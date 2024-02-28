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Два вражеских БТР одновременно взрываются на минах при попытке начать штурм. ВИДЕО

Две вражеские бронемашины с десантом одновременно взорвались, наехав на мины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, синхронное уничтожение российской техники запечатлел беспилотник.

Смотрите также: Вражеская БМП с оккупантами на броне взрывается на противотанковой мине. ВИДЕО беспилотника

Автор: 

уничтожение (7030) БТР (365) мина (297)


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Топ комментарии
+35
красиво..., навіть дуже...
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28.02.2024 12:11
+18
Синхронність - пять
Артистичність - два
Складність - два
Результат: видати екіпажам два комплекти квитів на концерт кабздона!
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28.02.2024 12:21
+8
Синхронно здійнявся бум і бах.
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28.02.2024 12:13
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красиво..., навіть дуже...
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28.02.2024 12:11 Ответить
Синхронно здійнявся бум і бах.
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28.02.2024 12:13 Ответить
Джага - Джага!
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28.02.2024 13:50 Ответить
Одразу дуетом до кобздона пішли.
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28.02.2024 12:15 Ответить
Синхронність - пять
Артистичність - два
Складність - два
Результат: видати екіпажам два комплекти квитів на концерт кабздона!
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28.02.2024 12:21 Ответить
6.0 однозначно
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28.02.2024 19:17 Ответить
Welcome to Ukraine, су@ка - чудові слова цієі пісні 👍🏼👍🏼👍🏼
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28.02.2024 12:21 Ответить
Сруськай мір… На Берлін… за нємкамі… через терени України!
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28.02.2024 12:22 Ответить
Яке красиве синхронне обілечування

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28.02.2024 12:34 Ответить
Тепер у трьох
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28.02.2024 12:41 Ответить
Синхронно.
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28.02.2024 12:44 Ответить
Вміють коли хочуть...
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28.02.2024 14:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xXhHRswp0GU ...сьогодні в полі булІ танціІІі.. татататанці
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28.02.2024 12:54 Ответить
в унісон)
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28.02.2024 13:16 Ответить
Двойной запуп
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28.02.2024 14:40 Ответить
Синхронний заплив на концерт до Кобзона
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28.02.2024 14:49 Ответить
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28.02.2024 15:58 Ответить
Оце так БАДА-БУМ!!! 💥💥🔥🔥
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28.02.2024 16:32 Ответить
тема дохлої свсобачатини не розкрита. швидко прибрали камери..
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28.02.2024 18:14 Ответить
Надо же, какая слаженность действий...
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28.02.2024 21:03 Ответить
ДУПЛЕТ !)
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29.02.2024 06:15 Ответить
 
 