РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11409 посетителей онлайн
Новости Видео Война
6 024 3

Горит вражеская БМП, подорвавшаяся на мине на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Вражеская БМП стремительно ворвалась на украинские позиции недалеко от Коксохима на Авдеевском направлении и подорвалась на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Шестерых оккупантов одним ударом ликвидировал оператор украинского дрона-камикадзе. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7023) Авдеевка (2444) БМП (403)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
страйк!
показать весь комментарий
26.02.2024 17:16 Ответить
Оптом в путинский "рай"
показать весь комментарий
26.02.2024 17:27 Ответить
Авдіївський напрямок просто посипався. Можна звичайно підсолодити отакими відосіками, але в реальності друге село за два дні...
показать весь комментарий
26.02.2024 17:32 Ответить
 
 