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Имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими заражен, - Зеленский обратился к лидерам стран G7. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам "Большой семерки" и поблагодарил за поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Обратился к лидерам G7 – крупнейшим демократиям мира.

Я благодарю вас за эти два года вместе. Этот страшный день 24 февраля и весь ужас, принесенный Россией, все же не лишил нормального будущего Украины.

Пожалуйста, помните, что имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими заражен, и всегда именно это открывает простор для подлинной безопасности и развития демократии. Мы слышим в это время: History is watching. И это совершенно верно.

Вы очень хорошо знаете, что нам нужно, чтобы защитить наше небо, чтобы укрепить нашу армию на земле. И вы знаете все, что нам нужно для поддержания и продолжения наших успехов на море. И вы хорошо понимаете, что нам нужно все это вовремя. Мы рассчитываем на вас.

Наше лидерство достаточно, чтобы восстанавливать безопасность. Когда ведущие демократии мира действительно решительны, эта решимость преодолевает все вызовы".

Читайте также: Байден обсудит с лидерами стран G7 дальнейшую поддержку Украины, - Белый дом

Автор: 

G7 (836) Зеленский Владимир (20482)


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Топ комментарии
+14
Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Великої сімки

Велика шістка звернулася до Великої сімки.
Ги...
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24.02.2024 19:39
+4
G7 тикає твою харю у невиконання свої вимог , як сцяного цуценя! А ти їм претензії, *****!!!
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24.02.2024 19:44
+4
Не дофіга лі цього покидька на сьогодні.

Бутусова знов викинули за борт. Так нафіга так нав'язливо піарити державного зрадника?

Тим більше, що зозуля у годиннику теж може раз на годину щось віщати.
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24.02.2024 19:55
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Хто б казав про імперські амбіції...
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24.02.2024 19:38 Ответить
Та ти, блін, татарова прибери а потім звертайся, чудо !
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24.02.2024 20:24 Ответить
Какой там имперские амбиции у злопамятного шизоида, который не стидаеться давитися канцерогенным фастфудом, та як з голодного краю.
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24.02.2024 20:26 Ответить
Президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів Великої сімки

Велика шістка звернулася до Великої сімки.
Ги...
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24.02.2024 19:39 Ответить
G7 тикає твою харю у невиконання свої вимог , як сцяного цуценя! А ти їм претензії, *****!!!
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24.02.2024 19:44 Ответить
уявіть ницість подоляківщини в текстах для ЗЕцуценяти - КУДИ ДІНУТЬСЯ , СТЕРПЛЯТЬ ВІД НА ВСЕ, ЯКЩО ХОЧУТЬ ПОЗБУТИСЯ *****!А ПРИЇХАЛИ СЮДИ -ЗНАИТЬ СТЕРПЛЯТЬ ВСЕ ЩО СКАЖУ!

Знаєте як це називається - ДИПЛОМАТИНІ РАЗВОДКИ ТІТУШНІ імені Єрмака
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24.02.2024 19:48 Ответить
Заяви такі, наче ЗСУ стоїть під москвою. Трохи б на землю опуститися нашому генералу-адміралу.
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24.02.2024 19:47 Ответить
Фельдмаршалу!
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24.02.2024 20:03 Ответить
Воно неадекватне - сама зелень це вже відмічає.
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24.02.2024 20:12 Ответить
Еще бы... даже ступень(БО СТУПА) УВИДИТ недолугiсть чьорта, которого Б-е-е-ня снял с атаса (квартального).
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24.02.2024 20:30 Ответить
щось вони не надто оптимістично налаштовані
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24.02.2024 19:48 Ответить
Так ти ж заявляв що не битимеш по території мордору. Як же тоді *уйло програє???
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24.02.2024 19:49 Ответить
Это оно про себя сказало???
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24.02.2024 19:51 Ответить
Не дофіга лі цього покидька на сьогодні.

Бутусова знов викинули за борт. Так нафіга так нав'язливо піарити державного зрадника?

Тим більше, що зозуля у годиннику теж може раз на годину щось віщати.
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24.02.2024 19:55 Ответить
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24.02.2024 20:07 Ответить
Матра-Сімка.
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24.02.2024 20:50 Ответить
3.14здун... зелений!
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24.02.2024 20:19 Ответить
Имперские амбиции подавляются внешним управлением военное администрации (победившей страны) на протяжении одного двух поколений (25-50 лет)!
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24.02.2024 20:20 Ответить
А авторитарно-диктаторські амбіції? Може достатньо подарувати квиток до кабиздоха "5-6 менеджерам" і все стане з голови на ноги?
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24.02.2024 20:23 Ответить
Гучні заяви ворушать повітря,а не співрозмовника.
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24.02.2024 20:25 Ответить
Його заклики схожі на промови кремлівських вождів з трибуни чергового з'їзду кпрс, у фінальній його частині, коли традиційно слали прокляття на адресу американських імперіалістів, які заважають будувати світле комуністичне майбутнє.
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24.02.2024 20:26 Ответить
А Мелоні таки симпатичненька.
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24.02.2024 20:31 Ответить
Когда у него язык сотрется от *******?
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24.02.2024 20:34 Ответить
********* програє після знищення логістики, інфраструктури та виробництва. І що ми для цього робимо? Відосіки знімаємо? ... Чомусь жодна кацапська ракета не влучила в найбільшу в світі хабадівську синагогу в Дніпрі...
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24.02.2024 22:31 Ответить
правильно.
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25.02.2024 01:50 Ответить
Mirovaya revolucia nachataya Krasnopuzim bidlom 7 November 1917 g ne prekratitca Nikogda....Mir vo bsem Mire zakonchilsa...💥
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25.02.2024 03:16 Ответить
 
 