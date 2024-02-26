Двумя авиабомбами JDAM наши воины ударили по расположению оккупантов на левом берегу Днепра.. ВИДЕО

Наши воины ударили двумя авиабомбами по расположению российских военных, в частности операторов дронов и инструкторов в Раденске на Херсонщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись авиаатаки опубликована в соцсетях.

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