Зеленский принял участие в работе специального саммита лидеров в Париже. Главная тематика – все, что усиливает Украину в Европе. ВИДЕО
Обращение Владимира Зеленского в конце 733-го дня войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня принял участие в работе специального саммита в Париже - саммита лидеров, который собрал господин президент Франции. Главная тематика - все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности: конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, поставки оружия для Украины и непрерывность поддержки.
Все, что мы делаем вместе для защиты от российской агрессии, добавляет нашим народам реальную безопасность на десятилетия вперед. Ибо каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любого другого противника Европы и вообще свободного мира - приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать. Сотрудничество и решительность - это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира", - сказал глава государства.
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и не все разом вы, господа!
Фигаро! Я здесь!
Эй, Фигаро! Я там!
Фигаро здесь, Фигаро там, Фигаро здесь, Фигаро там,
Фигаро вверх, Фигаро вниз, Фигаро вверх, Фигаро вниз,
сделано всё, от меня что зависимо,
и все довольны - вот я каков!
Ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
ах, браво, Фигаро, браво, брависсимо,
много ль на свете подобных, подобных дельцов?
Всё я умею - вот я каков!
Вот я каков!
(Каватина Фигаро из оперы ''Севильский цирюльник'' Дж. Россини)
Він, мабуть, за цими теревенями з тимошенчихою щодо солянки з «Уряду спасіння» для задоволення Оманських лижників, і часу на фотки втратив!! Козирь, землю носом риє в ОПУ, щоб показати свої «успіхи … тадеєву і сівковичу….
У Берліні, пише далі Der Spiegel, також опрацьовується можливість таких угод з деякими арабськими, африканськими та балканськими країнами, які, імовірно, мають у своїх арсеналах великі запаси ***********.
Куди редактори дивляться?
Дві помилки просто в назві!
1) Саміт європейських лідерів, а не лідОров. ЄнтадругоЄ.
2) Тяжко навіть згадати, хто більше ПОСЛАБЛЮЄ Україну, ніж Зеленський.
І цьому клоуну по відео дали щось ляпнуть .
Ляпнув як завжди - потужно.
Але коли реально в України був лідер ? Ніколи!
Ющенко щось там імітував але кодло як було так і лишилось , Кучма хіба що лідер опг.
Теоретично може бути Залужний, але відчуття що ввслюк радше втопить всіх в крові чім демократично передасть владу