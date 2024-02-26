РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11335 посетителей онлайн
Новости Видео Война
18 779 12

Двумя авиабомбами JDAM наши воины ударили по расположению оккупантов на левом берегу Днепра.. ВИДЕО

Наши воины ударили двумя авиабомбами по расположению российских военных, в частности операторов дронов и инструкторов в Раденске на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись авиаатаки опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Аэробомберы 92-й ОШБр уничтожили штурмовую бронегруппу оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3598) Херсонская область (4807)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+33
Спрямувати Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17 104 779,5 тис. гривень, який утворився на 1 січня 2024 р для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році, що додається.

Постанова КМ України № 199 ‎23.‎02.‎2024

Тільки відвертий ворог може витрачати 17 млрд. на дороги під час війни.

І цей ВОРОГ - влада Зеленського !
показать весь комментарий
26.02.2024 20:48
+30
Терпение и настойчивость - вот главные союзники Украины. Все будет и освобождения территории и развешенные на деревьях внутренности оккупантов.
показать весь комментарий
26.02.2024 20:41
+12
Тварюки кацапські полетіли до пекла 🤬🧛🏿‍♂️
показать весь комментарий
26.02.2024 21:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Терпение и настойчивость - вот главные союзники Украины. Все будет и освобождения территории и развешенные на деревьях внутренности оккупантов.
показать весь комментарий
26.02.2024 20:41 Ответить
Друга теза така ж важлива як і перша
показать весь комментарий
26.02.2024 20:48 Ответить
Спрямувати Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури залишок коштів спеціального фонду державного бюджету у сумі 17 104 779,5 тис. гривень, який утворився на 1 січня 2024 р для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у 2024 році, що додається.

Постанова КМ України № 199 ‎23.‎02.‎2024

Тільки відвертий ворог може витрачати 17 млрд. на дороги під час війни.

І цей ВОРОГ - влада Зеленського !
показать весь комментарий
26.02.2024 20:48 Ответить
Це добре.
показать весь комментарий
26.02.2024 20:55 Ответить
Joint Direct Attack Munition (JDAM) - обычные авиабомбы дооборудованные аэродинамическим комплектом с наведением по GPS массой от 230 до 960 кг и дальностью применения от 40-75 км у последней модификации JDAM-ER производства Boeing.

маса БЧ мала
але точність - відмінна !!!
показать весь комментарий
26.02.2024 21:47 Ответить
Тварюки кацапські полетіли до пекла 🤬🧛🏿‍♂️
показать весь комментарий
26.02.2024 21:02 Ответить
Це ті самі що з хаймансвв пускають? Тобто це перший випадок застосування. З почином.
показать весь комментарий
26.02.2024 21:16 Ответить
ні, це - кореговані по джі-пі-ес плануючі авібомби
показать весь комментарий
26.02.2024 21:50 Ответить
Шкода довкіллю, відсутня… Смерть, сруськаму міру в Україні!!
Слава Україні !
показать весь комментарий
26.02.2024 21:24 Ответить
Гарні авіабомби-лягли чітко в ті сараї де надіюсь кацапи були.
показать весь комментарий
26.02.2024 21:46 Ответить
А если бы у нас были тысячи таких бомб и штук 40 F16, кацапы бы уже начали ныть по применении ядерного удара, чтобы спасти Авдеевку и россию.
показать весь комментарий
26.02.2024 22:25 Ответить
ТУДА БЫ ШТУК 5 !!!
показать весь комментарий
27.02.2024 00:07 Ответить
 
 