Два вражеских БТР одновременно взрываются на минах при попытке начать штурм. ВИДЕО
Две вражеские бронемашины с десантом одновременно взорвались, наехав на мины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, синхронное уничтожение российской техники запечатлел беспилотник.
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