Защитники Авдеевки рассказали о выходе с коксохимического завода: "Тяжелее всего - это покидать свою землю". ВИДЕО

Парни, державшие круговую оборону на Авдеевском коксохиме, рассказали об уходе с завода. Многие отходить не хотели, но приказ есть приказ. Как рассказал командир батальона 47 ОМБр, им даже удалось эвакуировать с завода всех "двухсотых" и "трехсотых".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в новом сюжете проекта "Український Свідок".

В сюжете командир и военнослужащие 26 отдельного стрелкового батальона 47 ОМБр подробно останавливаются на том, как они держали оборону на Авдеевском коксохиме. Они рассказали, как развивались события, когда выросла интенсивность боев, о "мясных штурмах" и уходе из города.

"Если сравнивать с "Азовсталью", то коксохим в разы меньше, – рассказывает командир 26 ОСБ с позывным Монгол. – Но как крепость его использовать можно".

По словам Монгола, интенсивность наступления на завод выросла в январе: тогда россияне начали наступление из разных направлений. При этом дронами по заводу почти не работали – там очень много металла, создающего радиопомехи.

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Коксохим обстреливали преимущественно КАБами (корректируемыми авиабомбами).

"Завод разбирали вдребезги, - говорит Алексей (Али), командир роты 47 ОМБр. - Когда прилетает один КАБ, то с потолка все падает тебе в стаканчик с кофе. А теперь представьте, что таких КАБов прилетает двадцать, а то и больше".

Во время наступления на завод россияне применяли свои традиционные "мясные" штурмы.

"Много бросили и много пало, - рассказывает Монгол. - Завезли "зеков", даже без оружия и брони. Многие из них сдавались в плен. Были даже "петушки", как они сами себя называли. А под конец в бой шли и кадровые военные, и контрактники. И тоже сдавались в плен".

Переломный момент в обороне наступил, когда россияне захватили террикон рядом с заводом.

"Труднее всего - это выходить, покидать свою землю, - говорит Монгол. - Если бы была возможность стоять до последнего, то мы бы стояли"

А Али добавляет, что некоторые ребята не хотели выходить с завода.

"Но было соответствующее решение для сохранения личного состава, – говорит он. – Есть приказ зайти и есть приказ выйти. Дали приказ – мы отошли".