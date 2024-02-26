Зеленский принял участие в работе специального саммита лидеров в Париже. Главная тематика – все, что усиливает Украину в Европе. ВИДЕО

Обращение Владимира Зеленского в конце 733-го дня войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня принял участие в работе специального саммита в Париже - саммита лидеров, который собрал господин президент Франции. Главная тематика - все, что усиливает нас в Европе, нашу устойчивость, способности: конечно, наши арсеналы, наша способность производить оружие, поставки оружия для Украины и непрерывность поддержки.

Все, что мы делаем вместе для защиты от российской агрессии, добавляет нашим народам реальную безопасность на десятилетия вперед. Ибо каждая из российских потерь и каждый из российских проигрышей приучает и Россию, и любого другого противника Европы и вообще свободного мира - приучает, что агрессия результатов не дает и не может дать. Сотрудничество и решительность - это два ответа, которые следует всем дать на вопрос об окончании войны и приближении мира", - сказал глава государства.

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