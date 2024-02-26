Должны сделать все возможное для возвращения всех пленных и депортированных, - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский призвал приложить все усилия для возвращения всех пленных и депортированных Россией граждан Украины.

С такими словами президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц в 10-летие сопротивления оккупации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телеграм-канал.

"Никто не может сказать точно, сколько наших граждан – детей и взрослых, воинов и гражданских - удерживается в российском плену, депортации, лагерях, сколько наших в тюрьмах государства-террориста. Но каждый из нас может и должен говорить совершенно точно и конкретно. Мы должны делать максимум, чтобы вернуть всех этих людей домой, в Украину", - сказал президент.

Он подчеркнул, что возвращение из путинской России в Украину – это возвращение из объятий смерти.

Каждый видел, как наши люди выглядят после российского плена, после страшных издевательств. Каждый знает, о каких зверствах рассказывают наши люди. Миру известно, с какой жестокостью в России пытаются скрыть правдивую информацию о пленных украинцах и приучить украденных из Украины детей к ненависти к их дому", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что чем дольше находятся наши люди в российской неволе, тем сложнее им будет возвращаться в нормальную жизнь.

"Должны сделать все возможное и невозможное, чтобы этот пункт нашей Формулы мира, а именно возвращение всех пленных и депортированных - чтобы все это было реализовано", - призвал глава государства.

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Кроме того, он поблагодарил всех украинских чиновников, институции, которые работают ради возвращения украинцев, и каждого международного посредника - государства и лидеров. Но подчеркнул, что очень важно ни о ком не забыть и найти всех: военных и гражданских, депортированных детей, крымских политических заключенных, вывезенные семьи – всех нужно найти и вернуть.

Зеленский отметил, что обязательно нужно привлечь к ответственности Россию, каждого военного преступника, всех причастных к депортации наших людей, к издевательствам над пленными.

Также президент рассказал, что уже есть весомые юридические шаги Международного уголовного суда и есть наша совместная работа со многими нациями и помогающими международными организациями.

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