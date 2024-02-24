Активисты Greenpeace Германии призвали посольство РФ в Берлине убрать руки от Украины. ФОТО

Сегодня утром активисты Greenpeace спроектировали на здание посольства России в Берлине требование "Прекратить убийства" и "Руки прочь от Украины".

Таким образом, Greenpeace в Германии указывает на прямую ответственность российского руководства во главе с президентом Владимиром Путиным за смерти и ранения, вероятно, более 500 000 человек, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-фрелиз Greenpeace.

Решение Путина нарушить международное право и напасть на Украину 24 февраля 2022 посеяло смерти и бесконечные страдания народа Украины.

"Шокирует то, что ужасы войны, которую инициировал Путин, продолжаются уже третий год, - отмечает Александр Лурц, эксперт по разоружению Greenpeace. Россия должна прекратить убийства в Украине и вывести свои войска. В то же время, международное сообщество, в частности правительство Германии, должно продолжать решительно поддерживать Украину, а также активизировать дипломатические усилия, направленные на прекращение войны.

Читайте также: Экоактивисты помешали разгрузить российский газовоз в финском порту Торнио









