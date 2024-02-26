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Должны сделать все возможное для возвращения всех пленных и депортированных, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский призвал приложить все усилия для возвращения всех пленных и депортированных Россией граждан Украины.

С такими словами президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц в 10-летие сопротивления оккупации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.

"Никто не может сказать точно, сколько наших граждан – детей и взрослых, воинов и гражданских - удерживается в российском плену, депортации, лагерях, сколько наших в тюрьмах государства-террориста. Но каждый из нас может и должен говорить совершенно точно и конкретно. Мы должны делать максимум, чтобы вернуть всех этих людей домой, в Украину", - сказал президент.

Он подчеркнул, что возвращение из путинской России в Украину – это возвращение из объятий смерти.

Каждый видел, как наши люди выглядят после российского плена, после страшных издевательств. Каждый знает, о каких зверствах рассказывают наши люди. Миру известно, с какой жестокостью в России пытаются скрыть правдивую информацию о пленных украинцах и приучить украденных из Украины детей к ненависти к их дому", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что чем дольше находятся наши люди в российской неволе, тем сложнее им будет возвращаться в нормальную жизнь.

"Должны сделать все возможное и невозможное, чтобы этот пункт нашей Формулы мира, а именно возвращение всех пленных и депортированных - чтобы все это было реализовано", - призвал глава государства.

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Кроме того, он поблагодарил всех украинских чиновников, институции, которые работают ради возвращения украинцев, и каждого международного посредника - государства и лидеров. Но подчеркнул, что очень важно ни о ком не забыть и найти всех: военных и гражданских, депортированных детей, крымских политических заключенных, вывезенные семьи – всех нужно найти и вернуть.

Зеленский отметил, что обязательно нужно привлечь к ответственности Россию, каждого военного преступника, всех причастных к депортации наших людей, к издевательствам над пленными.

Также президент рассказал, что уже есть весомые юридические шаги Международного уголовного суда и есть наша совместная работа со многими нациями и помогающими международными организациями.

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Автор: 

депортация (684) Зеленский Владимир (20500) пленные (2143)


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Топ комментарии
+12
Чонгар
Шатли
Шашлики
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26.02.2024 19:15
+7
То роби щось!!! Скільки вже можна чути все в майбутньому часі? Вже вуха в'януть від бла-бла-бла боневтіка
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26.02.2024 19:27
+7
з цим упоротим нарцисом Україні буде дуже важко перемагати Московію...
від нього сама лише шкода і для ЗСУ і для Державі у цілому...
само начудило-наламало і само обіцяє, звісно, зусиллями інших щось виправити.. а обіцяти воно вміє...
інший, порядний Верховний або застрелився або, хоча б, мовчки пішов у відставку, а це вчепилося у трона і готується сцарювати вічно зі своєю бандою зрадників-бариг
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26.02.2024 19:32
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Шашлики
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26.02.2024 19:15 Ответить
Він себе вже у множині називає?
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26.02.2024 19:23 Ответить
А цей повинен починати з - ми владімір Недолугій...
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26.02.2024 20:24 Ответить
Оно опять обкуренное и живет в своей виртуальной Украине. Редкостный поток дебильных высказываний. Оно же все это несло под наркотой!!!
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26.02.2024 19:30 Ответить
То роби щось!!! Скільки вже можна чути все в майбутньому часі? Вже вуха в'януть від бла-бла-бла боневтіка
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26.02.2024 19:27 Ответить
Кто-то ... думкою богатие
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26.02.2024 19:32 Ответить
Делай. Молча.
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26.02.2024 19:30 Ответить
ВВС пишет что Навального хотели обменять на кацапа Красникова который убил чеченца в Германии
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26.02.2024 19:30 Ответить
Navalny was about to be freed in prisoner swap, says colleague
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26.02.2024 19:31 Ответить
Кончене брехло, бу бу бу бу бу бу бу....
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26.02.2024 19:32 Ответить
з цим упоротим нарцисом Україні буде дуже важко перемагати Московію...
від нього сама лише шкода і для ЗСУ і для Державі у цілому...
само начудило-наламало і само обіцяє, звісно, зусиллями інших щось виправити.. а обіцяти воно вміє...
інший, порядний Верховний або застрелився або, хоча б, мовчки пішов у відставку, а це вчепилося у трона і готується сцарювати вічно зі своєю бандою зрадників-бариг
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26.02.2024 19:32 Ответить
Hungary's parliament clears path for Sweden's Nato membership
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26.02.2024 19:33 Ответить
Маємо зробити все можливе, для повернення всіх полонених та депортованих в родное рашистское отечество..."зезедент"
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26.02.2024 19:34 Ответить
Хрипате змавпувало путлерівські валдайські форуми і його вже не зупинити в потоці брехні, плеще без упину і бреше, бреше, бреше, а ще обіцяє, обіцяє, обіцяє.
Як би я хотів, щоб це все було сном ...
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26.02.2024 19:35 Ответить
не стреляйте пианиста ,он играет чем умеет
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26.02.2024 19:37 Ответить
І це говорить оте що віддало ''Азовців'' на тортури в кацапський полон.
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26.02.2024 19:40 Ответить
Маємо зробити все можливе для повернення всіх полонених та депортованих
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26.02.2024 19:44 Ответить
 
 