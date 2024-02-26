Украинские воины уничтожили 10 российских квадроциклов за неделю на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении операторы дронов из 1-й отдельной танковой Северской бригады уничтожили десять вражеских квадроциклов за неделю.

На видео удалось запечатлеть момент, как бойцы пресекли попытку россиян сменить личный состав с использованием квадроцикла. Благодаря точности наших воинов транспортное средство было уничтожено сбросами из БПЛА, передает Цензор.НЕТ.

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