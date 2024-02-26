Оккупант на поле боя выбрасывает свое оружие, чтобы легче было бежать. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись атаки украинских операторов дронов на вражескую бронемашину с десантом на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видны попадания в российскую бронемашину. После этого уцелевшие оккупанты спешиваются и бегут по полевой дороге. На записи можно насчитать около восьми россиян. Операторы дронов дважды сбрасывают на них боеприпасы. Один из оккупантов остается лежать на дороге. На последних кадрах записи видно, что после второго попадания один из "бегунов" бросает на обочину оружие - вероятно, пулемет, и продолжает бежать.

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