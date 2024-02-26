Сырский о визите на передовые командные пункты: Защита войск от дронов и ударов с воздуха КАБами - это первоочередные вопросы. ВИДЕО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе боевых действий.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиций наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и нуждается в постоянном контроле.
Мы подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", - говорится в сообщении.
Также Сырский и Умеров пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о положениях дел на местах.
"Проанализировали возникающие в бригадах проблемы. Обратил внимание на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизней наших защитников и защитниц. Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений", - подытожил главнокомандующий ВСУ.
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довбойоп !
Українською він не розмовляє, як і найвеличніший.
Не вистачає косоворотки...
Захист військ від дронів та ударів з повітря КАБами - це першочергові питання.
- Джерело: https://censor.net/ua/v3475441
І, ясно, максимально швидко поширити цю технологію на всі наші сили.
Щодо самих планеруючих авіабомб, думаю, що їх теоретично можна збивати в польоті (в процесі їх наближення до цілі), адже ці бомби, ймовірно, мають дозвукову швидкість.
Щодо ЛІТАКІВ... ... ... Не знаю, як нашим силам вдалося збити 7 штук минулого тижня, але хотілося б, щоб цей процес не зупинявся.
Наші ударні дрони підпалюють нафтобази і нафтопереробні заводи на ворожій території, і це є дуже добре. Але значно краще було б, якби наші дрони знищували ворожі ЛІТАКИ! Як на аеродромах, так і в польоті! - Будь-як.
ЛІТАКІВ у ворога мало, а бомб, якими вони б'ють, - дуже багато. Тож НЕОБХІДНО нищити ворожі ЛІТАКИ!