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Активисты Greenpeace Германии призвали посольство РФ в Берлине убрать руки от Украины. ФОТО

Сегодня утром активисты Greenpeace спроектировали на здание посольства России в Берлине требование "Прекратить убийства" и "Руки прочь от Украины".

Таким образом, Greenpeace в Германии указывает на прямую ответственность российского руководства во главе с президентом Владимиром Путиным за смерти и ранения, вероятно, более 500 000 человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-фрелиз Greenpeace.

Решение Путина нарушить международное право и напасть на Украину 24 февраля 2022 посеяло смерти и бесконечные страдания народа Украины.

"Шокирует то, что ужасы войны, которую инициировал Путин, продолжаются уже третий год, - отмечает Александр Лурц, эксперт по разоружению Greenpeace. Россия должна прекратить убийства в Украине и вывести свои войска. В то же время, международное сообщество, в частности правительство Германии, должно продолжать решительно поддерживать Украину, а также активизировать дипломатические усилия, направленные на прекращение войны.

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Акція Greenpeace під посольством РФ
Акція Greenpeace під посольством РФ
Акція Greenpeace під посольством РФ
Акція Greenpeace під посольством РФ
Акція Greenpeace під посольством РФ

Автор: 

Германия (6979) посольство РФ (451) Greenpeace (31)


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Топ комментарии
+11
потужно плять..
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24.02.2024 15:03
+5
Спершу скажіть хоча б за це дякую німцям.
Скільки там біженців із України які могли б підтримати, а я їх тут не бачу від слова зовсім.
А що стосується дій влади - всі здобутки робляться всупереч діянням на всіх щаблях їхньої діяльності.
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24.02.2024 15:30
+3
Напомнило одиноких сирот навальнят.
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24.02.2024 15:07
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потужно плять..
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24.02.2024 15:03 Ответить
Німеччина таки роздуплилась.
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24.02.2024 15:11 Ответить
Не Німеччина, а "зелені". Всі "зелені". Всі двоє!
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24.02.2024 19:57 Ответить
Напомнило одиноких сирот навальнят.
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24.02.2024 15:07 Ответить
Я был убеждён, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(АБС, "Понедельник начинается в субботу")
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24.02.2024 15:08 Ответить
Стругацкие. Их отец Натан Залманович был из Дубовичей.
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24.02.2024 15:19 Ответить
Інфантильні дорослі діти... Хоча... У Грети Тунберг хоч циці трохи виросли - хоч якийсь прогрес
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24.02.2024 15:09 Ответить
І таки шо нормальні циці? Є сенс шукати фото?
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24.02.2024 22:18 Ответить
Якщо відверто - мені подобається розмір 3. Але там менше
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25.02.2024 06:19 Ответить
Журналістів більше чим поліціянтів, а поліціянтів більше ніж мітінгувальників...
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24.02.2024 15:09 Ответить
Україна, - вистояла разом з Українцями, незважаючи на відверте небажання привладних Зеленського та призначенців, вести РЕАЛЬНУ підготовку до відсічі московській війні!
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24.02.2024 15:27 Ответить
Спершу скажіть хоча б за це дякую німцям.
Скільки там біженців із України які могли б підтримати, а я їх тут не бачу від слова зовсім.
А що стосується дій влади - всі здобутки робляться всупереч діянням на всіх щаблях їхньої діяльності.
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24.02.2024 15:30 Ответить
Масова акція.
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24.02.2024 15:30 Ответить
НіфуяСобі!...
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24.02.2024 15:41 Ответить
А де майже два мільйони біженців яких прихистила Німечина чи їм байдуже їх це не турбує ?
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24.02.2024 15:50 Ответить
1млн. 200 тыс.
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24.02.2024 16:03 Ответить
митинги назначены на 16:00
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24.02.2024 15:52 Ответить
шото оті двоє на німців не схожі. на своїх більше.
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24.02.2024 19:59 Ответить
Dankeschön, *******!
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25.02.2024 01:02 Ответить
 
 