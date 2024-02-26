Двумя авиабомбами JDAM наши воины ударили по расположению оккупантов на левом берегу Днепра.. ВИДЕО
Наши воины ударили двумя авиабомбами по расположению российских военных, в частности операторов дронов и инструкторов в Раденске на Херсонщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись авиаатаки опубликована в соцсетях.
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Постанова КМ України № 199 23.02.2024
Тільки відвертий ворог може витрачати 17 млрд. на дороги під час війни.
І цей ВОРОГ - влада Зеленського !
маса БЧ мала
але точність - відмінна !!!
Слава Україні !