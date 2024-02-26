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Зеленский провел переговоры с премьером Болгарии Денковым: Договорились активизировать развитие логистики и инфраструктуры в нашем регионе. ВИДЕО

Сегодня, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым переговоры.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеленского, переговоры были продуктивными и вполне конкретными.

"Благодарю Болгарию за поддержку наших усилий в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства. Это чрезвычайно важно, что нам удается даже в такое непростое время при всех сложностях обеспечивать нормальные экономические отношения.

Мы договорились с Болгарией активизировать развитие логистики и инфраструктуры в нашем регионе. Наше общее уважение принципов добрососедства придаст экономический рост обеим нашим странам", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Болгария (656) Зеленский Владимир (20500)


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Тобі ж ні очом … бла бла бла но за то відосіків вже на знімає
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26.02.2024 14:47 Ответить
Вночі ? Чи біля 25:00 години ? А як же Ставка, мапи, олівці, хрестики-нолики ? Гундявий довбойоб дригається з останніх сил. Але рейтинг вже не підніметься вище плинтуса. Попри пропаганди та його пики з відео. Краще б почитав про Болбачана, який в умовах війни з касапами-комуняками у 1918 році виглядав і поводився як джентльмен. Але не був першою людиною в УНР.
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26.02.2024 14:50 Ответить
Я не понял, а нах болгарин приезжал? Даже гарантий не подписал...
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26.02.2024 16:08 Ответить
Де Козир ? аж дивно
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26.02.2024 16:35 Ответить
 
 