Мы можем завершить эту войну на своих условиях, но нужно бороться, - Зеленский. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для победы в войне, которую развязала Россия, следует наращивать противодействие агрессии РФ на всех уровнях.
Об этом глава государства заявил по случаю Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, передает Цензор.НЕТ.
"Войны завершаются по-настоящему честно, когда породившее их зло удается погасить. И именно поэтому ощущение справедливости и стремление к миру должны идти рядом. Для этого нужно, в частности, не забывать о Крыме. Бороться за Крым. Сопротивляться тому злу, которое Россия принесла в Крым, а дальше попыталась разнести по всей Украине и хочет распространить также на землях других народов", - подчеркнул президент.
Зеленский заявил, что необходимо наращивать реальное противодействие российскому злу на всех уровнях.
"Во всем мире. Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Мы должны бороться за полное восстановление силы международного права – силы в отношении Крыма, а значит, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, – право жить в своем доме. Выигрывать в каждом из этих пунктов – это глушить российский реваншизм, то есть фактически завершать войну", - сказал глава государства.
"Мы можем завершить эту войну на своих, украинских условиях. Мы можем вернуть из оккупации свою землю и людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за совершенное. Но чтобы это было, мы должны бороться. И пусть наградой всем, кто борется ради Украины и справедливости, будет победа", - подытожил он.
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Что вообще за дурдом в его администрации?
Якщо президент не звільнить Єрмака, Татарова та Гетманцева, йому немає з ким боротися. Його слова нічого не варті, поки не побачимо змін в ставленні до українського народу
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Особенно на том уровне, где вместо войны занимаются меряньем рейтингов, легализацией канабиса и прочей чушью мирного беззаботного времени.
Зеленський, коли каже "...завершити цю війну на своїх умовах...", швидше за все, має на увазі не українські умови, а оманські вимоги від рашистів.
А що чекати від отакого чувирла:
https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
вбитих українців за недбальство влади.
За десять років можна було перейти на
військові рейки...але ми підписували
угоди,які зафіксовані в оон...в цей час
ворог готувався др війни.
Зараз нам зброю не дають,орки тиснуть,
своєї зброї мало....то може,крим та де-не-ре
нікому не потрібен?Наших полонених
розстріоюють,а ми з орками цяцькаємось..
керівника,розвідки теж...
Світ втомився від нашої війни,джонсони
допомагають ворогу,як і польські куплені
бандюки.
Мені не жалко територій...тепер,мені
болить за втрачені життя українців...
І ще питання,чи не було це марно..
Любить Голобородьку и Бандеру может любить только клинический Идиот.. или Кучма...😄
Я хочу, щоб цю зешоблу спіткала доля товстосумів у фіналі фільму "Kingsman".
АстАнАвітєсь!
Швидше б вже 20 травня-день звільнення України від мраЗЕти.