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Наши защитники атаковали российский склад БК, а затем из артиллерии ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО

Воины 63-й отдельной механизированной бригады сначала атаковали российский склад БК, а впоследствии, когда россияне начали тушить пожар на складе, атаковали оккупантов из артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки наших бойцов опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Двумя авиабомбами JDAM наши воины ударили по расположению оккупантов на левом берегу Днепра. ВИДЕО

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армия РФ (19375) ликвидация (3598) 63 ОМБр (104)


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Клас!!!
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26.02.2024 23:44 Ответить
Всіх кацапів пускатимемо на фарш , тільки так можна від них позбавитися 😡
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26.02.2024 23:59 Ответить
На крымском направлении утроилось количество самолетов-разведчиков НАТО, сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" Это может свидетельствовать о подготовке операции ВС Украины.
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26.02.2024 23:59 Ответить
тим кацапам які забігли в нору поряд з палаючим складом бк - особлива подяка за кмітливість!
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27.02.2024 00:08 Ответить
Вишенька на торті.
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27.02.2024 00:12 Ответить
смотришь и душа поёт!!! ещё кучка воинов сатаны пошло на удобрение.
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27.02.2024 07:36 Ответить
Вони сніжками намагались погасити пожежу? Які розумники!
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27.02.2024 08:33 Ответить
 
 