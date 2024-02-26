Мы можем завершить эту войну на своих условиях, но нужно бороться, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для победы в войне, которую развязала Россия, следует наращивать противодействие агрессии РФ на всех уровнях.

Об этом глава государства заявил по случаю Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

"Войны завершаются по-настоящему честно, когда породившее их зло удается погасить. И именно поэтому ощущение справедливости и стремление к миру должны идти рядом. Для этого нужно, в частности, не забывать о Крыме. Бороться за Крым. Сопротивляться тому злу, которое Россия принесла в Крым, а дальше попыталась разнести по всей Украине и хочет распространить также на землях других народов", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что необходимо наращивать реальное противодействие российскому злу на всех уровнях.

"Во всем мире. Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Мы должны бороться за полное восстановление силы международного права – силы в отношении Крыма, а значит, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, – право жить в своем доме. Выигрывать в каждом из этих пунктов – это глушить российский реваншизм, то есть фактически завершать войну", - сказал глава государства.

"Мы можем завершить эту войну на своих, украинских условиях. Мы можем вернуть из оккупации свою землю и людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за совершенное. Но чтобы это было, мы должны бороться. И пусть наградой всем, кто борется ради Украины и справедливости, будет победа", - подытожил он.