вбивають пачками, їм це дуже не подобається, але все одно лiзуть.
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24.02.2024 14:38 Ответить
головний петух це кацапський оператор, бо він у зоні був петухом і тому кожен раз згадує своє нікчемне життя. Слава ЗСУ!
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24.02.2024 14:35 Ответить
Какие жестокие эти укры! Как их земля носит!
Мопед упал, американские флаги...куда подевался Гомер?
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24.02.2024 14:39 Ответить
Істерикою орків задоволена!курви, що ви тут забули, засрали нам всю землю мраз
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24.02.2024 15:49 Ответить
Ви там усі на Жору схожі будете
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24.02.2024 15:51 Ответить
Приперлися на чужу землю і тепер Авдіївка їм не така. Щоб ви подохли всі, чим скоріше, тим краще. Яке Царство небесне, горіти вам усім у пеклі. І Боженька тебе зберіг, щоб ти зняв відео і розповсюдив по всій довбаній рашці, і потім прибере тебе і всіх твоїх, щоб і знімати було нікому. Будьте ви прокляті!!!
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24.02.2024 15:55 Ответить
Пазл "Собери Жору".
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24.02.2024 16:35 Ответить
Ґомера з'їли.... Інакше куди б він подівся? ЗСУ шана і подяка!
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24.02.2024 16:41 Ответить
Слава ЗСУ !!! Смерть руцким петухам.
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24.02.2024 17:03 Ответить
кацап -ти підар! Ми на своїй землі,а ви окупанти і всі ви згинете тут!
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24.02.2024 17:52 Ответить
Какой вонючий рот у этого выбл.дка! Надеюсь очень скоро он уедет к "братишкам", в пекло.
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24.02.2024 18:38 Ответить
Суровиє парні, адні гавномьотчнікі ! А еті-- нє наши...
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24.02.2024 19:03 Ответить
Прийшли в своїх смердючих ризяках на нашу землю, ще й незадоволені, що їхні уйобки дохлі валяються...
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24.02.2024 19:07 Ответить
ОНИ ФЛАГИ США ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ НЕОБХОДИМО ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ !)
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25.02.2024 03:28 Ответить
Вместо Гомера нашли Американский флаг))
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25.02.2024 17:38 Ответить
проклятые укры похители Гомера и заставляли целовать американский флаг!
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25.02.2024 17:41 Ответить
 
 