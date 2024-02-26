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Новости Видео Война
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Оккупант на поле боя выбрасывает свое оружие, чтобы легче было бежать. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись атаки украинских операторов дронов на вражескую бронемашину с десантом на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видны попадания в российскую бронемашину. После этого уцелевшие оккупанты спешиваются и бегут по полевой дороге. На записи можно насчитать около восьми россиян. Операторы дронов дважды сбрасывают на них боеприпасы. Один из оккупантов остается лежать на дороге. На последних кадрах записи видно, что после второго попадания один из "бегунов" бросает на обочину оружие - вероятно, пулемет, и продолжает бежать.

Смотрите также: Горит российский танк, подорвавшийся на мине под Авдеевкой. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант в окопе жестами просит сигарет у своего дрона, но получает мину с украинского. ВИДЕО

Автор: 

Авдеевка (2444) бой (169)


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Топ комментарии
+7
не тіко зброю, а ще таварісча свого, піdaра)
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26.02.2024 12:13
+6
Для чого таку маячню публікувати?? Скоро будутьновини як кацап сів пок..ть, чи зняв штани, чи ще якась муйня. Не падайде на дно
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26.02.2024 11:50
+6
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26.02.2024 11:55
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Сортировать:
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Для чого таку маячню публікувати?? Скоро будутьновини як кацап сів пок..ть, чи зняв штани, чи ще якась муйня. Не падайде на дно
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26.02.2024 11:50 Ответить
Це хроніка війни.
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26.02.2024 12:17 Ответить
Не подобається не дивись, а так відео інформативно - на ньому наглядний приклад наскільки кацапська недоармія:
Боягузи
"Сваїх не бросаєм"
Їх відношення до військового обов'язку
Та і прикольно та весело в принципі коли орки отримують поранення!
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26.02.2024 13:12 Ответить
Та и хер з ним -- вчора наших солдат при спробі здатися в полон розстріляли
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26.02.2024 11:53 Ответить
- Беррімор, а правда що русскіє своїх не кидають?
- *******, сер
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26.02.2024 11:54 Ответить
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26.02.2024 11:55 Ответить
Краще наші втікли би ,а не тупо здалися в полон щоб їх розстріляли.
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26.02.2024 11:57 Ответить
Полонених не брати
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26.02.2024 11:57 Ответить
Краще було би , щоби наші тільки кромсали на фарш калятів на нашій землі , а самі ніколи не потрапляли в полон , до цих дикунів і вбивць 😠
Героям слава 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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26.02.2024 12:12 Ответить
не тіко зброю, а ще таварісча свого, піdaра)
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26.02.2024 12:13 Ответить
і сваІво нє бросілі.... герої
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26.02.2024 12:13 Ответить
Вбивати кацапів без жалю. Тільки так можна очистити землю від зла.
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26.02.2024 14:30 Ответить
Ну "Покємон" ( ПКМ,реально важка муйня 9-яь КГ). Та ще короб на 6 кг (під 200 патронів). Одеробло рідкісне. Із за патрону 7,62х54, із закраїною, має складну систему досилання.
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26.02.2024 14:32 Ответить
узкие сваїх нєбрасают )))
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26.02.2024 15:17 Ответить
 
 