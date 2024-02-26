Украинские воины уничтожили 10 российских квадроциклов за неделю на Запорожском направлении. ВИДЕО
На Запорожском направлении операторы дронов из 1-й отдельной танковой Северской бригады уничтожили десять вражеских квадроциклов за неделю.
На видео удалось запечатлеть момент, как бойцы пресекли попытку россиян сменить личный состав с использованием квадроцикла. Благодаря точности наших воинов транспортное средство было уничтожено сбросами из БПЛА, передает Цензор.НЕТ.
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+5 Валерий Коломиец #502756
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Принаймі, весною 2022 вони їздили по Сумській і Чернігівській на віджатих у людей "нивах", УАЗах та іншій "позашляховиках". Нахера їм бабло витрачати. Те ж саме з будівельною технікою: трактора, бульдозери, ескаватори...
"Квадроцикли".
Потім - "скутери", "лісапеди"...
Врожайність підвищить.
З шахедів насміхалися вже...
Таке.
Доводилось бачити,як переміщуються на мотоциклах-мопедах-вело,навіть на гіроскутері один мчав.
до*уя ще утилізувати