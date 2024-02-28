Представитель кандидата в президенты РФ от КПРФ о русской культуре: "Какой, нах#й, культурный код? 80% населения не имеет, что это такое". ВИДЕО
Представитель кандидата в президенты РФ от коммунистов в Камчатском крае Сергей Киньябаев нецензурно высказался об уровне культуры россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, произошло это 26 февраля во время предвыборных дебатов в прямом эфире регионального телеканала "Россия 1"-Камчатка".
"Перед выступлением хочу упрекнуть организаторов дебатов. Какие-то у вас формулировки высокомерные - у нас не научный сипмозиум, а обсуждение реальных проблем. Вот у нас один из пунктов - культурный код. Какой, нах#й, культурный код? У нас 80 процентов населения не понимает, что это такое", - заявил "культурный" коммунист в эфире.
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+21 Olena Teslenko
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- *********! Это Министерство культуры!!! (с)
но щоб між першою і другою навіть куля не встигла пролетіти!
Скільки назвете популярних за кордоном ******** російських фільмів, книжок, пісень, мультфільмів, відеоігор?
"Єслі б я імєл каня - ето бил би номєр!
Єслі б конь імєл мєня - я б наверно помер!"