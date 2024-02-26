Сырский о визите на передовые командные пункты: Защита войск от дронов и ударов с воздуха КАБами - это первоочередные вопросы. ВИДЕО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей и подразделений в районе боевых действий.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Заслушали командующих группировок войск по ситуации на участках их ответственности. Враг регулярно штурмует позиций наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и нуждается в постоянном контроле.

Мы подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые дальнейшие шаги, в первую очередь защиты войск от дронов и ударов с воздуха КАБами, а также усиление отдельных участков фронта", - говорится в сообщении.

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Также Сырский и Умеров пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о положениях дел на местах.

"Проанализировали возникающие в бригадах проблемы. Обратил внимание на важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, а также сохранения жизней наших защитников и защитниц. Для улучшения боеспособности, устойчивости и управления подразделениями безотлагательно на месте принял несколько решений", - подытожил главнокомандующий ВСУ.