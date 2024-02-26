Горит вражеская БМП, подорвавшаяся на мине на Авдеевском направлении. ВИДЕО
Вражеская БМП стремительно ворвалась на украинские позиции недалеко от Коксохима на Авдеевском направлении и подорвалась на мине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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