Наши защитники атаковали российский склад БК, а затем из артиллерии ликвидировали группу оккупантов. ВИДЕО
Воины 63-й отдельной механизированной бригады сначала атаковали российский склад БК, а впоследствии, когда россияне начали тушить пожар на складе, атаковали оккупантов из артиллерии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки наших бойцов опубликована в соцсетях.
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