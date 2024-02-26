Наши защитники атаковали российский склад БК, а затем из артиллерии ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады сначала атаковали российский склад БК, а впоследствии, когда россияне начали тушить пожар на складе, атаковали оккупантов из артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки наших бойцов опубликована в соцсетях.

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