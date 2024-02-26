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Сырский о визите на передовые командные пункты: Защита войск от дронов и ударов с воздуха КАБами - это первоочередные вопросы. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе боевых действий.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиций наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и нуждается в постоянном контроле.

Мы подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сырский посетил передовые командные пункты на фронте: Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности

Также Сырский и Умеров пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о положениях дел на местах.

"Проанализировали возникающие в бригадах проблемы. Обратил внимание на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизней наших защитников и защитниц. Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений", - подытожил главнокомандующий ВСУ.

Автор: 

Александр Сырский (601) Умеров Рустем (534)


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Топ комментарии
+13
На небі засяяла нова зірка серед блогерів з такими темпами можна і найвеличнійшого переплюнути
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26.02.2024 10:48
+11
Схоже, що йому тексти теж вже пише Литвин, як і для преЗЕдента...
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26.02.2024 10:45
+11
Приказываю сделать шаги по защите от дронов и КАБ. Все,поехал дальше.
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26.02.2024 10:48
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А може по КАБам із Олєщуком поспілкуватися?
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26.02.2024 10:44 Ответить
нехай сирський розскаже, як із залізниці в Авдіївці та на північному фланзі - біля Степового, не можна було збудувати укріплення з бункерами із залізобєтонних шпал та залізничних сталевих рейок ?

довбойоп !
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26.02.2024 13:37 Ответить
Схоже, що йому тексти теж вже пише Литвин, як і для преЗЕдента...
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26.02.2024 10:45 Ответить
На небі засяяла нова зірка серед блогерів з такими темпами можна і найвеличнійшого переплюнути
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26.02.2024 10:48 Ответить
дві звязди з огидними іблами
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26.02.2024 10:53 Ответить
Приказываю сделать шаги по защите от дронов и КАБ. Все,поехал дальше.
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26.02.2024 10:48 Ответить
Бубачка прибрав Залужного за "говірливість"?
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26.02.2024 10:50 Ответить
Та хер там -- час назад інтерв"ю солдата з госпіталю в Дніпрі - на них - 5чол - за день влупило 20 дронів
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26.02.2024 10:50 Ответить
Не хочу нікого критикувати. Проте ... командир, який хапає гвинтівку і піднімає роту в атаку - герой, але не командир. Бо все військо втрачає керування. ПОРАДА така: генерали мають звернутись до Ставки про повернення звільнених генералів, всіх, з початку війни. І створити мозковий центр при Генштабі.
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26.02.2024 10:58 Ответить
«Дивує та викликає тривогу» в Українців, повна відсутність біля військових, отого «видатного рішали» з ОПУ …. Як там справи будуть на фронті складатися без його фото поряд з військовими картами та Планами ?? Не дарма ж, Зеленський, розповів Українцям про дивне знання московітами, усіх Планів з України…. Тривожно… Як то без нього? Хто ще? Сівкович з тадеєвим, собі помічників аби якихось ,з пивнушок не брали… Тільки, перевірених московітами.
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26.02.2024 10:59 Ответить
ну подивимось який з нього командувач. Буданов вюе набазікав рашистам на користь.
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26.02.2024 11:05 Ответить
По всім утюгам коменти зеленського і сирського-а залужного гнобили за фотки з жінкою на феесбуці
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26.02.2024 11:07 Ответить
Смію запитати,а яку зброю він привіз для захисту від КАБів і дронів?
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26.02.2024 11:58 Ответить
і як саме він планує захиститись від КАБів?
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26.02.2024 12:26 Ответить
Як бачу Сирського, не можу позбавитись відчуття, що цього чоловіка звати Ємєля...
Українською він не розмовляє, як і найвеличніший.
Не вистачає косоворотки...
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26.02.2024 13:03 Ответить
смердючий кацап і татарин приїхали позніматися в рекламі... грьобаний стид!
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26.02.2024 16:38 Ответить
Повністю підтримую твердження в заголовку цієї статті -

Захист військ від дронів та ударів з повітря КАБами - це першочергові питання.

- Джерело: https://censor.net/ua/v3475441
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27.02.2024 03:21 Ответить
Головна задача - знайти ефективну технологію множення цих "КАБ-ів" і тих ЛІТАКІВ, які їх запускають, на нуль.

І, ясно, максимально швидко поширити цю технологію на всі наші сили.

Щодо самих планеруючих авіабомб, думаю, що їх теоретично можна збивати в польоті (в процесі їх наближення до цілі), адже ці бомби, ймовірно, мають дозвукову швидкість.

Щодо ЛІТАКІВ... ... ... Не знаю, як нашим силам вдалося збити 7 штук минулого тижня, але хотілося б, щоб цей процес не зупинявся.
Наші ударні дрони підпалюють нафтобази і нафтопереробні заводи на ворожій території, і це є дуже добре. Але значно краще було б, якби наші дрони знищували ворожі ЛІТАКИ! Як на аеродромах, так і в польоті! - Будь-як.

ЛІТАКІВ у ворога мало, а бомб, якими вони б'ють, - дуже багато. Тож НЕОБХІДНО нищити ворожі ЛІТАКИ!
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27.02.2024 03:26 Ответить
 
 