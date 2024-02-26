Оккупант в окопе жестами просит сигарет у своего дрона, но получает мину с украинского. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил оккупанта, который, очевидно, приняв БПЛА за своего, жестами просил сбросить на позицию сигареты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с последней ошибкой оккупанта на украинской земле опубликован в соцсетях.

Курение убивает. Сейчас фронтовое небо настолько переполнено дронами, что русский солдат просто перепутал свою и чужую "птичку". Он просил у своей закурить, но наша дала прикурить. Запорожское направление. Великолепные кадры от ударной группы "Черный Лебедь", - отмечает автор публикации.

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