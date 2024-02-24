Имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими заражен, - Зеленский обратился к лидерам стран G7. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам "Большой семерки" и поблагодарил за поддержку Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Зеленского.

Украинский президент отметил: "Обратился к лидерам G7 – крупнейшим демократиям мира.

Я благодарю вас за эти два года вместе. Этот страшный день 24 февраля и весь ужас, принесенный Россией, все же не лишил нормального будущего Украины.

Пожалуйста, помните, что имперские амбиции и реваншизм исчезают только от проигрыша того, кто ими заражен, и всегда именно это открывает простор для подлинной безопасности и развития демократии. Мы слышим в это время: History is watching. И это совершенно верно.

Вы очень хорошо знаете, что нам нужно, чтобы защитить наше небо, чтобы укрепить нашу армию на земле. И вы знаете все, что нам нужно для поддержания и продолжения наших успехов на море. И вы хорошо понимаете, что нам нужно все это вовремя. Мы рассчитываем на вас.

Наше лидерство достаточно, чтобы восстанавливать безопасность. Когда ведущие демократии мира действительно решительны, эта решимость преодолевает все вызовы".

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