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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Мы можем завершить эту войну на своих условиях, но нужно бороться, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для победы в войне, которую развязала Россия, следует наращивать противодействие агрессии РФ на всех уровнях.

Об этом глава государства заявил по случаю Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, передает Цензор.НЕТ.

"Войны завершаются по-настоящему честно, когда породившее их зло удается погасить. И именно поэтому ощущение справедливости и стремление к миру должны идти рядом. Для этого нужно, в частности, не забывать о Крыме. Бороться за Крым. Сопротивляться тому злу, которое Россия принесла в Крым, а дальше попыталась разнести по всей Украине и хочет распространить также на землях других народов", - подчеркнул президент.

Зеленский заявил, что необходимо наращивать реальное противодействие российскому злу на всех уровнях.

"Во всем мире. Мы должны бороться за людей в Крыму и во всех других оккупированных частях Украины. Мы должны бороться за полное восстановление силы международного права – силы в отношении Крыма, а значит, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, – право жить в своем доме. Выигрывать в каждом из этих пунктов – это глушить российский реваншизм, то есть фактически завершать войну", - сказал глава государства.

"Мы можем завершить эту войну на своих, украинских условиях. Мы можем вернуть из оккупации свою землю и людей. Можем привлечь Россию к справедливой ответственности за совершенное. Но чтобы это было, мы должны бороться. И пусть наградой всем, кто борется ради Украины и справедливости, будет победа", - подытожил он.

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) Крым (26411)


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Топ комментарии
+27
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26.02.2024 13:53
+18
Вчора цілий день гундосив - сьогодні може зробить перерву?
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26.02.2024 13:54
+15
Підозрюю, що "ми" - тр Зєлєнскій і 5-6 його менеджерів. Мені отже стало цікаво, які їхні умови? Зауважте, він не сказав, що закінчити війну можна перемогою України.
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26.02.2024 13:55
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26.02.2024 13:52 Ответить
Так як ти (борешся) то поразка нам гарантована.
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26.02.2024 14:47 Ответить
Она была актрисою и даже за кулисами играла роль
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26.02.2024 19:14 Ответить
Чего стоит его признание об утечке планов наступления из АП..........
Что вообще за дурдом в его администрации?
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26.02.2024 19:19 Ответить
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26.02.2024 13:53 Ответить
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26.02.2024 14:24 Ответить
Тільки ДОВБОЙОБ не зрозумів де буде наступ !!! Після заяв про каву у Криму, про пріоритет захопити Крим до звільнення Донбасу. Самі розтрубили, видали все, а тепер щось на когось намагаються начепити. Курви.
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26.02.2024 14:30 Ответить
З ними все було ясно ,ще з першого дня пришествія 🤢🤡🎪, крот на гниді і троянським шакалом поганяЄ , « дуже дякуйте» лишь -би не Порошенко , хуже не БУДЕТ , надо только перестать стрелять , дагаваримся ПАСЕРЕДИНЕ, повстанці , в очах ***** я бачу мир, ДЕГЕНЕРАТИ , що не розуміли , куди клонив , пісюніст ПРОКАЦАПЛЕННИЙ , якого прпихула ФСБі продажні КАКАЛАМОЙША, кучмо&пігчук ………… м'яка сила» БУРАТІНО»
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26.02.2024 15:26 Ответить
" ... лишь -би не Порошенко " - це не для мене. Моя позиція завжди одна - Правда, і нічого крім Правди. Правда зеленського була на сцені в Юрмалі. В трусах, з Кошевим Україну з дівкою порівняв. ВІДРАЗА до всіх зеленських до сьомого коліна.
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26.02.2024 20:32 Ответить
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26.02.2024 14:25 Ответить
тото начались изменения на картах,фиксируя уменьшение именно наших территорий!?так не стесняйся,обьяви те условия на которых вы договорились остановить войну???
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26.02.2024 13:53 Ответить
Вчора цілий день гундосив - сьогодні може зробить перерву?
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26.02.2024 13:54 Ответить
По бульбі -- ОПу потрібно перетрахівать перетрахівать ......
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26.02.2024 13:54 Ответить
Підозрюю, що "ми" - тр Зєлєнскій і 5-6 його менеджерів. Мені отже стало цікаво, які їхні умови? Зауважте, він не сказав, що закінчити війну можна перемогою України.
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26.02.2024 13:55 Ответить
Гарні гасла я і сам вмію написати, але дії набагато важливіші. Так гарно і перед виборами понаписують політтехнологи, а що від того, коли нема чітких дій і пропозицій, що для цього треба зробити, нема плану, як все реалізувати.
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26.02.2024 13:59 Ответить
Це напевно тому Зеленський звільнив найкращих генералів, залишив кримінал та фсб агентів навколо себе, збрехав всьому світу про корупцію в Україні, натравив Безуглу Арахамію на військових, тому що дуже хоче боротися?
Якщо президент не звільнить Єрмака, Татарова та Гетманцева, йому немає з ким боротися. Його слова нічого не варті, поки не побачимо змін в ставленні до українського народу
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26.02.2024 14:00 Ответить
потрібно нарощувати протидію агресії РФ на всіх рівнях.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Особенно на том уровне, где вместо войны занимаются меряньем рейтингов, легализацией канабиса и прочей чушью мирного беззаботного времени.
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26.02.2024 14:04 Ответить
І все треба планувати у .... казіно, бо закон про казанок був першим пріоритетом у турборежимі !!!
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26.02.2024 14:41 Ответить
Єдина умова України - смерть фашистським окупантам!
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26.02.2024 14:05 Ответить
Ваші умови - це коли вже сп..здити нічого і час звалювати з країни
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26.02.2024 14:09 Ответить
Надо быть полным идиотом, што бы слушать этого пустобреха.
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26.02.2024 14:11 Ответить
Чому? Часом президент який досидів вже свою каденцію - є і правда.....наприклад що в Україні з березня,квітня стане не виносимо жити ..так як знищена гетьманцевим економіка уже нічого не продукує,а ці процдисвіти друком гривні зажинуть країну в минулу єру....не країну -а її населення...
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26.02.2024 14:22 Ответить
Ми можемо завершити цю війну на своїх умовах якщо розженемо зелену бидлоту.
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26.02.2024 14:15 Ответить
Юра, бидлоту разогнать не проблема. Куда деть тех, кто выберет новую бидлоту? А ведь так и будет
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26.02.2024 19:12 Ответить
Радянські шпигуни на п'янках з німцями з чистою совістю піднімали тост "За нашу перемогу".

Зеленський, коли каже "...завершити цю війну на своїх умовах...", швидше за все, має на увазі не українські умови, а оманські вимоги від рашистів.
А що чекати від отакого чувирла:

https://www.youtube.com/watch?v=Q4_B5Oe5Mrs
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26.02.2024 14:19 Ответить
Народ України розраховується тисячами
вбитих українців за недбальство влади.
За десять років можна було перейти на
військові рейки...але ми підписували
угоди,які зафіксовані в оон...в цей час
ворог готувався др війни.
Зараз нам зброю не дають,орки тиснуть,
своєї зброї мало....то може,крим та де-не-ре
нікому не потрібен?Наших полонених
розстріоюють,а ми з орками цяцькаємось..
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26.02.2024 14:30 Ответить
Пані, ворог готувався не 10 років. Про переозброєння та збільшення витрат на оборону ***** заявив ще у 2004 році чи у 2003 . Там було про трильйони на п'ять років. Вибачте, точно вже не пам'ятаю, бо тоді мені здалось що це маячня про майбутню війну. Шкода, що помилився.
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26.02.2024 14:38 Ответить
Тим паче...ні одного проукраїнського
керівника,розвідки теж...
Світ втомився від нашої війни,джонсони
допомагають ворогу,як і польські куплені
бандюки.
Мені не жалко територій...тепер,мені
болить за втрачені життя українців...
І ще питання,чи не було це марно..
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26.02.2024 14:55 Ответить
Друже, річ йде не про території. ВЗАГАЛІ. Бо жодна країна не існує на мапі ... без території. Подивись на Ватикан. Українська історія знову пішла по спіралі. З тими ж помилками як і у 1917-1919 роках. З тими ж Винниченко й Петлюрами, які втекли після поразки на Захід. З тим зубожінням народу під касапами. Якщо ми зараз не будемо сидіти й стежити за падінням країну у прірву, то .... все було марно у 2004 р та 2013 р. Народ, який не вчиться, отримує те, що дадуть заїди вчителя. пушкіна, петра першого, миколу другого, сталіна, хрущова.
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26.02.2024 15:06 Ответить
Тільки ДОВБОЙОБ не зрозумів би де буде наступ !!! Після заяв про каву у Криму, про пріоритет захопити Крим до звільнення Донбасу. Самі розтрубили, видали все, а тепер щось на когось намагаються начепити. Курви. Але знову за своє. " У нас є план. План наступу." Для чого оце всім, якщо зеленському потрібна ПЕРЕМОГА ??? Значить це план знищення ЗСУ, які підуть туди, де їх чекають. дЄрмак працює аж пил курить до Кремля. зеленські шлоїботи !
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26.02.2024 14:34 Ответить
https://youtu.be/9mvHxK-vjwo?si=UDsgs-luoFHWCFqw ...

Любить Голобородьку и Бандеру может любить только клинический Идиот.. или Кучма...😄
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26.02.2024 14:55 Ответить
боже, яке кончене
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26.02.2024 14:57 Ответить
Зеленський усе робить для цього : Розвідників до в'язниці, генералів звільняє купами, включаючи головнокомандувача !
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26.02.2024 15:13 Ответить
Чтобы захватить маленькую Трою, понадобился целый Троянский конь. А для захвата огромной Украины хватило Оманского ишака. И то, что кацапы не оккупировали всю территорию страны, ее оккупировали их ставленники, пришедшие к власти благодаря недалекому населению.
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26.02.2024 15:51 Ответить
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26.02.2024 15:54 Ответить
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26.02.2024 15:55 Ответить
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26.02.2024 15:57 Ответить
Ты, ****, собрался 20 лет воевать, чтобы быть вечным ГАВНОКОМАНДУВАЧЕМ.
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26.02.2024 16:15 Ответить
Ви нічого не можете, потвори. Ми знаємо, що ви брехливі сволоти, зрадники і співучасники вбивства, але чому після усього є ще зомбі, які кожен вечір слухають і обожнбюють це чмо !? Комуняки добре постарались і вивели породу пристосуванців-олігофренів, а гинуть найкращі.

Я хочу, щоб цю зешоблу спіткала доля товстосумів у фіналі фільму "Kingsman".
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26.02.2024 16:19 Ответить
****,пол года нужно было строить укрепления и вооружение покупать,а не дороги.Сэкономил?
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26.02.2024 16:22 Ответить
Ну просто Супермен: блаЗЕнь, музикант-пісюніст, непереможний спортсмен-пенісіст, захисник Людства, тепер ще й боротися зібрався.
АстАнАвітєсь!
Швидше б вже 20 травня-день звільнення України від мраЗЕти.
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26.02.2024 16:30 Ответить
с тобой и твоей фсбэшной кодлой Украину ни чего хорошего не ждет....
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26.02.2024 16:49 Ответить
кацапы, а вы согласитесь на демилитаризацию Крыма взамен на сохранение моста???
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26.02.2024 18:38 Ответить
А что там с Лысым и Арестовичем, уже на фронте? Орденоносец и офицер - где ж им ещё быть?
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26.02.2024 19:17 Ответить
Пздн! Ти пдло лыгытимне тыльки до 31го березня!
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26.02.2024 19:27 Ответить
 
 