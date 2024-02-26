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Зеленский принял участие в работе специального саммита лидеров в Париже. Главная тематика – все, что усиливает Украину в Европе. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 733-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня принял участие в работе специального саммита в Париже - саммита лидеров, который собрал господин президент Франции. Главная тематика - все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности: конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, поставки оружия для Украины и непрерывность поддержки.

Все, что мы делаем вместе для защиты от российской агрессии, добавляет нашим народам реальную безопасность на десятилетия вперед. Ибо каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любого другого противника Европы и вообще свободного мира - приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать. Сотрудничество и решительность - это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира", - сказал глава государства.

Читайте также: Зеленский о ситуации в Украине: Описать трудно, сложная, но полностью контролируемая

Автор: 

Зеленский Владимир (20500) обращение (751)


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Топ комментарии
+12
Щось вже забагато цього поца в інфопросторі піарники почали відбілювати шефа?
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26.02.2024 19:45
+6
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26.02.2024 19:46
+6
Дивує та насторожує, відсутність на фото єрмака…
Він, мабуть, за цими теревенями з тимошенчихою щодо солянки з «Уряду спасіння» для задоволення Оманських лижників, і часу на фотки втратив!! Козирь, землю носом риє в ОПУ, щоб показати свої «успіхи … тадеєву і сівковичу….
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26.02.2024 19:51
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Щось вже забагато цього поца в інфопросторі піарники почали відбілювати шефа?
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26.02.2024 19:45 Ответить
https://t.me/RostyslavS/3639 То вже гулагу і катівня чи ще ні?!
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26.02.2024 20:13 Ответить
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26.02.2024 19:46 Ответить
Мабуть, попа тут, попа там. А небрите рило посередині. Ця чуня не розуміє, що в гості треба ходити так, щоб тебе радо зустрічали ! Перебір - це відраза !!!
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26.02.2024 19:54 Ответить
Всё я исполню, только терпенье,
и не все разом вы, господа!
Фигаро! Я здесь!
Эй, Фигаро! Я там!
Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там,
Фигаро вверх, Фигаро вниз, Фигаро вверх, Фигаро вниз,
сделано всё, от меня что зависимо,
и все довольны - вот я каков!
Ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
много ль на свете подобных, подобных дельцов?
Всё я умею - вот я каков!
Вот я каков!

(Каватина Фигаро из оперы ''Севильский цирюльник'' Дж. Россини)
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26.02.2024 20:06 Ответить
Важка ситуація на фронті. Європа має вступити у війну.
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26.02.2024 19:47 Ответить
Дивує та насторожує, відсутність на фото єрмака…
Він, мабуть, за цими теревенями з тимошенчихою щодо солянки з «Уряду спасіння» для задоволення Оманських лижників, і часу на фотки втратив!! Козирь, землю носом риє в ОПУ, щоб показати свої «успіхи … тадеєву і сівковичу….
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26.02.2024 19:51 Ответить
может потому что пока этот муфлон засоряет собой инфопростор,зермаки гадят нам по-тихому и не по- детски продают нас дальше???
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26.02.2024 19:55 Ответить
дЄрмак був там. Як він може свою ганчірку залишити один на один. Був, але за кулісами.
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26.02.2024 19:56 Ответить
За даними джерел тижневика Der Spiegel, в Індії зберігаються сотні тисяч ***********, але індійський уряд не хоче публічно говорити про їх продаж, щоб не псувати поки що дружні відносини з Росією.

У Берліні, пише далі Der Spiegel, також опрацьовується можливість таких угод з деякими арабськими, африканськими та балканськими країнами, які, імовірно, мають у своїх арсеналах великі запаси ***********.
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26.02.2024 19:53 Ответить
всюди це лице величного--величний то величний сьо---а міста українські кацапи забирають і забирають--може щось іде трохи не так?
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26.02.2024 19:54 Ответить
Це не входить у план Б. По плану касапи повинні відходити. Як же наш голова Ставки ще не виступив на москальську аудиторію і не накричав на Герасимова ??? "Вийди звідси, розбійник ти. Погано чуєш?"
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26.02.2024 20:01 Ответить
"всьо по-плану"..по оманському.
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26.02.2024 20:02 Ответить
...733- й день войны : 9-00 Принял участие в Париже, 19-00 Записал очередное видео... Цитируется по книге В,Зеленского "Как я выиграл войну".
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26.02.2024 19:56 Ответить
Все шо нас не вбиває -- нас посилює - ну -ну
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26.02.2024 20:05 Ответить
Що це за скотина на екрані ? Вона хоч свійська ?
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26.02.2024 20:05 Ответить
"Зеленський взяв участь у роботі спеціального саміту лідерів у Парижі. Головна тематика - усе, що посилює Україну в Європі",-

Куди редактори дивляться?
Дві помилки просто в назві!
1) Саміт європейських лідерів, а не лідОров. ЄнтадругоЄ.
2) Тяжко навіть згадати, хто більше ПОСЛАБЛЮЄ Україну, ніж Зеленський.
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26.02.2024 20:11 Ответить
Згинь.
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26.02.2024 20:13 Ответить
цікаво якщо показати лідерам Європи відео де лідор в трусах називає Україну повією , а страшний голод , сеньйор голодомор , як би вони сприйняли це ?
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26.02.2024 20:16 Ответить
Для початку дав би п..лей генералам, які абрамси випускають в бій без протидронових решіток, виїхав на позицію дрон в..ав і немає 5 лямів(((
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26.02.2024 20:20 Ответить
Макрон зібрав лідерів.
І цьому клоуну по відео дали щось ляпнуть .
Ляпнув як завжди - потужно.
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26.02.2024 20:20 Ответить
А хто сказав, що тупорилий ішак лідер. То воно саме себе таким вважає. А насправді - це безтолкове чмо, яке чисто випадково всілось у крісло президента та не хоче вступатись.
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26.02.2024 20:21 Ответить
Тут не посперечаєшся.

Але коли реально в України був лідер ? Ніколи!

Ющенко щось там імітував але кодло як було так і лишилось , Кучма хіба що лідер опг.

Теоретично може бути Залужний, але відчуття що ввслюк радше втопить всіх в крові чім демократично передасть владу
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26.02.2024 20:28 Ответить
вже набридли його мандри. користі з них 0. ху десятих .
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26.02.2024 20:35 Ответить
Цей суфлер вже у печінках
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26.02.2024 20:55 Ответить
Ось цікаво, хто реально дивиться ці "відосіки"? Це взагалі нормально, що Президент воюючої країни замість виконання своїх повноваження знімає ці відосіки? Робить шопопало, головне не те що написано в Конституції, ну це треш
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26.02.2024 20:56 Ответить
Присутність ЗЕ у роботі спеціального саміту лідерів у Парижі ТОЧНО не посилює Україну в Європі.
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26.02.2024 23:46 Ответить
А яке відношеня воно має до лідерів? Це дрібне , брехливе чмо і усе
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27.02.2024 08:17 Ответить
 
 