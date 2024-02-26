Зеленский провел переговоры с премьером Болгарии Денковым: Договорились активизировать развитие логистики и инфраструктуры в нашем регионе. ВИДЕО
Сегодня, 26 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым переговоры.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеленского, переговоры были продуктивными и вполне конкретными.
"Благодарю Болгарию за поддержку наших усилий в Черном море и в Дунайском регионе по расширению торговых потоков и восстановлению нормального судоходства. Это чрезвычайно важно, что нам удается даже в такое непростое время при всех сложностях обеспечивать нормальные экономические отношения.
Мы договорились с Болгарией активизировать развитие логистики и инфраструктуры в нашем регионе. Наше общее уважение принципов добрососедства придаст экономический рост обеим нашим странам", - говорится в сообщении.
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