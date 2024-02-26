РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11409 посетителей онлайн
Новости Видео Война
8 678 18

Украинские воины уничтожили 10 российских квадроциклов за неделю на Запорожском направлении. ВИДЕО

На Запорожском направлении операторы дронов из 1-й отдельной танковой Северской бригады уничтожили десять вражеских квадроциклов за неделю.

На видео удалось запечатлеть момент, как бойцы пресекли попытку россиян сменить личный состав с использованием квадроцикла. Благодаря точности наших воинов транспортное средство было уничтожено сбросами из БПЛА, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Горит вражеская БМП, подорвавшаяся на мине на Авдеевском направлении. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7023) Запорожская область (3122) ВСУ (6624)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
По ходу - спіндені в Херсонській і Запорізькій областях. Пляжі Бердянська, Маріка, Скадовська, Кирилівки, заповідники Аксан'я Нова, Олешки, Кам'яна Могила, острів Джарилгач. Там були екскурсії на квадріках.

Принаймі, весною 2022 вони їздили по Сумській і Чернігівській на віджатих у людей "нивах", УАЗах та іншій "позашляховиках". Нахера їм бабло витрачати. Те ж саме з будівельною технікою: трактора, бульдозери, ескаватори...
показать весь комментарий
26.02.2024 18:17
+2
Може Сирському окремий рядок в щоденних зведеннях "Загальні бойові втрати ворога" зафігачити?
"Квадроцикли".
Потім - "скутери", "лісапеди"...
Врожайність підвищить.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:20
+1
У "кадыровцев" ББМ из Китая, квадроциклы сущая мелочь.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Квадроциклы российского производства или китайские? Если Китай продает Рашке квадроциклы которые рашисты используют на войне, то это уже военное содействие.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:09 Ответить
У "кадыровцев" ББМ из Китая, квадроциклы сущая мелочь.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:33 Ответить
Китайские. Рашка квадрики не производит.
показать весь комментарий
26.02.2024 19:09 Ответить
По ходу - спіндені в Херсонській і Запорізькій областях. Пляжі Бердянська, Маріка, Скадовська, Кирилівки, заповідники Аксан'я Нова, Олешки, Кам'яна Могила, острів Джарилгач. Там були екскурсії на квадріках.

Принаймі, весною 2022 вони їздили по Сумській і Чернігівській на віджатих у людей "нивах", УАЗах та іншій "позашляховиках". Нахера їм бабло витрачати. Те ж саме з будівельною технікою: трактора, бульдозери, ескаватори...
показать весь комментарий
26.02.2024 18:17 Ответить
Може Сирському окремий рядок в щоденних зведеннях "Загальні бойові втрати ворога" зафігачити?
"Квадроцикли".
Потім - "скутери", "лісапеди"...
Врожайність підвищить.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:20 Ответить
https://novynarnia.com/2022/08/07/buggy-zsu/
показать весь комментарий
26.02.2024 18:30 Ответить
До чого ця іронія? З вашого досвіду - це легка ціль?
З шахедів насміхалися вже...
показать весь комментарий
26.02.2024 19:26 Ответить
показать весь комментарий
26.02.2024 18:25 Ответить
А за рульом васіліч?
показать весь комментарий
26.02.2024 18:35 Ответить
********
показать весь комментарий
26.02.2024 18:40 Ответить
Кстати это очень полезная штука. Но не с недороботом от недофюрера. http://btr.ua/2015/10/27/kvadrocikly-na-sluzhbe-v-armii/
показать весь комментарий
26.02.2024 18:48 Ответить
Квадрики українські.Як і землерийна спецтехніка.
Таке.
Доводилось бачити,як переміщуються на мотоциклах-мопедах-вело,навіть на гіроскутері один мчав.
показать весь комментарий
26.02.2024 18:26 Ответить
Це особливо боляче вдарить по рузьге!
показать весь комментарий
26.02.2024 18:36 Ответить
потеплішає - то можно буде штурмувати на скутерах.
показать весь комментарий
26.02.2024 19:02 Ответить
Китай поставив до Росії більше 2100 всюдиходів Desertcross 1000-3.

до*уя ще утилізувати
показать весь комментарий
26.02.2024 20:18 Ответить
і 1500 квадроциклів.
показать весь комментарий
26.02.2024 22:00 Ответить
Велики считать видно смысла нет.самосвалами!
показать весь комментарий
26.02.2024 22:05 Ответить
Хоч і ніби "незначна робота" порівняно з потопленням російських кораблів, чи з ракетними ударами по складах чи скупченнях росіян, але дуже потрібна для подальшого звільнення півдня України.
показать весь комментарий
27.02.2024 01:44 Ответить
 
 