Горит вражеская БМП, подорвавшаяся на мине на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Вражеская БМП стремительно ворвалась на украинские позиции недалеко от Коксохима на Авдеевском направлении и подорвалась на мине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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