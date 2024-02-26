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Оккупант в окопе жестами просит сигарет у своего дрона, но получает мину с украинского. ВИДЕО

Оператор украинского дрона уничтожил оккупанта, который, очевидно, приняв БПЛА за своего, жестами просил сбросить на позицию сигареты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с последней ошибкой оккупанта на украинской земле опубликован в соцсетях.

Курение убивает. Сейчас фронтовое небо настолько переполнено дронами, что русский солдат просто перепутал свою и чужую "птичку". Он просил у своей закурить, но наша дала прикурить. Запорожское направление. Великолепные кадры от ударной группы "Черный Лебедь", - отмечает автор публикации.

Читайте: Каждая выкуренная сигарета уменьшает продолжительность жизни на 5 минут 30 секунд, - исследование

Автор: 

армия РФ (19375) курение (245) уничтожение (7023) Запорожская область (3122)


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Топ комментарии
+37
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26.02.2024 10:02
+31
Курити шкідливо - ЗСУ попереджає....
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26.02.2024 09:42
+17
Наглядний пример - куріння вбиває.
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26.02.2024 09:41
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Наглядний пример - куріння вбиває.
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26.02.2024 09:41 Ответить
Курити шкідливо - ЗСУ попереджає....
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26.02.2024 09:42 Ответить
Вмісто закурить дали прикурить
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26.02.2024 09:42 Ответить
Коли ви вже накуритесь...
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26.02.2024 09:42 Ответить
х*я в рот кацап попросив, а не сигарет
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26.02.2024 09:42 Ответить
Летить дрон..., попросив закурити..., лежу курю....
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26.02.2024 09:43 Ответить
Накурився?
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26.02.2024 09:43 Ответить
Бомбезний табачок )
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26.02.2024 09:46 Ответить
Минздрав нервно курит в сторонке
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26.02.2024 09:47 Ответить
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26.02.2024 09:49 Ответить
ничего не обычного ,дали прикурить
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26.02.2024 09:49 Ответить
Тепер кури скільки завгодно с@ка кацапська😁
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26.02.2024 09:51 Ответить
Друг аставь пакуріть-а в атвєт тішина...
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26.02.2024 09:51 Ответить
Такую папиросу и на троих можно было покурить)
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26.02.2024 09:53 Ответить
Ще дихає, видно по пару з рота. Так що я б не сильно радів, але все одно вийшло кумедно
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26.02.2024 09:59 Ответить
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26.02.2024 10:02 Ответить
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26.02.2024 10:51 Ответить
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26.02.2024 13:13 Ответить
МальбОро? Лаки Страйк?
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26.02.2024 10:39 Ответить
Польот
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26.02.2024 11:01 Ответить

мабуть такі ))
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26.02.2024 13:00 Ответить
Прикурили недопалка
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26.02.2024 10:55 Ответить
Ну шо, покурил, сволота?!
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26.02.2024 11:14 Ответить
Хто знає, як на нулі відлічають свої дрони від чужих ?? Якщо це не військова таємниця.
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26.02.2024 11:20 Ответить
Як там кацапи кажуть: - курєво і порєво - єто здорєво.
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26.02.2024 11:27 Ответить
ПОДКУРИЛИ ТАК СКАЗАТЬ...............
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26.02.2024 11:41 Ответить
Дрон дав прикурити. Аж дим пішов від калош.
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26.02.2024 12:28 Ответить
Сервіс по українськи - тільки попросив і вже лежить курить...
Європабл*я...)))
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26.02.2024 13:04 Ответить
Подивіться на його броню. Навіть на ногах хокейні щитки. Він точно здох? На останніх кадрах він ще дихає бо пара ротом йде.
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26.02.2024 15:12 Ответить
ГОСУДАРСТВУ НЕОБОДИМО НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ ВСЁ ПРОИЗВОДСТВО СИГАРЕТ В УКРАИНЕ !!!
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27.02.2024 00:15 Ответить
 
 