Оккупант на поле боя выбрасывает свое оружие, чтобы легче было бежать. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись атаки украинских операторов дронов на вражескую бронемашину с десантом на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видны попадания в российскую бронемашину. После этого уцелевшие оккупанты спешиваются и бегут по полевой дороге. На записи можно насчитать около восьми россиян. Операторы дронов дважды сбрасывают на них боеприпасы. Один из оккупантов остается лежать на дороге. На последних кадрах записи видно, что после второго попадания один из "бегунов" бросает на обочину оружие - вероятно, пулемет, и продолжает бежать.
Топ комментарии
+7 vadik kut
показать весь комментарий26.02.2024 12:13
+6 Василь Васько #582549
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+6 Алекс Скела
показать весь комментарий26.02.2024 11:55
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Боягузи
"Сваїх не бросаєм"
Їх відношення до військового обов'язку
Та і прикольно та весело в принципі коли орки отримують поранення!
- *******, сер
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼